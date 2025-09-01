HomeFestivalMostra del cinema di Venezia

Venezia 82, le foto dal red carpet di Father Mother Sister Brother

Di Redazione

-

Il cast di Father Mother Sister Brother sul red carpet di Venezia 82 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Grande eleganza sul tappeto rosso della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove ieri sera è stato presentato Father Mother Sister Brother, uno dei titoli più attesi in concorso.

A catalizzare l’attenzione dei fotografi è stata Cate Blanchett, protagonista del film, che ha incantato il Lido con il suo inconfondibile carisma. Accanto a lei hanno sfilato il regista Jim Jarmusch e gli altri membri del cast: Vicky Krieps, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Indya Moore e Luka Sabbat, ognuno capace di portare sul red carpet il proprio stile e la propria personalità.

Gli scatti immortalano non solo l’arrivo delle star, ma anche l’entusiasmo del pubblico e la grande accoglienza riservata a un’opera che promette di unire intensità drammatica e raffinatezza autoriale. Father Mother Sister Brother si conferma già come uno dei film più discussi della competizione, grazie alla visione unica di Jarmusch, al cast stellare e a un tema che ha colpito profondamente pubblico e critica.

ALTRE STORIE

