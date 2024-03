La storia del cinema è ricca di bambole demoniache o con tendenze omicide. Dal celebre Chucky di La bambola assassina fino alla recente bambola robot di M3gan, passando anche per Slappy, l’inquietante pupazzo parlante di Piccoli brividi. Negli ultimi anni, però, ad aver suscitato particolare spavento è stata Annabelle, protagonista di una trilogia omonima facente parte della saga di The Conjuring. Dopo un primo film che ne ha raccontato la storia e un prequel, Annabelle: Creation, che ha invece raccontato le sue origini, nel 2019 è infine arrivato al cinema Annabelle 3, nel quale si sono raccontate nuove vicende legate alla bambola stregata.

Il titolo originale, Annabelle Comes Home, permette di intuire che la storia riprende da lì dove terminava quella del primo film, con la bambola ora nella casa dei coniugi Ed e Lorraine Warren, dove rimane però tutt’altro che innocua. Citare gli Warren è importante, non solo perché l’intera saga è basata sui casi di manifestazioni paranormali da loro documentati, ma anche perché la loro presenza permette di ricordare che, a suo modo, quella raccontata in questi film è una storia vera. Quanto proposto in Annabelle 3, in particolare, pur se romanzato, offre nuovi dettagli su ciò che accadde dopo che gli Warren presero in custodia la bambola.

Talvolta risulta difficile credere che questa tipologia di racconti possa essere basati su fatti reali, eppure ci sono diverse prove del fatto che qualcosa non andasse in Annabelle. Dal suo muoversi autonomamente fino allo spostarsi di stanza, la bambola ha sempre creato problemi. Ma prima di scoprire di più sulla vera storia dietro Annabelle 3, innanzitutto, è bene sapere che, a livello di timeline della saga, il film si svolge poco dopo gli eventi di L’evocazione – The Conjuring, il primo capitolo di essa. Attualmente, inoltre, questo dovrebbe essere l’ultimo film dedicato alla demoniaca bambola, ma non è escluso che questa possa tornare ancora nel futuro della saga.

La trama e il cast di Annabelle 3

Il film, come già indicato, ha inizio dopo gli eventi di Annabelle. Dopo essere apparentemente riusciti a neutralizzare la bambola e determinati a impedire che possa continuare a seminare il caos, i demonologi Ed e Lorraine Warren decidono di portarla nella stanza dei manufatti della loro casa. Qui Annabelle viene messa “al sicuro” dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Tutto ciò dovrebbe impedire al maligno che la possiede di manifestarsi nuovamente. Ciò che i due non sanno, però, è che li attende una spietata notte di orrore. Annabelle, infatti, riesce a risvegliarsi e ad animare anche gli altri spiriti maligni nella stanza, pronti ora a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche.

Ad interpretare Ed e Lorraine Warren vi sono naturalmente ancora una volta gli attori Patrick Wilson e Vera Farmiga. Nel ruolo della figlia Judy vi è invece McKenna Grace, giovane attrice già vista anche in Gifted – Il dono del talento e Amitivylle – Il risveglio. Nei primi due film di The Conjuring Judy è in realtà interpretata da un’altra attrice, troppo cresciuta per la parte e dunque sostituita per questo capitolo. Recitano poi nel film Madison Iseman nel ruolo di Mary Ellen e Michael Cimino (da non confondere con l’omonimo regista) nei panni di Bob Palmieri. Gli attori Samare Lee e Lou Lou Safran sono invece gli unici due interpreti di Annabelle: Creation a recitare anche in questo film, la prima di nuovo nei panni di Bee, il secondo con un nuovo personaggio.

La vera storia dietro al film

Per quanto riguarda la vera storia di Annabelle, è innanzitutto doveroso sottolineare che la vera bambola è molto diversa da quella raffigurata nel film. In esso, questa è fatta di porcellana e presenta dei tratti somatici molto poco comuni per una bambola, che già di loro incutono particolare timore. Nella realtà, Annabelle è una sorridente bambola di pezza con capelli rossi, occhi grandi e un triangolo rosso come naso. Un aspetto decisamente poco inquietante il suo, che al cinema avrebbe potuto non funzionare. Eppure, nonostante queste sue caratteristiche, la vera Annabelle ha suscitato parecchio timore nel corso degli anni. Dietro quel suo sorriso sembrerebbe infatti nascondersi qualcosa di malvagio.

“L’apparenza inganna“, ha affermato Lorraine Warren parlando di lei. “Non è l’aspetto della bambola che la rende spaventosa; ma ciò che è stato infuso all’interno di essa: il male“. Secondo i Warren, Annabelle ha iniziato a scatenare il caos nel mondo mortale nel 1970 dopo essere stata regalata ad un’infermiera di 28 anni, Donna. All’inizio sembrava tutto a posto, ma presto la giovane donna e la sua compagna di stanza hanno iniziato a notare strani avvenimenti, riferendo che la bambola cambiava posizione rispetto a come veniva riposta, si muoveva per la casa e lasciava persino messaggi terrificanti alle ragazze, come alcuni che recitavano: “Aiutami, aiutaci“.

Fu allora che le due contattarono un medium che le informò che la bambola era posseduta dallo spirito di una giovane ragazza conosciuta come Annabelle Higgins. Presumibilmente la ragazza era morta nella sua proprietà ed era angosciata dal suo destino, anche se secondo il medium aveva trovato pace con le due giovani donne e voleva rimanere nella forma della bambola e vivere al loro fianco. Convinta dalla storia commovente, Donna ha dato allo spirito il permesso di continuare a risiedere nella bambola nota come Raggedy Ann. Tuttavia, la bambola continuò a dare parecchi problemi ed è a questo punto che Donna si vide costretta a chiamare gli esperti Ed e Lorraine Warren.

Gli Warren decisero di prendere in custodia la bambola, costruendo una teca speciale per contenerla. Questo dopo aver chiamato Padre Cooke per praticare un esorcismo sull’abitazione delle due ragazze. Annabelle 3 racconta dunque proprio di questo trasferimento e buona parte del film è ambientato in quella che è conosciuta dai fan come “La stanza degli artefatti“, il seminterrato pieno di molti degli oggetti spettrali, infestati e maledetti raccolti al Warren’s Occult Museum di Monroe, nel Connecticut, dove ancora oggi risiede la vera Annabelle. Gli eventi raccontati nel terzo film cessano qui di avere un corrispettivo nella realtà. Ma la bambola si trova ancora lì oggi, è visitabile, ma si raccomanda di non aprire per nulla al mondo la teca che la contiene.

Il trailer di Annabelle 3 e dove vedere il film in streaming e in TV

È possibile fruire di Annabelle 3 grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Apple TV e Amazon Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 27 marzo alle ore 21:15 sul canale Italia 2.

Fonte: IMDb, HistoryvsHollywood