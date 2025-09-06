Venezia 82: le foto dal red carpet di Silent Friend di Ildikó Enyedi

Alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stato presentato in concorso Silent Friend, il nuovo film della regista ungherese Ildikó Enyedi, Leone d’Oro a Venezia con My 20th Century e candidata all’Oscar con Corpo e anima e con protagonista Léa Seydoux.

La regista è arrivata al Lido insieme al cast del film, sfilando sul red carpet tra applausi e flash. La presenza della troupe ha reso l’evento uno dei momenti più seguiti della giornata, con il pubblico che ha accolto calorosamente Enyedi e i suoi interpreti.

Le immagini raccontano l’atmosfera della serata veneziana, tra eleganza e entusiasmo, confermando Silent Friend come uno dei titoli più attesi e discussi del concorso. Con la sua regia intima e poetica, Enyedi ha portato ancora una volta al Lido il suo cinema sospeso tra realtà e immaginazione, catturando l’attenzione della critica internazionale.

Il red carpet ha rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche l’occasione per il cast e la regista di condividere con il pubblico l’emozione di presentare il film a Venezia, in un’edizione che si conferma ricca di opere autoriali e di forte impatto.

Sfoglia la nostra gallery per rivivere i momenti più belli del red carpet di Silent Friend a Venezia 82.