L’intervista a Millie Bobby Brown, protagonista del nuovo film d’azione Netflix Damsel (recensione), che ha debuttato in piattaforma questa settimana.

In Una devota damigella accetta di sposare un affascinante principe, per poi scoprire che la famiglia reale vuole offrirla in sacrificio per ripagare un vecchio debito. Intrappolata in una caverna con un drago sputafuoco, dovrà utilizzare astuzia e caparbietà per sopravvivere.

La star dell’ultima avventura d’azione di Netflix potrebbe essere una damigella, ma non è una persona in pericolo. Bene, nonostante il personaggio del titolo sia intrappolato in una prigione sacrificale che ospita un drago assetato di sangue, il che sarebbe un po’ angosciante per chiunque ( anche se non è ancora così inquietante come Netflix che aumenta di nuovo i prezzi).

Damsel di Netflix offre una nuova svolta agli archetipi delle fiabe, mostrando come una giovane aspirante principessa è costretta a combattere e sopravvivere quando viene presentata come un sacrificio, un sacrificio involontario da parte di una regina spietata e spietata. Tutta sola in una grotta buia e desolata, Elodie (Millie Bobby Brown) dovrà usare ogni grammo di grinta e determinazione a sua disposizione per uccidere il drago e tornare a casa. Damsel è guidato da un cast davvero incantevole, con la star di Damsel che è anche la protagonista di alcuni dei più grandi successi di Netflix.