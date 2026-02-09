Le pagine della nostra vita: la spiegazione del finale del film

Il finale del film romantico Le pagine della nostra vita (leggi qui la recensione) vedeva Allie e Noah vivere felici e contenti, anche se il finale alternativo racconta una storia leggermente diversa. Il film segue Noah che vive in una struttura con sua moglie Allie, affetta da demenza. Nella speranza di aiutarla a recuperare la memoria, Noah le legge il taccuino che la coppia aveva creato prima che la demenza di Allie prendesse il sopravvento. I medici dicevano che gli sforzi per ripristinare la sua memoria erano inutili, ma la devozione di Noah verso sua moglie gli impediva di arrendersi. Alla fine, egli ha dimostrato di poter far ricordare temporaneamente ad Allie il passato, purché continuasse a leggerle il diario.

Noah, che si fa chiamare Duke, le ha raccontato la storia come se riguardasse una coppia immaginaria, descrivendo in dettaglio come questi due adolescenti abbiano vissuto una storia d’amore estiva che è diventata molto di più. La Allie più anziana ha poi capito attraverso questo racconto quanto Noah fosse stato devoto, scrivendole lettere ogni giorno per un anno quando erano separati e trascorrendo anni a sistemare la casa che le aveva promesso. Alla fine di Le pagine della nostra vita, Allie ha ricordato il resto della loro storia. La coppia ha così vissuto insieme alcuni ultimi momenti di lucidità prima di scegliere come voleva che la loro storia finisse.

Cosa succede nel finale di Le pagine della nostra vita?

Il film termina nella linea temporale attuale e Allie ricorda che lei e Noah erano i personaggi della storia del quaderno del titolo. Sfortunatamente, questa lucidità dura solo poco tempo e lei torna allo stato di agitazione e confusione in cui la tiene la sua demenza. Questo porta a una scena straziante in cui Allie deve essere sedata, uno spettacolo così sconvolgente da causare a Noah un infarto. Lui però sopravvive, e sebbene venga sistemato in una stanza diversa da quella della moglie, non vuole stare lontano da lei, quindi si intrufola nella stanza d’ospedale di Allie e la sveglia.

Vedendolo lì, Allie ricorda chi è e si angoscia all’idea di dimenticare Noah di nuovo. Insieme nel letto d’ospedale di Allie, i due si confortarono a vicenda e Allie chiede a Noah se crede che il loro amore possa creare miracoli, aggiungendo che vouole che il loro amore permetta loro di morire insieme. Noah rispose che pensa di sì e, abbracciati, si addormentano. In una delle scene finali, un’infermiera entra nella stanza d’ospedale e trova i due insieme. Anche se non dice nulla, lo shock che prova dopo aver toccato le loro mani indica che erano morti insieme durante la notte, proprio come avevano sperato.

Le differenze con il finale alternativo di Le pagine della nostra vita

La scena in cui l’infermiera trova i corpi di Noah e Allie è il momento emotivamente più intenso del film. Tuttavia, esiste una versione alternativa di Le pagine della nostra vita che la elimina completamente. Nel 2019, Netflix UK ha iniziato a trasmettere in streaming il film, ma questa versione ha saltato la morte di Noah e Allie e si è conclusa invece con uno stormo di uccelli che volava sopra un lago. I due non hanno mai fatto la promessa di “andarsene” insieme e un’infermiera non ha mai trovato i loro corpi abbracciati. Si sottintende semplicemente che Noah e Allie hanno scelto di morire insieme, lasciando il finale molto più ambiguo e confuso.

Netflix UK è rimasta sorpresa quanto tutti gli altri da questo finale alternativo. La piattaforma di streaming ha poi rilasciato una dichiarazione su X (ex Twitter) spiegando che non aveva modificato il finale del film e che la versione alternativa era semplicemente il montaggio che le era stato fornito. Poco dopo, Netflix ha sostituito questa versione, probabilmente modificata in base ai requisiti di un altro Paese, con il montaggio ufficiale che ripristinava quanto prima descritto.

Perché Noah è morto alla fine del film?

Sebbene il finale ufficiale di Le pagine della nostra vita sia notevolmente meno confuso di quello alternativo accidentale di Netflix UK, rimangono ancora alcune domande senza risposta. Né Noah né Allie sembravano affatto vicini alla morte durante il film, eppure entrambi sono morti. Questo ha più senso per Allie, poiché la demenza è una malattia mortale. Tuttavia, il medico della struttura aveva detto a Noah che sembrava in ottima salute. In realtà, sia il medico che i figli di Noah erano confusi sul motivo per cui avesse scelto di vivere lì, dato che non aveva bisogno di cure particolari.

La morte di Noah potrebbe essere stata causata da un infarto, ma sembrava essere di lieve entità e lui era riuscito a riprendersi completamente. Ciò implica che quando è entrato nella stanza di Allie, non era in pericolo di vita. Tuttavia, l’infarto e il crollo emotivo di Allie gli fecero capire che era solo questione di tempo prima che uno dei due non potesse più andare avanti. Così, contarono sul destino per portarli via insieme. Noah non era malato e probabilmente avrebbe vissuto più a lungo di Allie, ma scelse di non separarsi mai da lei.

Allie ricorda Noah nel finale di Le pagine della nostra vita?

Ci sono voluti giorni di lettura prima che Noah riuscisse a far sì che Allie si ricordasse di lui. Quando finalmente ha avuto un momento di lucidità, la coppia ha avuto solo poco tempo per ballare, baciarsi e parlare prima che Allie dimenticasse di nuovo tutto e si sentisse angosciata dal fatto che un presunto estraneo la stesse toccando. Noah ha rivelato in questa scena che l’ultima volta che lei si era ricordata, era durato solo pochi minuti. Questo implica che Noah lo avesse già fatto più volte in passato, il che non fa che aumentare la tragicità della loro storia.

È chiaro che l’uomo riteneva che i giorni passati a leggere pazientemente ad Allie valessero i pochi momenti di lucidità che avrebbe trascorso con lei. Tuttavia, la notte in cui entrò nella stanza di Allie alla fine di Le pagine della nostra vita fu diversa. Noah era sicuro che Allie lo avrebbe ancora ricordato nonostante il suo episodio e aveva ragione. Senza alcun timore che lei potesse non ricordarlo e angosciarsi, Noah la svegliò. Lei capì immediatamente chi era e entrambi fecero del loro meglio per assaporare quel momento insieme. In quel raro momento di lucidità, Allie capì, proprio come Noah aveva sempre saputo, che non avrebbe potuto sopportare di stare di nuovo senza di lui.

La morte di Noah e Allie fu il loro ultimo “miracolo” in Le pagine della nostra vita

L’idea dei miracoli aveva un grande peso in Le pagine della nostra vita. La storia d’amore di Noah e Allie era incentrata sul fatto che non avrebbero mai dovuto incontrarsi. Avevano background drasticamente diversi e il fatto che avessero trascorso anni lontani, vivendo vite separate, solo perché Allie vedesse Noah sul giornale prima del suo matrimonio era stata una fortuna enorme. Nonostante tutti gli aspetti delle loro vite che avrebbero dovuto allontanarli, rimasero devoti l’uno all’altra. Questo è parte di ciò che ha fatto credere a Noah di poter compiere un miracolo e riportare Allie dal suo mondo nebbioso di demenza.

Tuttavia, questo non era il vero miracolo della coppia. Se Noah e Allie non fossero morti insieme, sarebbero potute accadere due cose. O Allie sarebbe morta per prima per complicazioni legate alla demenza, oppure Noah avrebbe avuto un altro infarto, questa volta fatale. Se fosse successo il primo, Noah avrebbe dovuto guardare sua moglie allontanarsi lentamente da lui per sempre, fino a quando non avrebbe più potuto essere riportata indietro dalla storia del suo taccuino. Se Noah fosse morto per primo, Allie sarebbe rimasta sola nella sua confusione, senza l’unica persona in grado di ricordarle chi era.

Nessuna delle due opzioni era accettabile per questa coppia. Poiché né Allie né Noah erano gravemente malati in quel momento, avevano bisogno di un miracolo se speravano di morire insieme. Questo non avrebbe dovuto essere possibile, ma poiché entrambi credevano e avevano visto nel corso della loro vita insieme che il loro amore era abbastanza forte da permettere loro di scegliere, la loro fede è stata ricompensata. Il loro miracolo finale ha permesso loro di sdraiarsi insieme, al sicuro, al caldo e lucidi, e di morire in pace.

Il vero significato della scena finale degli uccelli

Gli uccelli sono stati una presenza costante in tutta la storia di Le pagine della nostra vita. Quando erano adolescenti, Allie dichiarò di essere un uccello, uno spirito libero che poteva volare via e sperimentare il mondo come voleva. Noah rispose con la famosa frase: “Se tu sei un uccello, io sono un uccello”, indicando che ovunque lei fosse andata, lui l’avrebbe seguita. Più tardi, quando Allie arrivò a Seabrook dopo aver visto Noah sul giornale, lui la portò a vedere uno stormo di oche che avrebbero dovuto migrare. Affermò che quei bellissimi uccelli erano lì solo temporaneamente e che alla fine sarebbero tornati da dove erano venuti, proprio come Allie.

Infine, in entrambe le versioni del finale di Le pagine della nostra vita, uno stormo di uccelli vola verso l’orizzonte. Proprio come avevano fatto durante tutto il film, questi esseri rappresentavano Allie e Noah. Il momento, che seguiva immediatamente la rivelazione che la coppia era morta insieme, dimostrava che i due erano ancora insieme. Se Allie era un uccello, lo era anche Noah, e avrebbero volato insieme per l’eternità come ricompensa per il loro amore incondizionato.

