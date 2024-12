Top Gun: Maverick, tutto quel che c’è da sapere sul film con Tom Cruise

Considerato ancora oggi uno dei grandi classici degli anni Ottanta, Top Gun ha rappresentato una vera e propria svolta per il cinema statunitense, coniugando sentimento e patriottismo. Diretto nel 1986 da Tony Scott, fratello di Ridley, il film prese infatti spunto dalla cultura politica di quegli anni, dove si cercava di riaffermare la grandezza degli Stati Uniti. Divenuto così storicamente significativo, questo fa ormai parte dell’immaginario comune, tanto per i suoi memorabili personaggi quanto per la bellezza di certe scene e sequenze. 36 anni dopo, è infine stato realizzato il sequel che da tempo si prometteva e attendeva: Top Gun: Maverick(qui la recensione).

I primi tentativi di realizzarlo risalgono al 2010, quando la Paramount contattò Tony Scott e il produttore Jerry Bruckheimer per proporre loro il progetto, oltre ovviamente a Tom Cruise, che proprio grazie a Top Gun si era consacrato. Anche dopo il suicidio di Scott, la Paramount decise di tenere comunque in vita il progetto, scegliendo come regista Joseph Kosinski, che aveva già diretto Cruise in Oblivion, per dirigere il film. Uscito infine nel 2022, questo è stato definito “il film che ha salvato il cinema”, in quanto grazie al suo incasso di 1 miliardo e 496 milioni a livello globale risollevò le sale dall situazione critica in cui si trovavano a seguito della pandemia.

Indicato poi come uno dei migliori film del suo anno, Top Gun: Maverick venne candidato a ben 6 premi Oscar, tra cui Miglior sceneggiatura non originale e Miglior film, trionfando però solo nella categoria Miglior sonoro. In questo articolo approfondiamo alcune delle principali curiosità relative ad esso. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e ai velivoli utilizzati, ma anche sull’annunciato sequel. Infine, si elencheranno anche le principali piattaforme streaming contenenti il film nel proprio catalogo.

La trama di Top Gun: Maverick

Protagonista del film è il tenente Pete “Maverick” Mitchell, tra i migliori aviatori della Marina, che dopo più di trent’anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere, evitando la promozione che non gli permetterebbe più di volarei. Chiamato però ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontra qui il tenente Bradley “Rooster” Bradshaw, figlio del suo vecchio compagno di volo Nick “Goose” Bradshaw. Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del suo passato, Maverick si troverà ben presto a dover affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima.

Il cast di attori e l’addestramento per il film

Come anticipato, Tom Cruise torna a vestire i panni di Pete “Maverick” Mitchell, mentre nei panni di Bradley “Rooster” Bradshaw vi è l’attore Miles Teller ed è stato proprio lui a scegliere il soprannome “Rooster” per il proprio personaggio. Per ottenere il ruolo, l’attore ha battuto la concorrenza di Glen Powell, che avendo però colpito positivamente Cruisi venne poi chiamato ad interpretare Jake “Hangman” Seresin, pilota di F/A-18E. Nel film recitano poi anche Jennifer Connelly nel ruolo di Penelope “Penny” Benjamin, madre single e proprietaria di un bar di cui Pete si innamora, e Jon Hamm nei panni del viceammiraglio Beau “Cyclone” Simpson, il comandante delle forze aeree della Marina.

Vi sono poi Ed Harris nel ruolo del contrammiraglio Chester “Hammer” Cain, superiore di Maverick e capo del programma Darkstar, Lewis Pullman nel ruolo del tenente di vascello Robert “Bob” Floyd e Val Kilmer, che riprende il ruolo dell’ammiraglio Tom “Iceman” Kazansky, comandante della Flotta del Pacifico degli Stati Uniti, amico intimo ed ex rivale di Maverick. Il ritorno di quest’ultimo non era però certo, a causa della sua battaglia contro il cancro alla gola. Tom Cruise insistetté però affinché Kilmer partecipasse il film, riuscendo poi ad organizzare la cosa. Per l’attore, fu un emozione molto forte ritrovarsi sul set accanto a Cruise.

Su insistenza di Cruise, inoltre, nel film le riprese aeree in green screen e in CGI sono ridotte al minimo e anche le riprese ravvicinate della cabina di pilotaggio sono state effettuate durante vere sequenze in volo. Ciò significa che gran parte del cast ha dovuto sottoporsi a lunghe sessioni di addestramento alla forza G per sopportare le sollecitazioni fisiche presenti durante i voli. Lo stesso Tom Cruise ha poi progettato personalmente un corso di formazione aeronautica di 3 mesi per i nuovi attori, affinché fossero pronti a gestire la guida di un F-18.

Gli aerei presenti in Top Gun: Maverick

Per quanto riguarda gli aerei presenti nel film, il Mustang P-51 della Seconda Guerra Mondiale che si vede è di proprietà di Tom Cruise, essendo egli un pilota esperto nella vita reale. In questo film, inoltre, i piloti protagonisti non si trovano più alla guida degli oramai datati F-14 Tomcat, ma dei più nuovi F-18 Super Hornet. Per le riprese, la Marina statunitense ha poi messo a disposizione delle portaerei USS Abraham Lincoln e USS Theodore Roosevelt, così che gli attori potessero comprendere cosa significa trovarsi in quegli ambienti. I velivoli di 5ª generazione del combattimento aereo finale, infine, sono modellati secondo il Sukhoi Su-57 “Felon” russo, e il prototipo ipersonico pilotato da Maverick all’inizio del film è stato ricreato totalmente al computer.

Top Gun 3, confermato il sequel del film

Nel maggio 2022, parallelamente all’uscita in sala del film, Teller ha rivelato di aver proposto alla Paramount Pictures un sequel, il cui titolo provvisorio sarebbe stato Top Gun: Rooster, incentrato sul suo personaggio. Nel luglio dello stesso anno, l’attore ha dichiarato di aver effettivamente discusso con Cruise in merito a un sequel. Da quel momento, non sono però stati forniti ulteriori aggiornamenti, fino al gennaio 2024, quando è stato riferito che un sequel è effettivamente in fase di sviluppo. Ancora non si conoscono i tempi che si prevedono per la sua realizzazione, né sono state fornite indicazioni sul titolo o la trama.

Nello stesso gennaio 2024, però, il regista Joseph Kosinski ha rivelato che potrebbe volerci un po’ prima di vedere questo terzo film sul grande schermo. “Per quanto mi riguarda, ho questo film di F1 davanti a me in questo momento. Sto sviluppando altre cose. Tom [Cruise] sta girando l’ottova Mission: Impossible e poi forse andrà nello spazio. Quindi abbiamo tutti cose molto ambiziose davanti a noi. Ci sono voluti 36 anni per avere Top Gun: Maverick, potrebbero volerci altri 36 anni per il prossimo film“, ha concluso Kosinski. Non resta a questo punto che attendere di avere maggiori informazioni.

Il trailer del film e dove vederlo in streaming e in TV

È possibile fruire di Top Gun: Maverick grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Apple iTunes, Prime Video, Tim Vision e Infinity+. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di martedì 10 gennaio alle ore 21:20 sul canale Italia 1.