Paul Dano, Alicia Vikander e Jude Law per Olivier Assayas

Paul Dano, Alicia Vikander, Jude Law, Zach Galifianakis e Tom Sturridge si uniscono nel thriller politico di Olivier Assayas The Wizard of the Kremlin, tratto dall’omonimo bestseller di Giuliano da Empoli.

The Wizard of the Kremlin è scritto da Assayas ed Emmanuel Carrère, il cui romanzo “Limonov” è stato adattato per il grande schermo da Kirill Serebrennikov e sarà presentato in anteprima nella selezione ufficiale a Cannes.

La storia inizia in Russia, all’inizio degli anni ’90, all’indomani del crollo dell’URSS. In un nuovo mondo che promette libertà e flirta con il caos, un giovane artista diventato produttore televisivo, Vadim Baranov, diventa inaspettatamente lo spin doctor di un promettente membro dell’FSB (ex KGB), Vladimir Putin.

“Lavorando nel cuore del potere russo, Baranov confonde la verità con le bugie, le notizie con la propaganda, dirigendo l’intera società come un grande reality show. Solo il suo amore per la magnetica e libera Ksenia può allontanarlo da questo gioco pericoloso”, si legge nella sinossi. The Wizard of the Kremlin si propone di raccontare la storia di Baranov e, attraverso i suoi occhi, raccontare gli oscuri segreti del regime che ha contribuito a costruire.

Previsto per essere tradotto in oltre 30 lingue, The Wizard of the Kremlin è un bestseller internazionale che ha vinto il prestigioso Grand Prix Du Roman dell’Académie Française ed è stato finalista al Premio Goncourt. Il suo autore, Da Empoli, è stato consigliere senior dell’ex primo ministro Matteo Renzi.

Il progetto risuona con le passioni di Assayas e con i progetti precedenti che affrontavano la politica e il potere attraverso la prospettiva degli outsider. The Wizard of the Kremlin segnerà il film più ambizioso di Assayas fino ad oggi. Nella sua nota di regia, Assayas ha affermato che “il film avrà in comune con “Carlos” e “Wasp Network” il fatto che sarà incentrato sui personaggi, fornendo ruoli entusiasmanti ad attori forti”.

“Al di là delle passioni degli uomini che navigano nei pericolosi flussi della politica moderna, vediamo il potente movimento cinematografico della Storia in divenire. È dramma, è azione, si tratta di cercare di dare un senso al caos che sta trasformando il nostro mondo nei modi più strani e inquietanti”. ha affermato Assayas.

Olivier Assayas ha già lavorato con Alicia Vikander e Sturridge (nella produzione dell’ultima stagione di Sandman per Netflix) nella serie della HBO Irma Vep e più recentemente ha diretto Suspended Time, in concorso alla Berlinale.