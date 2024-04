Challengers: la spiegazione del finale del film

5 Perché Art e Patrick si abbracciano dopo la partita finale?

Mike Faist e Josh O’Connor in CHALLENGERS. Photo Credit: Metro Goldwyn Mayer Pictures. © 2023 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

Art e Patrick sono profondamente coinvolti nella partita finale di tennis, ognuno per le proprie ragioni. Patrick vuole avere Tashi dalla sua parte, visto che le ha chiesto di essere la sua allenatrice di tennis e lei gli ha chiesto di perdere di proposito, mentre Art vuole riacquistare fiducia in sé stesso, vincendo la partita per compiacere Tashi mentre si avvia agli US Open prima di un ritiro ufficiale. Art e Patrick, poi, non si sono visti per anni dopo aver smesso di parlarsi in seguito all’infortunio di Tashi.

Ma il fatto che Patrick riveli un segreto ad Art, come se fossero di nuovo vecchi amici, e che sappiano così di essere entrambi attratti da Tashi, fa emergere i loro vecchi sentimenti di cameratismo. La partita dei Challenger, che segue l’andamento della loro vita, ha probabilmente ricordato loro quando giocavano a tennis insieme prima di incontrare Tashi, ma l’onestà di Patrick riguardo alla sua relazione con lei ha permesso ad Art di fare un passo indietro e di rendersi conto di ciò che aveva perso quando si trattava della sua relazione con Patrick. Probabilmente Art ha capito che poteva battere Patrick e allo stesso tempo riconciliarsi con lui.

Con la conferma di ciò che è accaduto tra Patrick e Tashi, la passione di Art per la vittoria in una partita di tennis, anziché il suo precedente esaurimento per questo sport, si riaccende. È come se lui e Patrick tornino ad essere degli adolescenti che si contendono le attenzioni di Tashi e allo stesso tempo sono in competizione tra loro. E, dopo tanti anni di distanza e turbolenze tra loro, è probabile che Art e Patrick vogliano superare il rancore che li separava. La combinazione tra il tennis, la presenza di Tashi e l’intensità della posta in gioco ha spinto tutto questo in primo piano, lavando via la rabbia.