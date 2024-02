2 I Film in arrivo a Marzo 2024 su Prime Video

Ricky Stanicky

Film dal 7 marzo – Quando tre migliori amici d’infanzia fanno uno scherzo che va storto, inventano l’immaginario Ricky Stanicky perché li tiri fuori dai guai. Vent’anni dopo aver creato questo “amico”, Dean, JT e Wes (Zac Efron, Andrew Santino e Jermaine Fowler) usano ancora l’inesistente Ricky come comodo alibi per il loro comportamento immaturo.

Quando le loro mogli e partner si insospettiscono e chiedono di incontrare finalmente il leggendario Signor Stanicky, il trio, colpevole, decide di assumere l’attore fallito e sboccato imitatore di celebrità “Rock Hard” Rod (John Cena) per dargli vita. Ma quando Rod si spinge troppo oltre con il ruolo attoriale che sognava da una vita, i tre iniziano a desiderare di non aver mai inventato Ricky. Dal regista Peter Farrelly e con altri membri del cast tra cui William H. Macy, Lex Scott Davis e Anja Savcic.

Road House

Film dal 21 marzo – In questa nuova adrenalinica versione del film cult anni ’80, un ex combattente UFC (Jake Gyllenhaal) accetta un lavoro come buttafuori in una rissosa e rude roadhouse nelle Florida Keys, ma scopre presto che non tutto è come sembra in quel paradiso tropicale.

NUOVI FILM IN ARRIVO

Prime e seconde visioni

The Equalizer 3 | 1 marzo

Ci sei Dio? Sono io, Margaret. |2 marzo

Brian e Charles | 3 marzo

Nope | 10 marzo

Watcher | 10 marzo

Vengeance | 10 marzo

Frida: A Self Portrait | 14 marzo

Ferrari | 15 marzo

Gran Turismo | 23 marzo

Beast (2022) | 24 marzo

Santocielo | 29 marzo

Erano ragazzi in barca | 29 marzo

Altri film

Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario | 1 marzo

FILM IN SCADENZA

Marry Me – Sposami | 4 marzo

Synchronic | 12 marzo

Tutti a bordo | 20 marzo

Ambulance | 25 marzo

Vicini di casa | 31 marzo