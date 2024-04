Vault: tutto quello che c’è da sapere sui sotterranei di Fallout

La maggior parte del letale e pericoloso mondo post-apocalittico di Fallout è ricoperta da mutanti, banditi, mostri e altro ancora. La vita non era molto migliore nemmeno prima della comparsa di questi temibili nemici, poiché una serie di accese tensioni tra Stati Uniti, un tempo prosperi, e Cina portarono i primi (e potenzialmente l’intero mondo) all’essere inghiottiti dalle fiamme nucleari della cosiddetta Grande Guerra. La maggior parte degli abitanti del paese morì dolorosamente, fu trasformata in Ghoul sfregiati ma immortali o fu sfollata in modo permanente.

Tuttavia, c’era una quarta opzione disponibile per coloro che avevano abbastanza soldi e influenza. Prima che le bombe cadessero, una piccola società di nome Vault-Tec creò diverse strutture massicce per proteggere la classe superiore da un potenziale disastro nucleare. Questi “Vault“, giustamente chiamati, sono sinonimo di tutta la serie di Fallout, ma i segreti di queste strutture diventano sempre più sinistri man mano che vengono esplorati.

Quali sono le origini della Vault-Tec?

La Vault-Tec esisteva molto prima dell’inizio della Grande Guerra e, fino alle recenti rivelazioni del finale della Stagione 1, l’organizzazione si presentava come una presenza filantropica e benevola nell’universo di Fallout. La creazione dei Vault era certamente l’obiettivo principale della Vault-Tec, ma la società investiva comunque in altri prodotti per diversificare i propri margini di profitto. Ciò includeva progressi nel campo dell’istruzione, come la creazione dell’Università Vault-Tec, e sviluppi più distopici, come la creazione della droga al cianuro Plan D, l’ultima risorsa. Nella serie di Prime Video, Wilzig (Michael Emerson) definisce Plan D l’unico prodotto umano che Vault-Tec abbia mai realizzato, lasciando presagire le intenzioni più sinistre dell’organizzazione.

L’ascesa di Vault-Tec in termini di potere e ricchezza è stata astronomica e ha raccolto l’influenza di diversi grandi amministratori delegati e persino di numerosi politici. L’entità aziendale ha rapidamente attirato l’attenzione del pubblico in generale grazie alla sua personalità accessibile. Anche chi non ha familiarità con il franchise di Fallout ha probabilmente visto Vault-Boy, il personaggio dei cartoni animati biondo e sorridente che funge da Topolino personale della Vault-Tec e da mascotte generale del franchise. Lo show lascia intendere che l’attore hollywoodiano Cooper Howard (Walton Goggins) potrebbe essere stato la parziale ispirazione per Vault Boy, quando consiglia di usare il pollice in su per un servizio pubblicitario della Vault-Tec.

Cooper Howard, il leggendario attore western, si è rivelato un’influenza precoce e sostanziale sull’aumento di popolarità della Vault-Tec. Ha persino registrato un lungo tour delle strutture del Vault, raccomandando a chi è a casa di chiamare il numero (213) 25-VAULT per prenotare un posto in un rifugio oggi stesso. Si tratta di un numero reale che si può chiamare in questo momento, e alla chiamata risponderà un individuo che urla a squarciagola, probabilmente a causa di un’esplosione nucleare che lo sta inghiottendo. Ancora una volta, un altro caso di inquietante prefigurazione.

Com’è la vita nei Vault di Fallout?

I fan di Fallout sono già a conoscenza delle dimensioni davvero inconcepibili che la Vault-Tec era disposta a raggiungere per ottenere un profitto, ma dobbiamo riconoscere che la malvagia organizzazione sa come progettare un ambiente di qualità. Solo negli Stati Uniti ci sono più di cento Vault e ognuno di essi è stato costruito per durare diversi secoli, anche in caso di guerra nucleare. Questo intento è stato dimostrato quando è iniziata la Grande Guerra, e la maggior parte (ma non tutti) dei residenti dei Vault ha continuato a vivere uno stile di vita spensierato nei loro umili villaggi.

Ogni abitante del Vault nei 200 anni successivi alla Grande Guerra riceve diverse paia di tute Vault-Tec blu e oro e il proprio Pip-Boy, un supercomputer da polso dotato di tutti i comfort possibili. Ogni Vault ha un’ampia varietà di attività a cui gli Abitanti possono partecipare, tra cui sport, attività ricreative e qualsiasi altro lavoro di manutenzione necessario per mantenere il Vault in funzione. Ogni Vault ha anche un leader, un sorvegliante, che di solito è in grado di fornire più informazioni rispetto agli altri abitanti del Vault. Lo apprendiamo attraverso il padre di Lucy MacLean (Ella Purnell), il sorvegliante Hank (Kyle MacLachlan), che non è il patriarca affettuoso e disponibile che sembra essere.

Qual è il vero scopo dei sotterranei in Fallout?

Come accennato in precedenza, non è un segreto che i Vault creati dalla Vault-Tec non erano destinati a essere semplici rifugi da un disastro nucleare. La maggior parte, se non tutti, erano segretamente destinati a condurre esperimenti nefasti, usando di fatto i vari residenti multigenerazionali dei Vault come cavie. I pochi Vault che non venivano usati per testare vari esperimenti sadici e disumani venivano usati per promuovere qualche altro obiettivo a lungo termine della Vault-Tec.

I giochi sono pieni di numerosi esempi dei crimini commessi dalla Vault-Tec nel dopoguerra, ma anche la serie ne mostra più di uno. Lucy e Maximus (Aaron Moten) si imbattono nel Vault 4, di cui si sono impossessati alcuni eccentrici ma amichevoli abitanti delle Terre Desolate dopo che la maggior parte dei suoi residenti è stata uccisa o trasformata in mutanti acquatici chiamati Gulper. La casa di Lucy nel Vault 33 è un ingresso unico ai Vault, poiché è collegata ad altri due Vault: il Vault 32 e il Vault 31. Norm (Moises Arias) e Chet (Dave Register) scoprono subito che nel Vault 32 è successo qualcosa di strano: sembra che gli abitanti del Vault si siano uccisi a vicenda anni prima in un massacro in stile Kingsman: The Secret Service.

Tuttavia, gli orrori del Vault 32 impallidiscono rispetto a ciò che si trova all’interno del Vault 31, che potrebbe essere il Vault più significativo di tutta la lunga storia di Fallout. I segreti di questo Vault diventano noti non molto tempo dopo che un flashback rivela che la Vault-Tec non era solo preparata per un’inevitabile guerra nucleare, ma era direttamente responsabile del suo accadimento. Perché i dipendenti di alto livello della Vault-Tec avrebbero voluto farlo se ciò significava una distruzione quasi certa degli Stati Uniti e la morte della maggior parte della popolazione? Oltre a creare monopoli distinti attraverso i vari Vault di cui hanno il pieno controllo, la maggior parte dell’élite della Vault-Tec si è congelata criogenicamente ed è stata collocata nel Vault 31. Il padre di Lucy e Norm era uno di questi e da allora il sorvegliante del Vault 33 vive nella menzogna.

Più di cento Vault esistenti negli Stati Uniti significano che migliaia, se non milioni, di persone sono diventate esperimenti involontari per un’organizzazione malvagia. La rivelazione che la Vault-Tec ha avuto un ruolo diretto nella Grande Guerra li rende ancora più vili. Non c’è da stupirsi che Lucy e Cooper siano ora a caccia di Hank e potrebbero essere sulla buona strada per trovare i responsabili della creazione della Terra Desolata nucleare di Fallout.