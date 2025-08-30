HomeFestivalMostra del cinema di Venezia

Venezia 82, il red carpet di No Other Choice di Park Chan-wook

Di Redazione

-

No Other Choice
Il cast di No Other Choice sul red carpet di Venezia 82 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

La 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ha accolto ieri sera il red carpet dedicato a No Other Choice – Non c’è altra scelta, il nuovo atteso film di Park Chan-wook presentato in concorso. Il regista sudcoreano, autore di opere ormai di culto come Oldboy e The Handmaiden, ha calcato il tappeto rosso insieme al cast e alla troupe, regalando al pubblico del Lido uno dei momenti più eleganti e partecipati del Festival.

Al centro dell’attenzione i protagonisti del film, guidati dall’amatissimo Lee Byung-hun, interprete di Man-su, un uomo comune che dopo 25 anni di lavoro nell’industria della carta vede improvvisamente crollare tutte le sue certezze quando viene licenziato senza preavviso. Con lui sul red carpet anche gli altri membri del cast, tra cui Park Hae-soo, Kim So-jin e Moon So-ri, accolti dagli applausi e dai flash dei fotografi.

Le immagini raccontano un’atmosfera scintillante e densa di emozione: abiti eleganti, sorrisi complici e la consapevolezza di rappresentare un film che affronta un tema universale come quello del lavoro, della precarietà e della dignità umana. Park Chan-wook, che ha impiegato quasi vent’anni a portare sullo schermo questa storia, ha sottolineato come No Other Choice sia una riflessione personale sul ruolo dell’uomo all’interno della famiglia e della società contemporanea.

Il red carpet ha confermato l’attesa che circonda il film, già considerato tra i titoli più forti del concorso veneziano. Le foto, tra glamour e suggestione, offrono uno sguardo privilegiato non solo sulla serata ma anche sulla vitalità di un cinema capace di unire riflessione e spettacolo.

