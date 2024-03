Gli eroi più potenti del Marvel Cinematic Universe si sono riuniti per la prima volta in The Avengers del 2012 per combattere Loki e i Chitauri. Tre anni dopo, si sono scontrati con Ultron prima di riunirsi di nuovo per combattere Thanos e il suo Ordine Nero per salvare l’universo nella saga dell’infinito

In Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, ci aspettiamo che nuove squadre di questi eroi si scontrino con Kang il Conquistatore e le sue numerose varianti. Oltre a questo, però, ci sono innumerevoli cattivi dei fumetti che non hanno ancora fatto il loro debutto sul grande schermo.

Alcuni dei personaggi qui elencati sono relativamente oscuri e sarebbe meglio se fossero impostati come cattivi secondari; altri, invece, hanno il potenziale per essere un grande cattivo simile ai sinistri nemici sopra menzionati. Per scoprire quali sono i cattivi della Marvel Comics che vorremmo vedere nel franchise dei Vendicatori, cliccate sui pulsanti “Avanti” qui sotto.