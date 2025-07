Come Closer: dal 28 Agosto al cinema con Fandango, ecco il trailer

Vincitore del Viewpoints Award al Tribeca Film Festival 2024 – uno dei più importanti eventi internazionali dedicati al cinema indipendente – Come Closer ha già ottenuto 14 nomination in festival internazionali in tutto il mondo. Tom Nesher è stata selezionata da Variety tra i “10 Directors to Watch” del 2025, un riconoscimento che celebra i talenti emergenti del panorama cinematografico internazionale.

La ventenne Eden, dopo l’improvvisa morte dell’amato fratello, prende misure estreme per riempire il vuoto che si è creato nella sua vita. Quando scopre che il fratello aveva una ragazza di cui lei non sapeva nulla, queste misure assumono una svolta passionale e pericolosa.

La trama di Come Closer

Come Closer è una potente esplorazione del lutto, un intenso ritratto di dolore, desiderio e rinascita, ed è basato sulla storia autobiografica della regista Tom Nesher che firma anche la sceneggiatura.

Interpretata dalla giovane Lia Elalouf, al suo debutto sul grande schermo, Eden è una ragazza profondamente legata al fratello. La sua improvvisa scomparsa in un tragico incidente sconvolge ogni equilibrio. Nel tentativo disperato di colmare quel vuoto, Eden si immerge nella vita segreta del fratello, fino a incontrare la fidanzata di cui lui non le aveva mai parlato. Quello che nasce tra le due giovani donne è un legame tanto intenso quanto pericoloso, che sfida i confini del dolore, dell’identità e del desiderio.