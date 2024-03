Questa sera si terrà a Los Angeles come ogni anno la Oscar 2024 e come ogni anno l’attesa è tanta. In attesa dell’inizio della nostra live streaming sulle previsioni dei vincitori vi segnaliamo dove poter guardare la notte degli Oscar 2024 in streaming e in tv.

Quest’anno a differenza degli ultimi decenni la notte degli Oscar 2024 sarà un’esclusiva RAI. Dopo decenni di dominio e trasmissione SKY, per la prima volta sarà trasmessa in esclusiva da RAI, la tv pubblica italiana.

Da Roma, dallo studio 3 di via Teulada, Alberto Matano seguirà e commenterà la diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles insieme a Stefania Sandrelli, Gabriele Muccino, Claudia Gerini, Ambra Angiolini, Claudio Santamaria, Antonio Monda e Paola Jacobbi. Collegato dal Tappeto Rosso degli Academy Awards, invece, l’inviato del TG1 Paolo Sommaruga racconterà al pubblico italiano la magia della serata intervistando le star internazionali presenti.

Dove guardare la notte degli Oscar 2024 in tv

La cerimonia di premiazione della 96esima edizione, condotta quest’anno, per la quarta volta, dal popolare presentatore e comico Jimmy Kimmel sarà trasmessa domenica 10 marzo su Rai 1 a partire dalle 23.30.

Dove guardare la notte degli Oscar 2024 in streaming

La notte degli Oscar 2024 in streaming sarà disponibile su Raiplay.

Notte degli Oscar 2024, chi sono i candidati?

Trai più accreditati per il miglior film c’è il film di Christopher Nolan, Oppenheimer che è anche il film candidato a vincere in altre categorie come miglior regia, miglior sceneggiatura non originale, miglior fotografia, sonoro e miglior montaggio. E’ anche uno dei titolo con più nomination.

Per quanto riguarda la categoria che più ci interessa a noi, miglior film internazionale ovviamente il nostro tifo è per Matteo Garrone e il suo “Io Capitano” che concorre per una categoria che è ricca di film di successo, trai quali: La società delle neve, Perfect Days, La sala Professori e il papabile vincitore secondo gli addetti ai lavoro La Zona d’interesse.