Fallout: 10 domande a cui la seconda stagione deve rispondere

10 Che fine ha fatto la famiglia del Ghoul?

Walton Goggins (The Ghoul) in “Fallout”. Courtesy of Prime Video

Come accennato, il Ghoul si chiamava Cooper Howard, un attore che lavorava a Los Angeles nel 2070. Dopo l’apocalisse nucleare della serie Fallout, le radiazioni hanno trasformato Cooper, insieme a molte altre persone negli Stati Uniti, in Ghoul. Alcuni Ghoul, come Cooper, possono mantenere la loro umanità con l’aiuto di droghe provenienti dalle Terre Desolate, mentre altri si trasformano in mostri simil zombie. Cooper/Ghoul è uno dei pochi fortunati che ha mantenuto la sua personalità per oltre 200 anni, spinto dall’unico obiettivo di ritrovare la sua famiglia di prima dell’apocalisse.

Gran parte della storia di Cooper riguarda la sua famiglia: sua figlia Janey e sua moglie Barb. Cooper scopre che Barb lavora per la Vault-Tec ed è stata in qualche modo coinvolta nell’orchestrazione di una guerra nucleare per favorire i piani della società per il controllo assoluto degli Stati Uniti. Tuttavia, dopo l’apocalisse nucleare, Cooper perde in qualche modo la sua famiglia e inizia a rintracciare i resti della Vault-Tec per ritrovarli. Alla fine della stagione 1, Cooper non riesce a trovarli e Hank fugge, per cui la stagione 2 di Fallout deve rivelare il destino di Barb e Janey.