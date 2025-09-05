“On the road” (En el camino) vince in Queer Lion Award 2025 a Venezia 82

“On the road” (En el camino) del regista messicano David Pablos, presentato in concorso nella sezione Orizzonti, vince il prestigioso Queer Lion Award 2025, il riconoscimento collaterale ufficiale della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che dal 2007 è dedicato al miglior film con tematiche LGBTQIA+. Assegnato ogni anno da una giuria internazionale indipendente, il premio ha l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità alle opere che affrontano, in modo artistico e innovativo, le diversità e le identità di genere e di orientamento sessuale, contribuendo così a una più ampia riflessione culturale e sociale.

“Mi ha affascinato l’idea di raccontare una storia intrisa di omosessualità nel mondo dei camionisti”, racconta David Pablos, “vengono mostrate le loro avventure uniche, il fascino visivo di quell’ambiente e la sua brutalità, ma anche il calore che si trova nella fratellanza che emerge tra gli uomini sulla strada. Penso che sia un’ambientazione appropriata per parlare di mascolinità e repressione attraverso Veneno e Muñeco, i due protagonisti, personaggi distrutti che, contro ogni previsione, trovano rifugio l’uno nell’altro. Credo sia essenziale continuare a realizzare film LGBTQ+ nel contesto odierno, dove le rappresentazioni nel cinema messicano sono ancora così poche. Stiamo vivendo tempi difficili nella lotta per la visibilità, ed è ancora raro trovare progetti che ritraggano l’alterità da una prospettiva intima e onesta, avvicinandosi ai personaggi con empatia e rispetto.”

Con “On the road” (En el camino), David Pablos – già apprezzato per la sua capacità di indagare le dinamiche umane e sociali con grande sensibilità – porta sullo schermo una storia intensa e universale, in cui il viaggio fisico diventa metafora di ricerca identitaria e di emancipazione.

Il film sarà prossimamente disponibile in Italia su IWONDERFULL Prime Video Channles, la piattaforma di streaming di I Wonder Pictures, confermando l’impegno del distributore nel portare al centro del dibattito culturale opere di qualità e dal forte impatto sociale.