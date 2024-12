I 10 maggiori spoiler di Squid Game – Stagione 2

La seconda stagione di Squid Game è stata ricca di colpi di scena e di morti tragiche. Ci sono voluti tre anni dopo la stagione 1 di Squid Game per arrivare alla stagione 2, il che significa che gli spettatori hanno avuto molto tempo per elaborare teorie su ciò che sarebbe accaduto in seguito. Sebbene alcune di queste teorie non fossero poi così lontane da ciò che è accaduto, la stagione 2 di Squid Game ha riservato molte sorprese.

Sebbene il cast della seconda stagione di Squid Game includesse molti nuovi personaggi, Seong Gi-hun di Lee Jung-jae è rimasto al centro della storia. Inoltre, in questa stagione è stato dato molto più spazio al Front Man, con il personaggio di Lee Byung-hun che ha abbandonato la maschera per la maggior parte dello show. Dal piano di Gi-hun per distruggere i giochi alla sua insurrezione fallita, sono successe molte cose importanti nella seconda stagione di Squid Game.

10 Gi-hun ha trascorso due anni alla ricerca del commesso Alla fine della stagione 1 di Squid Game, Gi-hun dice al Front Man che sta arrivando per loro e che metterà fine ai giochi. Ormai milionario, Gi-hun ha mantenuto la sua promessa e ha speso tutto il suo tempo e il suo denaro nella ricerca del venditore. Gi-hun sapeva che l’unico modo per rintracciare le persone dietro i giochi sarebbe stato il Venditore, l’uomo responsabile del reclutamento di persone disperate per la competizione. A tal fine, Gi-hun assunse lo squalo Mr. Kim e gli diede risorse sufficienti per mettere insieme una grande squadra che sorvegliasse tutte le stazioni ferroviarie e della metropolitana. Tuttavia, dopo due anni, Gi-hun non ha ancora trovato il venditore. Temendo di non trovare la finestra giusta e di dover aspettare l’anno successivo, Gi-hun assunse ancora più uomini e li fece sorvegliare tutte le stazioni della metropolitana alla stessa ora per tutto il giorno. Sebbene l’operazione abbia funzionato – il signor Kim e Woo-seok hanno trovato il commesso – il personaggio di Gong Yoo sapeva di essere seguito e ha finito per catturare gli uomini di Gi-hun.

9 Il commesso muore giocando alla roulette russa contro Gi-hun L’episodio 1 della seconda stagione di Squid Game era quasi interamente incentrato sul Commesso, un personaggio che aveva rubato la scena nella prima stagione nonostante fosse apparso solo in due scene. Questa volta, all’attore Gong Yoo è stato dato molto tempo per brillare, anche se in un solo episodio. Dopo aver costretto il signor Kim e Woo-seok a giocare una partita mortale di Jokenpo combinata con la roulette russa, il venditore si è recato nell’ufficio di Gi-hun e ha affrontato l’ex Giocatore 456 riguardo ai suoi piani. Gi-hun ha spiegato che era alla ricerca delle persone che chiamavano gli spettacoli, non dei loro “cani”. Questo ha portato a una delle scene migliori della stagione 2 di Squid Game, quando il venditore ha sfidato Gi-hun a una partita di roulette russa in cui le probabilità non sarebbero state azzerate alla fine di ogni turno. In altre parole, Gi-hun o il venditore sarebbero morti dopo un massimo di sei turni. Deciso a battere il reclutatore al suo stesso gioco, Gi-hun accettò la sfida e sopravvisse a cinque round. Il commesso avrebbe potuto usare la pistola carica per sparare a Gi-hun, ma ha rispettato le regole del gioco e si è sparato da solo.

8 Il personaggio di Park Gyu-young, No-eul, è una delle guardie rosa L’identità del personaggio di Park Gyu-young in Squid Game è stato uno dei più grandi misteri della seconda stagione. Stella nascente nota per serie come It’s Okay To Not Be Okay, Sweet Home e Celebrity, Park Gyun-young avrebbe dovuto interpretare un personaggio importante nella seconda stagione diSquid Game. È interessante notare che, mentre la maggior parte dei membri del cast annunciati per la stagione 2 di Squid Game sono stati confermati come nuovi attori, il personaggio di Park Gyun-young è rimasto un mistero. Con il senno di poi, ha senso che non sia stato rivelato il suo ruolo. L ‘episodio 2 diSquid Game presenta No-eul, una disertrice nordcoreana che sta lentamente perdendo la speranza di ritrovare suo figlio, rimasto in Corea del Nord. No-eul è in difficoltà economiche e non ha nemmeno un posto dove dormire se non la sua auto. Tra questo e la bambina al parco che ha bisogno di soldi per le cure contro il cancro, tutto lasciava pensare che No-eul avrebbe partecipato ai giochi. Tuttavia, il grande colpo di scena è stato che No-eul faceva parte dello staff dei giochi. Il personaggio di Park Gyu-young è una delle guardie rosa e lavora ai giochi ogni anno.

7 Gi-hun torna ai Giochi per permettere ai suoi uomini di trovare l’isola Anche se ci sono state molte teorie sul perché Gi-hun stesse giocando di nuovo ai giochi nella seconda stagione di Squid Game , la risposta è stata relativamente semplice. Dopo che il suo piano per trovare l’Uomo di Fronte con l’aiuto dei sicari non ha funzionato – le guardie mascherate erano pronte a contrattaccare – Gi-hun ha messo in pratica il suo piano B. Ore prima, Gi-hun aveva messo un localizzatore sotto uno dei suoi denti. Pertanto, se non fosse riuscito a trovare il Front Man a Seoul, si sarebbe offerto di giocare di nuovo in modo che Jun-ho e gli altri ragazzi potessero trovare l’isola. In teoria, il piano di Gi-hun avrebbe dovuto funzionare. L’Uomo del Fronte ha accettato la richiesta di Gi-hun e lo ha reso di nuovo “Giocatore 456”. Ora, sull’isola, Gi-hun avrebbe dovuto solo sopravvivere fino all’arrivo di Jun-ho e dei mercenari. Tuttavia, l’informazione che Gi-hun aveva un localizzatore trapelò, molto probabilmente a causa del Capitano Park. Hanno rimosso il localizzatore dal dente di Gi-hun e lo hanno posizionato su un’isola completamente diversa, il che significa che la squadra di Jun-ho non avrebbe avuto alcun indizio su dove si trovasse Gi-hun. Quando Gi-hun si accorse che il suo localizzatore era sparito, capì che i soccorsi non sarebbero arrivati.

6 L’uomo di punta partecipa ai giochi come giocatore 001 per tenere d’occhio Gi-hun Così come Il-nam ha partecipato ai giochi della stagione 1 come Giocatore 001, anche il Front Man si è infiltrato nella competizione di quest’anno come Giocatore 001. Pur non avendo giocato a Red Light, Green Light (era in ufficio a guardare il primo turno), il Front Man si è unito agli altri giocatori prima della prima votazione. La decisione di interrompere o continuare i giochi è stata presa all’ultimo voto, con il Giocatore 001 che ha votato per la continuazione dei giochi. Hwang In-ho, che si fa chiamare Young-il, si avvicina a Gi-hun e diventa addirittura parte della sua squadra per il secondo gioco. Non è chiaro se il Front Man avesse già in mente di travestirsi da uno dei giocatori, ma sta di fatto che ha osservato da vicino Gi-hun per tutta la stagione. “Young-il” ha persino raccontato a Gi-hun i suoi retroscena e ciò che lo ha portato ai giochi, anche se molto probabilmente stava parlando di ciò che è accaduto anni fa, quando In-ho ha effettivamente giocato ai giochi prima di vincere tutto e diventare il Front Man. Sebbene ci fosse un senso di cameratismo tra “Young-il” e il resto del gruppo di Gi-hun, alla fine il Front Man ha abbandonato il suo ruolo.

5 Solo il semaforo rosso e quello verde sono gli stessi di quando Gi-hun ha giocato le partite. Gi-hun pensava di poter utilizzare l’esperienza acquisita nella precedente competizione per aiutare a salvare quante più persone possibile questa volta. Se questo era vero per Red Light, Green Light – Gi-hun ha salvato molte vite guidando tutti attraverso l’intero primo gioco – le cose si sono presto complicate. Questa volta, il secondo gioco non era Dalgonna, bensì una serie di minigiochi da completare in cinque minuti. Allo stesso modo, il terzo gioco non era il Tiro alla fune, ma il Mingle. In altre parole, solo il primo gioco era uguale a quello che Gi-hun aveva giocato nella competizione precedente. Il bambolotto mostrato nella scena post-credits di Squid Game, stagione 2, episodio 7, si chiama “Cheol-su”. Alcune cose sono rimaste invariate, come il fatto che una rissa potrebbe scoppiare in qualsiasi momento. Tuttavia, per la maggior parte del tempo, Gi-hun era ignaro dei giochi come il resto dei giocatori. Non è chiaro se i giochi siano sempre stati diversi da quelli a cui Gi-hun ha giocato, o se questo sia stato un cambiamento dell’ultimo minuto fatto da Front Man quando Gi-hun si è offerto di giocare di nuovo. In ogni caso, la seconda stagione di Squid Game ha introdotto due nuovi giochi, oltre a una versione diversa di Red Light, Green Light, presentata nei titoli di coda.

4 Il capitano Park, soccorritore di Jun-ho, lavorava segretamente per i giochi per tutto il tempo Il primo episodio della seconda stagione diSquid Game rivela che Jun-ho è stato salvato da un capitano locale dopo essere stato colpito da suo fratello alla fine della prima stagione. Ora Jun-ho è un vigile urbano e non più un detective, ma ha passato gli ultimi due anni a cercare l’isola dove si svolgono i giochi con l’aiuto dell’uomo che lo ha salvato, il capitano Park. Dopo che Jun-ho si è unito alla missione di Gi-hun per distruggere i giochi, ha coinvolto il Capitano Park per aiutarli a cercare l’isola ancora una volta. Tuttavia, nell’episodio 7 della seconda stagione di Squid Game, si scopre che il capitano Park ha lavorato sotto copertura per l’organizzatore dei Giochi dei Calamari per tutto il tempo. Il capitano doveva sorvegliare Jun-ho e assicurarsi che non trovasse mai l’isola. Stava tentando di fare confusione con uno dei droni quando uno dei mercenari lo ha trovato. Il capitano Park ha pugnalato l’uomo e l’ha gettato fuori dalla barca, in modo che nessuno sappia che è uno dei cattivi.

3 Due scontri tra i votanti O e i votanti X La stagione 2 di Squid Game ha introdotto una nuova regola fondamentale nella competizione: alla fine di ogni partita, i giocatori potevano votare se volevano giocare la partita successiva. Se la maggior parte dei giocatori avesse votato per “X”, la competizione si sarebbe fermata e il premio corrente sarebbe stato diviso tra tutti i sopravvissuti. Se la maggior parte dei giocatori votava per “O”, si sarebbe giocata un’altra partita. Naturalmente, questo ha causato molto scompiglio e ha diviso i giocatori in due gruppi. Il Gioco Extra o Speciale è noto anche come “Lights Out” e si riferisce al momento in cui i giocatori iniziano a uccidersi a vicenda. Mentre le prime due sessioni di votazione si sono svolte con relativa calma, la terza si è conclusa con un pareggio. Gi-hun sapeva che in qualsiasi momento sarebbe potuta scoppiare una rissa tra i due gruppi, e così è stato. Poco dopo la terza votazione, nel bagno degli uomini scoppiò una rissa che portò alla morte di cinque giocatori. Più tardi, quella sera, i giocatori di “O” hanno attaccato quelli che avevano votato per “X” in quello che gli organizzatori del gioco hanno descritto come un Extra Round. Sapendo che questo sarebbe accaduto, Gi-hun ha pianificato di usare il caos della lotta per iniziare una ribellione.

2 Gi-hun guida una ribellione contro le guardie dopo il terzo gioco Gi-hun sapeva che, anche se c’erano più votanti X che O prima della prossima votazione, la lotta avrebbe cambiato i numeri. Le votazioni erano praticamente un’illusione di scelta e anche se i giochi di quest’anno si fossero conclusi con molti sopravvissuti, la competizione sarebbe continuata ogni anno. Gi-hun si rese conto che l’unico modo per salvare quante più vite possibile e fermare i giochi una volta per tutte era quello di iniziare una ribellione. L’obiettivo di Gi-hun era trovare l’Uomo del Fronte e fermare i giochi per sempre, senza sapere che l’Uomo del Fronte era lì con lui per tutto il tempo. Gi-hun, Young-il, Jung-bae, Dae-ho, Hyun-ju e molti altri personaggi che partecipavano al piano si sono finti morti dopo il combattimento e hanno rubato le pistole delle guardie mentre controllavano i corpi. Il piano di Gi-hun ha sorprendentemente funzionato e dopo pochi minuti hanno rubato molte armi e hanno iniziato a dirigersi verso il centro di comando. L’obiettivo di Gi-hun era trovare l’Uomo del Fronte e fermare per sempre i giochi, senza sapere che l’Uomo del Fronte era lì con lui per tutto il tempo.