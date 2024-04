I 10 migliori film horror Nunsploitation

Nel filone del cinema d’exploitation – generalmente film a basso costo che generano intrighi per i loro contenuti trasgressivi e spesso grafici – i film “nunsploitation” sono incentrati su suore impegnate in attività scioccanti, spaventose o sessualmente esplicite. Sebbene la nunsploitation possa essere utilizzata come classificazione per i film di genere, dai drammi erotici ai film d’azione, il genere horror in particolare ha fatto un grande uso del soggetto fin dall’epoca del cinema muto con film classici come Häxan.

Il genere nunsploitation è stato particolarmente popolare nel cinema europeo degli anni ‘70 a causa del potere della Chiesa cattolica in paesi come l’Italia e la Spagna. Tuttavia, la nunsploitation persiste ancora oggi e sta diventando sempre più popolare nell’horror americano, con il 2024 che ci porta due eccellenti film horror di nunsploitation come Immaculate e The First Omen. Da oltre 100 anni di cinema, ecco i migliori film horror incentrati sulle suore.