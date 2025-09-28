I 10 cambiamenti più significativi nella trama della prima stagione di House Of Guinness

House of Guinness è l’ultimo successo di Netflix, un dramma storico che si prende alcune libertà creative nella narrazione. Molte delle migliori serie TV storiche di tutti i tempi modificano spesso la narrazione storica per motivi drammatici, offrendo approfondimenti inventati sulla vita personale di personaggi storici di spicco per aggiungere un tocco di fascino in più.

La storia della famiglia Guinness è affascinante di per sé, con diverse generazioni che hanno influenzato non solo il successo di un importante birrificio, ma anche il panorama politico dell’Irlanda nel suo complesso. Quando l’azienda fu fondata, l’Irlanda era ancora sotto il dominio britannico e la serie descrive come le azioni della famiglia possano aver portato a quel cambiamento.

10 Non ci fu alcuna rivolta feniana al funerale di Benjamin Guinness Credit: Netflix / Ben Blackall I feniani sono protagonisti di House of Guinness, con la coppia di fratelli Ellen e Paddy Cochrane che rappresentano il gruppo politico segreto nella serie. Questa organizzazione ha combattuto a favore dell’indipendenza irlandese, aiutando infine il Paese a raggiungere questo obiettivo nel 1921. Decenni prima, gli eventi di House of Guinness mostrano i Feniani che protestano e scatenano una rivolta al funerale di Benjamin Lee Guinness nel 1868. Non ci sono prove che ciò sia realmente accaduto. La famiglia Guinness era nota per il suo unionismo in questo periodo, ma lottò anche per i cattolici irlandesi, mettendosi in una situazione complicata con i feniani.

9 Non ci sono stati membri illegittimi della famiglia Guinness registrati pubblicamente Byron Hughes, il venditore disonesto interpretato da Jack Gleeson di Game of Thrones, ha un ruolo di primo piano nello stabilire legami tra la famiglia Guinness e la Fenian Brotherhood a New York. Tuttavia, questa trama di House of Guinness è inventata, poiché Byron Hughes non era una persona reale. Hughes arriva nell’episodio 3, dichiarandosi un bastardo illegittimo della famiglia. Sebbene non sia raro che famiglie benestanti abbiano figli illegittimi, non ci sono tracce di Byron o di qualcuno come lui.

8 Guinness non ha mai dato alla Fenian Brotherhood il 15% dei profitti Oltre al fatto che Byron Hughes non è una persona reale, gran parte della trama americana in House of Guinness è stata scritta per motivi drammatici. Byron Hughes è descritto come un sostenitore della Fenian Brotherhood, ma non ci sono prove che Guinness e la Fenian Brotherhood di New York abbiano mai avuto una transazione di questo tipo. Nella serie, Hughes promette alla Fenian Brotherhood che il 15% dei profitti della Guinness sarà destinato alla loro attività politica, in cambio della diffusione della birra a New York, creando un nuovo enorme mercato in America. Anche se la Guinness è diventata evidentemente famosa in America nel mondo reale, è improbabile che fosse al centro dell’attenzione in quel periodo.

7 Edward Guinness non ha aggiunto l’arpa come logo aziendale © Cortesia di Netflix La prima stagione di House of Guinness mostra Edward Guinness che rinnova l’azienda di famiglia con un logo a forma di arpa, un’icona che alla fine sarebbe diventata sinonimo non solo della Guinness, ma anche dell’Irlanda. Tuttavia, nella realtà, i primi prodotti Guinness con l’arpa furono venduti nel 1862, prima della morte di Benjamin Lee Guinness (tramite Guinness). Tenendo presente questo, è probabile che Benjamin, o qualcuno che lavorava sotto di lui, fosse responsabile di questa ingegnosa idea. La serie cattura comunque un elemento importante, ovvero l’associazione storica e mitologica del disegno dell’arpa. L’arpa della Guinness si basa sull’arpa di Brian Boru, associata al leggendario Gran Re d’Irlanda.

6 Anne Guinness non ha avuto un aborto spontaneo a Cloonboo © Cortesia di Netflix Gran parte della prima stagione di House of Guinness si svolge nella città di Cloonboo, un luogo spopolato dall’emigrazione e dalla carestia delle patate. Questo luogo è emblematico delle difficoltà del Paese durante questo periodo, giustificando la rabbia della popolazione nei confronti del dominio britannico. Una delle prime scene mostra Anne Guinness che ha un aborto spontaneo in una carrozza a Cloonboo, apparentemente ignara di essere incinta. Ciò è errato per diversi motivi, il principale dei quali è che all’epoca aveva già dato alla luce un bambino, quindi probabilmente era consapevole della situazione. La serie suggerisce anche che il bambino fosse di Sean Rafferty, il che crea un’altra complicazione, dato che lui non è mai esistito. L’intera vicenda e la gravidanza sono solo una trama secondaria in House of Guinness​​​​​​, ma sono completamente inventate.

5 House Of Guinness ha modificato il testamento di Benjamin Il testamento di Sir Benjamin Lee Guinness funge da catalizzatore per gli eventi simili a quelli di Succession, ma il testamento stesso non è descritto in modo accurato. La serie mostra Edward e Arthur legati al birrificio Guinness dal testamento, che dichiara che non riceverebbero alcuna eredità se lasciassero l’azienda. Anne e Benjamin Jr. sono stati principalmente esclusi dal testamento. Nella vita reale, Arthur ed Edward erano stati infatti incaricati di gestire l’azienda di famiglia, anche se era stata data loro la possibilità di acquistare la metà dell’altro. Arthur alla fine vendette il controllo dell’azienda a Edward. Anche l’idea che Anne e Benjamin Jr. fossero stati completamente esclusi è fittizia.

4 House Of Guinness inventa numerosi personaggi di fantasia Oltre ai personaggi originali già citati, Byron Hughes e Sean Rafferty, House of Guinness crea numerosi altri personaggi di fantasia. Tra questi ci sono Ellen e Patrick Cochrane, i rappresentanti dei feniani a Dublino, che sono stati creati come generalizzazioni di vari personaggi reali, piuttosto che utilizzando membri feniani storici. John Potter, interpretato da Michael McElhatton, il maggiordomo della famiglia Guinness, è un altro personaggio creato appositamente per la serie TV. Come i Cochrane, Potter è il rappresentante dei domestici della famiglia Guinness. Di seguito è riportato l’elenco completo dei personaggi di fantasia più importanti di House of Guinness: Bonnie Champion

Sean Rafferty

Byron Hughes

Ellen Cochrane

Patrick Cochrane

John Potter

Christine O’Madden

3 Le sottotrame romantiche di House Of Guinness sono fittizie Credit: Netflix / Ben Blackall Dato che numerosi personaggi di House of Guinness sono stati inventati per la serie, vale anche la pena notare che le sottotrame romantiche sono state ugualmente inventate. Edward Guinness era sposato con Adelaide, come mostrato negli episodi successivi della stagione, e alla fine ebbe tre figli. Non ci sono prove che abbia avuto una relazione romantica con una donna feniana. Allo stesso modo, la natura fittizia di Sean Rafferty significa che né Anne Guinness né Olivia Hedges hanno avuto relazioni con un uomo del genere. Anche le relazioni sentimentali di Arthur Guinness e la storia d’amore di Benjamin Jr. con Christine O’Madden sono state inventate per la serie TV.

2 Il tentativo di assassinio di Arthur Guinness è inventato Il finale della prima stagione di House of Guinness presenta un tentativo di assassinio di Arthur Guinness, anche se l’episodio si interrompe prima che il pubblico possa vedere cosa è successo. State tranquilli, Arthur è ancora vivo, dato che il personaggio reale è vissuto fino al 1900. Nella storia reale, non ci fu alcun complotto per assassinare Arthur nel 1874, quando si candidò alle elezioni. Arthur ricevette però una minaccia di morte pubblica nel 1872, quando fu pubblicata una lettera sul The Times che minacciava di ucciderlo. La lettera recitava quanto segue: “Guinness, abbiamo l’ordine di informarti che un cucciolo di Orange come te ha insultato il giornale del nostro clero e del nostro popolo la scorsa settimana, come se a qualcuno importasse di te o della tua infernale Esposizione, e a meno che tu non invii delle scuse al Freeman’s Journal e non versi un contributo al fondo di Capton Nolan entro una settimana, la tua vita non varrà più di un mese, perché ti manderemo una pallottola, così come a quel mascalzone di Keogh, dato che abbiamo assunto una persona per sparare a te e a lui senza errori, quindi prendi questo avvertimento in tempo”.