X-Men ’97: 10 Easter Eggs che potrebbero esservi sfuggiti nella serie

10 Riferimento all’Uomo Ragno del Daily Bugle

Season 1, Episode 1, “To Me, My X-Men”

Il Daily Bugle appare nel primo episodio di X-Men ’97 e contiene in realtà un altro Easter egg (di cui parleremo più avanti), ma uno dei preferiti dai fan è la menzione di Spider-Man in cima al giornale. Non è un segreto che l’Uomo Ragno sia l’eroe Marvel più popolare e uno dei supereroi più popolari del pianeta, quindi una sua menzione farà sicuramente girare la testa. Il giornale Daily Bugle è anche un cenno alla parte dell’universo Marvel dedicata all’Uomo Ragno, essendo il luogo di lavoro di Peter Parker, l’alter ego dell’Uomo Ragno.

Per non parlare del fatto che l’Uomo Ragno aveva una serie propria nello stesso universo di X-Men ’97 quindi è un ottimo riferimento per i fan del vecchio Spider-Man: The Animated Series. L’aster Egg è servito anche come prefigurazione per l’apparizione di Spider-Man in un cameo più avanti nella serie, che ha fatto festeggiare i fan di tutto il mondo. Il giornale si chiede se l’Uomo Ragno sia o meno un mutante, facendo riferimento a un’idea sbagliata comune per la gente dell’universo Marvel nei fumetti. Una volta Spider-Man ha dovuto correggere comunemente le persone che lo ritenevano un mutante, poiché non è nato con i suoi poteri.