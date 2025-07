Samuel L. Jackson potrebbe tornare nei panni di Nick Fury in Avengers: Doomsday

Il cast di Avengers: Doomsday è davvero impressionante, ma mancano anche alcuni grandi nomi. Tom Holland, Chris Pratt e Hugh Jackman erano tra gli assenti all’annuncio del casting di marzo, così come Samuel L. Jackson.

Il leggendario attore ha interpretato Nick Fury per la prima volta in Iron Man del 2008 e, nonostante sia stato al centro della scena in Secret Invasion e The Marvels, l’ex direttore dello S.H.I.E.L.D. è stato in gran parte assente dal franchise di Avengers da Age of Ultron.

Oggi, il reporter Alex Perez annuncia che Samuel L. Jackson tornerà nei panni di Fury in Avengers: Doomsday. Speriamo che sia in prima linea nell’aiutare gli eroi più potenti della Terra a combattere la minaccia che il Dottor Destino rappresenta per il Multiverso. L’ultima volta che abbiamo visto Fury, era ancora in orbita attorno alla Terra nella base di S.A.B.E.R. Scommettiamo che rimarrà alleato con Capitan Marvel, soprattutto se stanno ancora cercando la scomparsa Monica Rambeau.

Speriamo che questo significhi che siamo un passo più vicini a vedere Fury condividere lo schermo con gli X-Men, una squadra che non avremmo potuto immaginare nemmeno dieci anni fa.

“Sapevo di avere un contratto per nove film”, aveva detto Jackson in precedenza riguardo al suo ingresso nell’MCU. “[Il presidente dei Marvel Studios] Kevin [Feige] ha detto: ‘Vi offriremo un contratto per nove film’. Quanto tempo bisogna rimanere in vita per fare nove film? Non è il processo più veloce del mondo.”

“Non sapevo che avrebbero fatto nove film in due anni e mezzo”, ha ammesso. “È una follia! Oh merda, sto esaurendo i miei contratti. Ha funzionato.”

Affermando in seguito di divertirsi ancora a interpretare la “cazzuta” di Fury, Samuel L. Jackson ha ribadito il suo interesse a portare l’ex direttore dello S.H.I.E.L.D. nella nazione natale di Black Panther, Wakanda. “Tutti i neri dell’Universo Marvel cercavano di capire: ‘Perché non possiamo andare in Wakanda?’ Io, Don, Anthony Mackie… ma ce l’hanno fatta. Sono andati a combattere. Io non ci sono ancora riuscito”, ha osservato. “Ho pensato a ‘Civil War’ quando i ragazzi litigavano. I ragazzi litigano e non posso farli andare nelle loro stanze? Che senso ha?”

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.