Venezia 82, le foto dal photocall di The Smashing Machine con Dwayne Johnson ed Emily Blunt

A Venezia 82 continua la grande attesa per The Smashing Machine, il nuovo film diretto da Benny Safdie e presentato in concorso. Prima della proiezione ufficiale, il cast si è riunito questa mattina per il tradizionale photocall, regalando agli obiettivi dei fotografi momenti di complicità e grande energia.

Le foto del photocall mostrano un raggiante Dwayne Johnson, protagonista assoluto nei panni del lottatore di MMA Mark Kerr. L’attore, per la prima volta al Lido, ha posato con il suo carisma inconfondibile, conquistando fan e giornalisti presenti. Al suo fianco, Emily Blunt, interprete di Dawn Staples, ha incantato con eleganza e sorriso, confermando la forte alchimia tra i due già evidente nei materiali promozionali del film.

Accanto alla coppia protagonista, hanno partecipato al photocall anche Ryan Bader (nei panni di Mark Coleman), Bas Rutten che interpreta se stesso, Oleksandr Usyk come Ihor Vovčančyn, Lyndsey Gavin, Satoshi Ishii, James Moontasri e Yoko Hamamura, che completano un cast di assoluto livello. Insieme al regista Benny Safdie, hanno celebrato un progetto che unisce sport, dramma personale e una profonda riflessione sull’identità.

Le immagini catturate durante il photocall raccontano la sintonia di un cast affiatato e la determinazione di portare al pubblico una storia intensa e autentica, capace di andare oltre la semplice cronaca sportiva. The Smashing Machine non è infatti solo il ritratto di una leggenda delle arti marziali miste, ma anche una riflessione sul sacrificio, la fama e i costi nascosti del successo.

Con queste foto, Venezia si conferma ancora una volta cornice ideale per lanciare le grandi anteprime mondiali e per offrire un palcoscenico di straordinaria visibilità a star internazionali e registi di prestigio.