Lee Miller: trailer dell’atteso e intenso biopic con Kate Winslet

Al cinema dal 13 marzo con Vertice360, Lee Miller, biopic diretto da Ellen Kuras, vede protagonista assoluta Kate Winslet. Ecco il trailer ufficiale. Gli orrori della prima e della seconda guerra mondiale sono fin troppo familiari, grazie ai film e ai programmi televisivi che affrontano l’argomento a testa alta. In queste narrazioni, è chiaro che molte persone hanno avuto un ruolo nel rendere il mondo consapevole di ciò che stava accadendo, mentre altre hanno sacrificato tutto per fermarli. La pluripremiata attrice Kate Winslet interpreta Elizabeth ‘Lee’ Miller in Lee Miller, un film biografico in uscita sulla famosa fotografa della Seconda Guerra Mondiale. Miller lotta contro ogni previsione e lascia il suo lavoro relativamente comodo a Vogue per recarsi in prima linea e mostrare al mondo esterno le atrocità che stanno accadendo.

Il film è diretto da Ellen Kuras ed è basato su una sceneggiatura di Liz Hannah, John Collee e Marion Hume. Oltre alla Winslet, Lee è interpretato da Marion Cotillard nel ruolo di Solange d’Ayen, Andrea Riseborough nel ruolo di Audrey Withers, Andy Samberg nel ruolo di David Scherman, Noemie Merlant nel ruolo di Nusch Eluard, Josh O’Connor nel ruolo di Antony Penrose e Alexander Skarsgård nel ruolo di Roland Penrose. Il film è il debutto alla regia di Kuras e il progetto di passione della Winslet. “Lee era una donna che ha vissuto la sua vita alle sue condizioni e ha pagato un prezzo emotivo terribile per tutto questo. Volevo raccontare la storia di una donna di mezza età, piena di difetti, che è andata in guerra e l’ha documentata”, ha dichiarato la Winslet a Vogue.