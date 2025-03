Oscar 2025: le foto dal red carpet

Le Notte delle Stelle è in pieno svolgimento con il red carpet degli Oscar 2025 che vede sfilare i protagonisti di questa serata decisiva per la conclusione della season awards. Con una tendenza a prediligere i look luccicanti con lamé e paillettes e toni dell’argento e del rosa cipria, il tappeto rosso si anima di star. Ecco i look che hanno calcato il velluto rosso all’ingresso del Dolby Theatre.

Colman Domingo

Sarah Paulson

Monica Barbaro

Gal Gadot

Olivia Wilde

Selena Gomez

Margaret Qualley

Kieran Culkin

Emma Stone

Demi Moore

Halle Berry

Miley Cyrus

Rachel Zegler

Timothee Chalamet

Zoe Saldana

Fernanda Torres

Cynthia Erivo

Elle Fanning

Ariana Grande

Felicity Jones

Lalisa Manobal

Stacy Martin

Kit Connor

Scarlett Johansson

Mikey Madison

Sebastian Stan

Joe Locke