Ghoul: ecco che cosa sono gli unici “zombie” di Fallout

Il mondo è stato ufficialmente incendiato con la prima di Fallout, uno degli adattamenti di videogiochi più attesi del 2024. Basato sul pluripremiato videogioco di Bethesda Softworks, Fallout porta gli spettatori in una terra desolata post-apocalittica, nata dalla scia di una devastante guerra nucleare. Un trio eterogeneo di personaggi sono i protagonisti principali del nuovo show. Un’ingenua abitante della camera blindata di nome Lucy (Ella Purnell), Un aspirante cavaliere della Confraternita d’Acciaio di nome Maximus (Aaron Moten) e, forse il più intrigante di tutti, un mutante a caccia di taglie di nome Cooper Howard (Walton Goggins), talvolta chiamato semplicemente il Ghoul.

Cooper Howard (il Ghoul) è senza dubbio uno dei personaggi più complessi e approfonditi della nuova serie, il che è ironico visto che gran parte della sua carne è stata bruciata. Sebbene sia conosciuto come “il Ghoul”, non è certo l’unico: come i fan della lunga serie già sanno, ci sono migliaia, se non centinaia di migliaia, di ghoul nel mondo di Fallout. Tuttavia, qualcuno potrebbe chiedersi da dove provengano i ghoul, di cosa siano capaci e perché siano comunemente evitati e temuti dagli altri abitanti delle Terre Desolate.

I ghoul di “Fallout” sono una conseguenza diretta della Grande Guerra

La storia dei ghoul nell’universo di Fallout inizia proprio all’inizio dell’apocalisse nucleare portata sul mondo dalla Grande Guerra. Prevedibilmente, a meno che non si sia uno dei pochi fortunati membri della classe superiore ad avere accesso a un Vault Shelter, la stragrande maggioranza della popolazione degli Stati Uniti fu completamente sradicata dal fallout nucleare. Alcuni riuscirono a evitare per un pelo le radiazioni, dando origine a una generazione di abitanti delle Terre Desolate di superficie, ma altri sopravvissero alle esplosioni nucleari senza uscire indenni dal disastro.

Migliaia e migliaia di persone esposte ai livelli letali di radiazioni si sono viste bruciare la pelle dal corpo, con la scomparsa di appendici come il naso. Mentre i loro corpi sono stati danneggiati in modo irreparabile, le loro menti sono rimaste intatte (o per quanto possibile in un disastro nucleare). Probabilmente sono rimasti gli unici sopravvissuti tra le loro famiglie e i loro amici, e ne abbiamo un assaggio nella scena iniziale dell’episodio pilota.

Prima di diventare Il Ghoul, il personaggio di Walton Goggins era conosciuto come Cooper Howard, una star della recitazione abbastanza famosa nei film western di Hollywood. Dopo aver presumibilmente litigato con la moglie Barb (Frances Turner), si è trovato in difficoltà poco prima dell’inizio della Grande Guerra, dovendo ricorrere alla recitazione di un cowboy alle feste di compleanno dei bambini solo per sbarcare il lunario. Non è una situazione ideale, ma è certamente migliore di quello che sarebbe successo poco dopo. Questo tragico evento non solo trasformò Cooper in uno spietato ghoul cacciatore di taglie, ma gli porterà via anche tutto ciò che ha sempre amato. Non è ancora chiaro se Barb e sua figlia saranno vivi o meno alla fine della prima stagione di Fallout, ma considerando la propensione di questo show per i personaggi longevi, non dovrebbe essere una sorpresa.

Essere un Ghoul è un dono e una maledizione

Come probabilmente avrete già capito, la maggior parte dei ghoul del mondo di Fallout era presente al momento della caduta delle bombe. Ciò è avvenuto più di due secoli prima degli eventi della serie, il che significa essenzialmente che i ghoul sono in grado di vivere per centinaia, forse addirittura migliaia di anni. L’incredibile longevità non finisce qui, perché i ghoul hanno anche miracolose capacità rigenerative che potrebbero renderli il prossimo passo dell’evoluzione umana.

Nel secondo episodio di Fallout, dopo che Lucy spara a Cooper con una pistola a dardi, il cacciatore di taglie risponde dicendo: “Beh, questa è una goccia molto piccola in un secchio di droga molto, molto grande“. Vediamo che dopo la Grande Guerra, diventare un ghoul è ancora possibile quando a Thaddeus (Johnny Pemberton) viene dato un misterioso elisir che guarisce il suo piede maciullato ma lo trasforma anche in un ghoul. La maggior parte dei ghoul è immune alla maggior parte delle droghe ed è persino completamente resistente alle radiazioni (anche se molti ghoul sono noti per essere dipendenti dalla pericolosa droga delle Terre Desolate, il Jet). Continuando con i loro poteri rigenerativi, i ghoul sono storicamente resistenti alla maggior parte delle forme di danno. Possono resistere a vari tipi di proiettili e, in alcuni casi, possono persino riattaccarsi parti del corpo.

Queste prodezze di immortalità pratica possono sembrare qualcosa per cui chiunque viva nelle Terre Desolate ucciderebbe. Tuttavia, c’è uno svantaggio significativo e debilitante rispetto all’immunità dai danni dei ghoul. Sebbene la causa e il motivo di questo fenomeno non siano del tutto noti, quasi tutti i ghoul dell’universo di Fallout diventano feroci alla fine. È solo una questione di tempo. Invece di essere i sopravvissuti relativamente lucidi della guerra, regrediscono in zombie violenti e senza cervello che uccidono tutto ciò che vedono. Da soli, i Ghoul ferali sono abbastanza facili da affrontare, ma se sono in un gruppo numeroso, possono facilmente sopraffare anche gli abitanti delle Terre Desolate più esperti.

I Ghoul sono spesso evitati dal resto della popoliazione delle Terre Desolate

La capacità dei ghoul di diventare imprevedibilmente feroci è il motivo principale per cui i ghoul sono spesso evitati dalla società. O, per lo meno, dalle poche sacche di società che ancora rimangono nelle Terre Desolate. Il loro aspetto e la loro natura stereotipata e pericolosa hanno di fatto trasformato i ghoul in cittadini di seconda classe negli insediamenti del mondo, anche se probabilmente hanno più conoscenza del mondo e di ciò che è esistito prima di chiunque altro sul pianeta.

Questo rende le cose ancora più difficili per Cooper nella serie televisiva di Fallout. Non solo è un ghoul, ma è anche un fhoul particolarmente infame, con la sua reputazione di spietato cacciatore di taglie conosciuta in lungo e in largo in quella che era Los Angeles. C’è una vera e propria tragica ironia in questo, dato che Cooper una volta era una star di Hollywood immediatamente riconoscibile, che ora è irriconoscibile da quando è diventato un fhoul ostracizzato. Il ruolo di Cooper nella storia è molto più di un semplice cacciatore di taglie, tuttavia, quale sarà il suo ruolo dopo che Max avrà ripristinato l’energia in California rimane un mistero.