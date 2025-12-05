Code Name Banshee: la spiegazione del finale del film

Il thriller Code Name Banshee inizia con una scena complessa, che introduce una trama però lineare. Una donna viene interrogata dalla CIA sul padre defunto e sul suo socio, Caleb, scomparsi subito dopo il fallimento di una missione. L’interrogatorio riguarda le informazioni che potrebbero chiarire la scomparsa delle due persone. La narrazione si sviluppa alternando il presente della protagonista e riferimenti al passato, collegati alla sua esperienza personale e alle azioni del padre. In questo approfondimento, andiamo allora a scoprire il finale proponendo una sua spiegazione.

La trama di Code Name Banshee

Delilah (Jaime King), il cui nome in codice è Banshee, viene interrogata, presumibilmente dalla CIA, riguardo alle informazioni in suo possesso su due persone, Jeremy (Colin Walker) e Caleb (Antonio Banderas), entrambi scomparsi. Jeremy è il padre di Banshee, che lavorava insieme a Caleb. Erano a capo di un’organizzazione privata (senza nome nel film) che consegnava un bene ai russi. La CIA ha ingaggiato Anthony Greene (ex forze speciali) e la sua squadra per impedire la consegna. C’è stata una sparatoria sul posto e il bene è stato portato via. Caleb è fuggito dalla scena mentre Jeremy è stato colpito, ma il suo corpo non è stato trovato.

Sia Caleb che Jeremy sono stati dichiarati traditori dalla CIA, che ha messo una taglia sulle loro teste. Quello che la CIA vuole da Banshee è scoprire tutto ciò che Caleb e Jeremy potrebbero aver detto ai russi. Banshee è furiosa perché l’organizzazione dubita di suo padre e Caleb, dato che entrambi le sono fedeli. Lascia l’organizzazione e giura di tornare dopo aver scoperto la verità. Cinque anni dopo, vediamo che Banshee è diventata una killer a contratto e si trova faccia a faccia con Anthony Greene durante una missione.

Lui sta cercando Caleb e offre a Banshee il compenso del contratto in cambio di informazioni su Caleb e, se possibile, per portarglielo. Ma Banshee non è disposta a rinunciare all’ultima persona che la lega a suo padre. Fugge dalle mani di Greene e decide di cercare Caleb e poi di mettere Greene in ginocchio. Il film esplora ulteriormente la questione se Banshee sarà in grado di scoprire la verità dietro la morte di suo padre. Suo padre e Caleb hanno consegnato un bene ai russi? Beh, la trama da questo punto in poi ha una risposta, anche se nel modo più confuso possibile.

Dove si nascondeva Caleb?

Banshee condivide un passato con Caleb. È solo dopo aver incontrato Hailey, la figlia di Caleb, che scopriamo che è stata addestrata da Caleb, che la conosce da quando aveva 7 anni. All’inizio del film, vediamo Banshee avere dei flashback del tempo trascorso con Caleb. Questo dimostra anche che ha lavorato al fianco di Caleb. È attraverso questi flashback che ricorda il luogo Wellburg, nel New Jersey. Ora, non conosciamo il significato di questo luogo, ma è lì che lei trova Caleb con l’aiuto di Kronos. Probabilmente il luogo ha un significato particolare per Caleb, oppure lui ha sempre desiderato ritirarsi lì quando fosse giunto il momento.

A quanto pare, ha vissuto in incognito per due anni, poi ha cambiato nome e ha comprato un bar e una casa. Vivere in incognito per due anni gli avrebbe permesso di cancellare ogni traccia che potesse ricondurre a lui. Poi, cambiare identità (in Walter Herrero) avrebbe significato che nessuno avrebbe potuto accusarlo delle azioni di Caleb Navvaro, almeno non sulla carta, poiché sulla carta è una persona diversa. Tutto quello che deve fare è negare tutto.

Nonostante il film intenda concentrarsi su Caleb, non abbiamo un quadro chiaro del rapporto che aveva con Banshee (apparentemente la figlia del suo migliore amico Jeremy). Tutto ciò che viene rivelato attraverso di lui è la verità contenuta nel volantino di cinque anni fa. Più che un personaggio, è un mezzo per rivelare la verità che Banshee sta cercando. In questo modo, “Code Name Banshee” non riesce a realizzare uno dei due archi narrativi della storia, l’altro essendo Banshee stessa.

Cosa era successo durante la distribuzione?

A casa di Caleb, Banshee scopre cosa era successo cinque anni prima durante la distribuzione: Malia, l’unica figlia di un potente signore della guerra russo o di un ministro (non lo sappiamo con certezza), era in possesso di un hard disk che conteneva informazioni su clienti, transazioni e progetti di armi che la maggior parte dei governi mondiali non conosceva. Si è rivolta a Caleb, Jeremy e alla loro organizzazione per chiedere protezione e, in cambio, ha offerto loro le informazioni.

Voleva nascondersi lontano da suo padre che, secondo lei, è un mostro. Il piano di Caleb e Jeremy era quello di consegnarla alla CIA in un luogo sicuro, dove sarebbe stata messa sotto protezione. Ma la CIA ha mandato Anthony Greene e la sua squadra per eliminare Caleb e la sua squadra e prendere Malia. La CIA voleva uccidere Caleb e Jeremy perché sapevano troppo. Quindi, in sostanza, Banshee è stato ingannato dalla donna all’inizio del film. Non erano i russi a cui Caleb e Jeremy stavano consegnando la risorsa, ma la stessa CIA.

Volevano uccidere Jeremy e Caleb perché sapevano troppo. Tenendo presente che erano nel mondo dello spionaggio da troppo tempo, è ovvio che avessero molte informazioni. Questo può renderli e li rende potenziali pericoli per l’agenzia e, francamente, potenziali “nemici dello Stato”. Tutto questo va bene, ma non hanno scelto di fidarsi di loro per i loro anni di servizio. Forse questo è lo stato attuale delle agenzie di intelligence. Se lavori per la CIA, anche tu sei una minaccia per l’agenzia.

Perché Anthony Greene stava cercando Caleb?

Il motivo per cui Anthony Greene stava cercando Caleb era perché Caleb aveva ucciso suo fratello Michael. Ma qui sorge una domanda: Greene conosceva i veri motivi della CIA per sbarazzarsi di Caleb e Jeremy? Forse no. E Greene non si preoccupa nemmeno di trovare la risposta a questa domanda. È determinato a uccidere Caleb. D’altra parte, abbiamo Banshee, che intende vendicarsi, ma solo dopo aver scoperto cosa è successo a suo padre (Jeremy). Quindi, in un certo senso, “Code Name Banshee” mostra sia il protagonista che l’antagonista alla ricerca di vendetta per la morte dei loro cari. Ma nessuno dei due la ottiene. Greene non riesce a mettere le mani su Caleb. E anche Banshee non trova la risposta (su suo padre) che cercava da Greene. Non ha nemmeno la possibilità di ottenere da lui più di quanto già sappia.

La spiegazione del finale di Code Name Banshee: Banshee trova suo padre, Jeremy?

Quando Greene e Banshee si trovano faccia a faccia verso la fine del film, Greene le dice che l’ultima volta che ha visto Jeremy era mentre veniva picchiato da un paio di ragazzi, disteso in una pozza di sangue. Ma non dice se è vivo o morto. Neanche Caleb, a metà del film, dà una risposta concreta sulla morte di Jeremy. Tutto ciò che Caleb ha detto a Banshee è che ha visto Jeremy cadere a terra. Quindi, per rispondere alla domanda se Banshee scopre dove si trova suo padre, no, non lo scopre. In realtà, non scopre nemmeno se suo padre è vivo o morto. Code Name Banshee termina con Hailey che chiede a Banshee se dovranno uccidere altre persone. Questo dopo che hanno ucciso Greene e tutta la sua squadra.

Banshee risponde che dipende da chi stanno cercando. Banshee potrebbe dare la caccia alla CIA ora, poiché è l’unico modo per trovare ulteriori informazioni su suo padre. L’inizio del film fa sembrare le cose piuttosto complesse. Una figlia interrogata dalla CIA sui veri motivi di suo padre è sicuramente intrigante. Inoltre, anche il partner di suo padre è scomparso. Ci sono numerose possibilità, compresa quella inquietante che sia stato Caleb a tramare l’uccisione del suo partner (Jeremy) in cambio di informazioni per la CIA stringendo la mano a Greene. Tuttavia, non è necessario pensare a questo punto, poiché il film chiarisce rapidamente che Caleb non è un cattivo ragazzo.

Tornando a Banshee, lei è sicura che Caleb non sia il colpevole, e questo la spinge a rintracciarlo e scoprire cosa è realmente accaduto. È la fiducia la sua motivazione in questo caso. Dopotutto, aveva 7 anni quando lo ha incontrato per la prima volta e da allora lo conosce bene. La scomparsa del padre di Banshee, Jeremy, d’altra parte, è avvolta da un’aura di mistero che solo Caleb può chiarire. Ma in seguito, Banshee, così come il pubblico, scopre che nemmeno Caleb sa dove sia finito il corpo di suo padre. Potrebbe essere sopravvissuto, oppure no. Naturalmente, essendo la figlia di Jeremy, il primo istinto di Banshee le dice che lui è vivo da qualche parte.

Anche se c’è la possibilità che Jeremy sia morto, anche solo recuperare il suo corpo sarebbe un sollievo per Banshee piuttosto che non sapere dove si trovi. E questa incertezza rimane con Banshee fino alla fine. Purtroppo, il film non mostra né rivela se Jeremy sia davvero morto o meno. E non possiamo davvero fidarci di Caleb quando dice a Banshee di aver visto Jeremy cadere perché è fuggito dal luogo dell’incidente. Di certo non possiamo fidarci di Greene, poiché sappiamo che preferirebbe mentire piuttosto che dire la verità a Banshee, tenendola così all’oscuro. E così, Banshee rimane all’oscuro della verità su suo padre dall’inizio alla fine del film. In questo modo, forse il film “Code Name Banshee” giustifica il suo titolo, poiché Banshee rimane Banshee dall’inizio alla fine senza poter essere l’amata Delilah di suo padre.