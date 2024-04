Dune: Parte Tre, i momenti bizzarri di Messiah che il pubblico non è pronto a vedere

Dune Messiah, che sarà il testo di partenza per Dune: Parte Tre, è pieno di elementi bizzarri, che forse il pubblico non è pronto a vedere. Finora, non è ancora chiaro quanto Denis Villeneuve trarrà dagli altri capitoli di Dune per realizzare la terza parte della sua trilogia, ma sappiamo che Messiah conclude la storia di Paul (Timothée Chalamet), mentre i seguiti sono dedicati ai suoi figli gemelli, che avrà da Chani (Zendaya): Ghanima e il futuro Dio Imperatore dell’Universo Leto II.

Dai romanzi però sappiamo che sebbene Paul sia l’eroe della storia, le sue scelte future provocheranno parecchie sofferenze all’Universo, così il Bene Gesserit decide di mettere a punto un piano per ucciderlo, alleandosi con forze oscure. Da qui in poi la storia diventa sempre più strana, e non sappiamo se il pubblico è davvero pronto ad assistere a queste stranezze! Ecco gli aspetti bizzarri della storia di Dune Messiah.