Venice Immersive: la selezione ufficiale di Venezia 82

Si è conclusa la selezione delle opere per Venice Immersive, la sezione dedicata alla XR – Extended Reality dell’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (27 agosto – 6 settembre 2025) della Biennale di Venezia. Inaugurata nel 2017, Venice Immersive rappresenta la prima competizione di opere in XR – Extended Reality realizzata nell’ambito di un festival internazionale. Il programma ufficiale si svolgerà alla Venice Immersive Island (isola del Lazzaretto Vecchio), a pochi minuti di distanza dal Lido di Venezia, nelle seguenti date:

● 26 agosto (pomeriggio): preview stampa

● 27 agosto – 6 settembre: apertura a tutti gli accreditati

Venice Immersive è interamente dedicata ai media immersivi e include tutti i mezzi di espressione creativa XR – Extended Reality: video immersivi, realtà virtuale e mista, mondi virtuali e installazioni immersive.

La sezione Venice Immersive dell’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica si avvale del supporto di VRChat.

Venice Immersive presenterà 69 progetti da 27 paesi:

● 30 progetti in Concorso, con una selezione di 21 prime mondiali e 9 prime internazionali dei migliori lavori immersive del mondo;

● 34 progetti Fuori Concorso, i migliori lavori già distribuiti o presentati in altre manifestazioni dopo l’ultima edizione della Mostra; questa sezione è suddivisa in:

o Best of Experiences, 11 progetti

o Best of Worlds, 23 progetti, creati da artisti indipendenti da tutto il mondo sulla piattaforma VRChat, un ecosistema di mondi virtuali presentati tramite visite guidate immersive;

● 5 progetti sviluppati nel corso di Biennale College Cinema – Immersive: 1 progetto realizzato grazie al grant della nona edizione, 4 progetti sviluppati nell’ambito delle precedenti edizioni del workshop internazionale.

La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia è stata uno dei primi festival di cinema al mondo a manifestare interesse per la Realtà Virtuale (VR). La realizzazione di un VR Theater nel 2016 ha suscitato enorme interesse tra i partecipanti del Venice Production Bridge. A partire dal 2017, la Biennale di Venezia ha dato il via alla prima competizione di opere in Realtà Virtuale, tenutasi per tre edizioni, fino al 2019, nella cornice dell’isola del Lazzaretto Vecchio al Lido, con una Giuria internazionale. L’accessibilità online di Venice VR Expanded ha rappresentato nelle edizioni 2020 e 2021 un impegno e una sfida per garantire la presenza, nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia, dell’esperienza di questa nuova forma d’arte anche in anni di necessario distanziamento. Con l’edizione 2022 la sezione, rinominata Venice Immersive, è tornata sull’isola, rinnovata e accresciuta. Fin dalle primissime edizioni, la sezione si è afferm

ata sulla scena come un evento unico, la più significativa manifestazione annuale dedicata alle arti e ai media immersivi.

Tutti gli accreditati della Mostra avranno accesso a tutti i titoli del programma. Inoltre, sarà disponibile uno speciale Accredito Venice Immersive riservato alle persone interessate, maggiori di 18 anni, che permetterà la visione dei progetti selezionati ed è disponibile in tre formati:

Accredito Venice Immersive (€ 40): valido per 2 giorni

Accredito Venice Immersive (€ 60): valido per 5 giorni

Accredito Venice Immersive (€ 100): valido dal 27 agosto al 6 settembre

Tutte le informazioni sugli accrediti Venice Immersive sono disponibili sul sito ufficiale al link: https://www.labiennale.org/it/cinema/2025/accredito-venice-immersive

La Giuria internazionale di Venice Immersive 2025 è composta da:

● Eliza McNitt – presidente: (USA) McNitt è una scrittrice e regista. Una pioniera nello storytelling immersivo, finalista all’Emmy Award e vincitrice del Premio Miglior VR (Storia Immersiva) alla 75. Mostra del Cinema di Venezia. Tra astronauti e astrofisica, McNitt esplora la collisione cosmica di scienza e arte. È la creatrice di Spheres, un viaggio in realtà virtuale alla scoperta delle canzoni segrete che suonano nell’universo. Un progetto realizzato con la produzione esecutiva del regista Darren Aronofsky e con un cast stellare, tra cui Millie Bobby Brown, Jessica Chastain e Patti Smith. Spheres è stata un’opera che ha fatto la storia, poiché è stata la prima acquisizione di un’esperienza VR avvenuta nella cornice del Sundance. Il suo ultimo cortometraggio, Ancestra, è stato realizzato in collaborazione con Primordial Soup (casa di produzione di proprietà di Darren Aronofsky) e Google DeepMind. È un’opera che mescola la recitazione live-action insieme all�

�IA generativa, raccontando la storia di una madre incinta che, per salvare la vita di sua figlia, attinge alla forza cosmica della Storia: dalle matriarche del passato fino alle stelle morenti. Le opere di McNitt sono state presentate nei principali festival del mondo: Sundance, SXSW, AFI Fest, Cannes, CPH:DOX, Tribeca, Telluride, e Venezia.

● Gwenael François: (Francia/Lussemburgo) François è un regista e produttore, nonché cofondatore dello studio Skill Lab, in Lussemburgo. Ha diretto cortometraggi e videoclip musicali che mescolano creatività e tecnologia. Per la realtà virtuale ha diretto esperienze interattive, tra cui Errances, un viaggio a bordo di un treno futuristico, con musica elettronica del genere synthwave (Fivars 2023, Siggraph 2024, Bifan 2024), e Oto’s planet, un racconto spaziale interattivo che sta facendo il giro dei principali festival (Premio Speciale della Giuria Venice Immersive 2024, Ginevra 2024, Webby Awards 2025, Canadian Screen Awards 2025). Ora sta sviluppando una nuova esperienza in realtà estesa (XR) intitolata Tachychronia: un viaggio attraverso la percezione del tempo e la ricerca dell’amore. François collabora con artisti da tutto il mondo, e sviluppa la sua creatività attraverso l’innovazione.

● Boris Labbé: (Francia) Ex-allievo all’École supérieure d’art de Tarbes e all’École de cinéma d’animation d’Angoulême, i lavori di Labbé (francese, classe 1987) hanno compiuto rapidamente il giro del mondo, sia in occasione di mostre d’arte contemporanea che di festival cinematografici internazionali o concerti audiovisivi. Il suo cortometraggio La Chute è stato selezionato per una proiezione speciale alla Settimana della Critica del Festival di Cannes nel 2018. Nel 2020 ha poi collaborato con il coreografo Angelin Preljocaj e ha firmato la scenografia video dello spettacolo Il lago dei cigni. I suoi film e le sue installazioni video hanno ricevuto una settantina di premi e riconoscimenti in tutto il mondo, tra cui il Golden Nica Animation all’Ars Electronica Festival di Linz e il Grand Prix al Japan Media Arts Festival di Tokyo. Tra il 2023 e il 2024 ha sviluppato e diretto due progetti immersivi: Ito Meikyū, la sua prima opera con la realtà virtuale (prodotta da Sacreb

leu Productions e Les Films Fauves) e Glass House, una scenografia video in collaborazione con il compositore Lucas Fagin (prodotta dall’Ensemble Cairn).

Nel 2024 Ito Meikyū ha ricevuto il Grand Premio Venice Immersive all’81. Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

La Giuria di Venice Immersive 2025 assegnerà i seguenti premi:

● Gran Premio Venice Immersive

● Premio Speciale della Giuria Venice Immersive

● Premio per la Realizzazione Venice Immersive

VENICE IMMERSIVE

In Concorso

LA MAGIE OPÉRA

di JONATHAN ASTRUC

Francia / 25’ / installazione, virtual reality

1968

di ROSE BOND

USA / 9’ / installazione, virtual reality

LA TRISTE HISTOIRE DE LA PETITE SOURIS QUI VOULAIT ABSOLUMENT DEVENIR QUELQU’UN (THE SAD STORY OF THE LITTLE MOUSE WHO WANTED TO BECOME SOMEBODY)

di NICOLAS BOURNIQUEL

Francia, Germania, Belgio / 30’ / virtual reality

CREATION OF THE WORLDS

di KRISTINA BUOŽYTĖ, VITALIJUS ŽUKAS

Lituania / 28’ / virtual reality

FACE JUMPING

di DANNY CANNIZZARO, SAMANTHA GORMAN

USA / 25’ / virtual reality

JEONYEOK 8SI WA GOYANGI (8PM AND THE CAT)

di MINHYUK CHE

Corea del Sud / 14’ / virtual reality

THE CLOUDS ARE TWO THOUSAND METERS UP

di SINGING CHEN

Taipei, Germania / installazione, virtual reality

DARK ROOMS

di MADS DAMSBO, ANNE SOFIE STEEN SVERDRUP

Danimarca, Germania, Taipei / 35’ / installazione, virtual reality

THE GREAT ORATOR

di DANIEL ERNST

Paesi Bassi / 40’ / virtual reality

HEARTBEAT – SON CŒUR A TROUVÉ SA CADENCE DANS LE SILENCE DES RENCONTRES

di FANNY FORTAGE

Francia / 10’ / installazione immersiva

THE BIG CUBE

di MENGHUI HUANG

Finlandia, Belgio, Cina, Portogallo / 7’ / virtual reality

MIRAGE

di NAIMA KARIM, ALEENA HANIF

Arabia Saudita, Paesi Bassi, Bosnia ed Erzegovina / 8’ / virtual reality

REFLECTIONS OF LITTLE RED DOT

di CHLOÉ LEE

Germania, USA / 40’ / installazione, mixed reality

L’OMBRE (THE SHADOW)

di BLANCA LI, EDITH CANAT DE CHIZY

Francia, Taipei / 60’ / installazione, mixed reality, performance live

ASTEROID

di DOUG LIMAN

USA, Canada / 30’ / installazione, virtual reality

THE TIME BEFORE

di LEO METCALF, MICHAEL GOLEMBEWSKI

Regno Unito / 15’ / virtual reality

DANSE DANSE DANSE – MATISSE (DANCE DANCE DANCE – MATISSE)

di AGNÈS MOLIA, GORDON

Francia / 10’ / virtual reality

LESS THAN 5GR OF SAFFRON

di NÉGAR MOTEVALYMEIDANSHAH

Francia / 7’ / virtual reality

EMPATHY CREATURES

di MÉLODIE MOUSSET

Svizzera / 10’ / installazione, virtual reality

LA FILLE QUI EXPLOSE VR (THE EXPLODING GIRL VR)

di CAROLINE POGGI, JONATHAN VINEL

Francia / 20’ / virtual reality

BLUR

di CRAIG QUINTERO, PHOEBE GREENBERG

Canada, Taipei / 50’ / installation, virtual reality, live performance

BLACK CATS & CHEQUERED FLAGS

di ELISABETTA ROTOLO, SIOBHAN MCDONNELL

Italia / 20’ / installazione, mixed reality, virtual reality

EDDIE AND I

di MAYA SHEKEL

Israele, Germania, Francia / 25’ / virtual reality

COLLECTIVE BODY

di SARAH SILVERBLATT-BUSER

Francia, USA / 20’ / installazione, virtual reality

ALIEN PERSPECTIVE

di JUNG AH SUH, CRISTINA RAMBALDI

USA, Italia / 15’ / installazione, virtual reality

THE GREAT ESCAPE

di JOREN VANDENBROUCKE

Belgio, Lussemburgo / 20’ / virtual reality

A LONG GOODBYE

di KATE VOET, VICTOR MAES

Belgio, Lussemburgo, Belgio / 35’ / installazione, virtual reality

IF YOU SEE A CAT

di ATSUSHI WADA

Giappone / 37’ / virtual reality

MULAN2125

di MO HUANG

Cina / 56’ / virtual reality

SENSE OF NOWHERE

di HSIN-HSUAN YEH

Taipei, Finlandia, Belgio, Portogallo, Francia / 30’ / virtual reality

Fuori Concorso

(i migliori lavori già distribuiti o presentati in altre manifestazioni dopo l’ultima edizione della Mostra)

Best of Experiences

WALL TOWN WONDERS

di IVES AGEMANS

Belgio / 30’ / mixed reality

ONE TRUE PATH, PART 1

di BALTHAZAR AUXIETRE

Francia/ 90’ / virtual reality

SUBMERGED

di EDWARD BERGER PER APPLE

USA/ 17’ / film immersivo

GHOST TOWN

di FIREPROOF GAMES

Regno Unito / 300’ / virtual reality

ADVENTURE: ICE DIVE

di CHARLOTTE MIKKELBORG PER APPLE E ATLANTIC STUDIOS

USA, Iceland / 15’ / film immersivo

ANCESTORS

di STEYE HALLEMA

Paesi Bassi / 70’ / installazione immersiva

LILI

di NAVID KHONSARI, VASSILIKI KHONSARI

USA, Regno Unito, Francia / 30’ / installazione immersiva

ON THE OTHER EARTH

di WAYNE MCGREGOR

Regno Unito / 50’ / installazione immersiva, mixed reality

THE MIDNIGHT WALK

di OLOV REDMALM, KLAUS LYNGELED

Svezia, Brasile, India / 360’ / virtual reality

D-DAY: THE CAMERA SOLDIER

di CHLOÉ ROCHEREUIL

Francia, USA / 22’ / virtual reality

CONSTANTINOPOLIAD

di SISTER SYLVESTER, NADAH EL SHAZLY

Regno Unito, Grecia/ 55’ / installazione immersiva

Best of Worlds

NATURA’S QUEENDOM di Anders Fray, Starheart

CYBERLOVE | A7 di Artsy Glitch

UNCANNY LOUNGE di Christopher Lane Davis, Rick Treweek

RITUAL di DrMorro

THE COLONY – FLAT 804 di Glory Nya

EXHIBITION ⁄ BACK SEEING di haruki_haru

WHAT IS VIRTUAL ART – VOLUME 1 di Jessien

THE REALITY OF HOPE di Joe Hunting

NEURON di Juice…

YORUTOUGE di mikkabouzu / Kikuo

FLAT EARTH di Niko Lang

EXPERIENCE di NOOTAU

POWDERGAME di Pema Malling

LIGHT AQUARIUM di phi16

BREAK 15˸ ARCANUM di PK / rekluma

VENT. di Premium²

FZMZ POINT ZERO di ReeeznD

SCALE JOURNEY di S_Asagiri

SHINONOME BALLOON – di sakanaplus

DRACULA’S CASTLE di Tanner White

MIRAGE di TOKYO WAIYOZ

NEOWORLDS di Widget365

FLASHING WARNING di xlxxl

Biennale College Cinema – Immersive – Fuori Concorso

RI-LANCIA LUIGI BROGLIO (RE-LAUNCHING LUIGI BROGLIO)

di VINCENZO CAVALLO

Italia / 33’ / installazione, virtual reality

Sviluppato nell’ambito di Biennale College Cinema Immersive 9. edizione (2024/2025)

OUT OF NOWHERE

di KRIS HOFMANN, ANDREAS WUTHE

Austria, Germania / 10’ / virtual reality

HAPPY SHADOW

di PEI-YING LIN, TING-RUEI SU

Taipei / 25’ / installazione, virtual reality

MNEMOSYNE

di WUER

Giappone, Cina / 35’ / installazione, virtual reality

FIRST VIRTUAL SUIT

di KAZUKI YUHARA

Giappone / 35’ / installazione, virtual reality

VENICE PRODUCTION BRIDGE – VENICE IMMERSIVE MARKET

La quarta edizione del Venice Immersive Market (28 agosto – 3 settembre), organizzato nell’ambito del Venice Production Bridge, si terrà alla Venice Immersive Island (isola del Lazzaretto Vecchio).

Il Venice Immersive Market riunisce tutte le attività immersive del Venice Production Bridge che si svolgono durante la 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Queste attività includono: la presentazione dei progetti immersivi del Venice Gap-Financing Market e di Biennale College Cinema Immersive, tramite incontri one-to-one; presentazioni ed eventi di networking dedicati a tematiche specializzate; un’area espositiva per istituzioni, fondi pubblici e privati che sponsorizzano progetti VR/XR/AR, produttori, e società di produzione, distribuzione, vendita, effetti speciali e postproduzione connessi a contenuti immersivi.

L’isola ospiterà anche una serie di eventi, tra cui i Venice Production Bridge Panel e Cocktail. Saranno inoltre presenti stand internazionali che consentiranno ai partecipanti di provare personalmente esperienze e progetti immersivi, incontrare rappresentati di aziende interessate al settore e interagire con i loro servizi.

Nella sala denominata Spazio Incontri Immersivo saranno organizzati, dal 28 agosto al 3 settembre, panel e attività dedicati al mondo XR – Extended Reality.

I VPB Focus del 2025 sono il Regno Unito, con il supporto del British Film Institute; Cile, con il supporto del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile; e Marocco, con il supporto del Centre Cinématographique Marocain.

L’Isola sarà il luogo dove si potranno altresì incontrare i team (produttori e creator) dei progetti Immersive selezionati nell’ambito del Venice Gap-Financing Market (29 agosto – 31 agosto 2025):

14 PROGETTI DI STORIE IMMERSIVE:

14 progetti di Storie Immersive (11 europei e 3 da tutto il mondo), che includono progetti di finzione, documentari, di animazione e altre esperienze di installazioni interattive, compresi i 3 progetti dei VPB Focus del Regno Unito. Tutti i progetti hanno il 30% del proprio budget garantito. Questi 14 progetti terranno un live pitch nello Spazio Incontri Immersivo la mattina del 29 agosto.

10 PROGETTI BIENNALE COLLEGE CINEMA – IMMERSIVE:

10 progetti sviluppati durante il workshop di Biennale College Cinema Immersive, nona edizione, che si trovano in diverse fasi di sviluppo, dalla pre-produzione alla post-produzione. La lista completa dei progetti selezionati nell’ambito del Venice Gap-Financing Market è disponibile sul nostro sito.

(veniceproductionbridge.org/news/venice-gap-financing-market-2025-selected-projects)

I professionisti che acquistano l’accredito Industry Gold o Trade potranno richiedere incontri con i progetti selezionati, tramite il sito web ufficiale nell’area dedicata al VGFM (veniceproductionbridge.org).

Il Venice Immersive Market sarà il luogo dove incontrare istituzioni, professionisti, case di produzione, post-produzione e distribuzione, fondi pubblici e privati connessi al mondo Immersive.