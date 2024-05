I più grandi errori di Marvel Television prima del MCU su Disney+

8 I costumi dei supereroi

Courtesy of Netflix © 2014 Netflix, Inc. All Rights Reserved.

C’è stato un tempo in cui i film sui supereroi in gran parte evitavano i costumi, probabilmente perché i dirigenti degli studios non credevano che le persone avrebbero pagato per vedere un film con protagonisti vestiti di spandex. Per qualche ragione, questa mentalità e stata adottata da Jeph Loeb che ha deciso di non portare nei programmi TV Marvel i costumi degli eroi.

Daredevil ha impiegato dodici episodi per ottenere un costume e anche allora non ha incluso il suo iconico logo “DD”. Iron Fist non ha mai indossato niente di più di una felpa con cappuccio, mentre Black Bolt non ha mai avuto nulla che assomigli alla sua maschera familiare in Inhumans.

Visto che Ike Perlmutter, presidente ormai deposto della Marvel Entertainment, aveva una passione per la vendita di giocattoli, l’assenza di costumi era incredibilmente frustrante; inoltre, quando invece li abbiamo ottenuti, erano deludenti.