Prime Video: tutti i film e le serie tv in uscita ad Aprile

2 I film in uscita ad Aprile su Prime Video

Música Film dal 4 aprile

Ambientato nel New Jersey, Música è basato sulla vita dello scrittore, regista e star Rudy Mancuso. È una storia d’amore e di formazione che segue un aspirante creativo affetto da sinestesia, che deve fare i conti con un futuro incerto, mentre affronta le pressioni dell’amore, della famiglia e della sua cultura brasiliana.

Come far innamorare Billy Walsh Film dal 5 aprile

I giovani Amelia (Charithra Chandran) e Archie (Sebastian Croft) sono migliori amici sin dall’infanzia. Archie ha sempre condiviso le batttaglie di Amelia ridendo delle sue battute, mantenendo segreto il suo amore per lei. Proprio quando ha il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti, Amelia perde la testa per Billy Walsh (Tanner Buchanan), il nuovo studente americano appena arrivato. Archie ha il cuore spezzato e fa di tutto per cercare di tenere Amelia e Billy lontani l’uno dall’altra, ma così facendo li avvicina sempre più rischiando di perdere la sua migliore amica.

Gli Addestratori Film dal 25 aprile

Dopo aver perso una scommessa con la sua ex moglie Marta, Pasquale, goffo ma appassionato addestratore di cani, ha dovuto cederle Cecchino, il suo amatissimo cane. L’unico modo che ha per riprenderselo è quello di racimolare abbastanza soldi da dimostrare a Marta di poter prendersi cura del cane (e di se stesso). L’idea è semplice: aprire una nuova scuola di addestramento.

E tutto sembra filare per il verso giusto: dopo neanche un giorno, il corso, incredibilmente, è sold-out. Peccato per un dettaglio: il volantino è arrivato nelle mani sbagliate e, a causa di un malinteso, ad essersi iscritti non sono i padroni di cani, ma i genitori di cinque pestiferi bambini. Ormai il danno è fatto, i pagamenti sono stati effettuati e i bambini devono restare con lui. Ma d’altronde, pensa, se i cani sono un po’ come dei bambini, anche i bambini non saranno poi così diversi dai cani…giusto?