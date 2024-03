7 Metallo

Un cattivo di Superman che utilizza il potere della kryptonite. John Corben, questo il suo vero nome, ha infatti ricevuto un cuore ricavato dai resti mortali del pianeta natale dell’Uomo d’Acciaio per salvarsi la vita dopo essere stato ferito mortalmente. Metallo ha poi sempre utilizzato sia questo cuore che i potenziamenti cibernetici per affrontare Superman quando si sono scontrati. Pur essendo un personaggio a cui non è ancora stata data la possibilità di brillare su un grande palcoscenico – il più delle volte è stato usato solo come scagnozzo – il cattivo è incredibilmente potente ed è uno dei pochi in grado di spingere Superman al suo limite. Gunn potrebbe facilmente dare una nuova veste a Metallo, ritraendolo in un modo molto più interessante rispetto al passato, ma se è destinato a essere poco più di uno scagnozzo, sarebbe una buona fonte di muscoli per Lex.