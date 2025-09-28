Chi sono i Feniani? Spiegazione del gruppo politico della Casa Guinness

I feniani sono protagonisti della serie Netflix House of Guinness, che ha spinto molti a interessarsi a questo storico gruppo politico. L’ultima serie storica di Steven Knight, creatore di Peaky Blinders, è già un successo tra gli abbonati Netflix e permette al pubblico di avventurarsi nel mondo della Dublino del XIX secolo e nei numerosi conflitti cruciali che hanno coinvolto la famiglia Guinness.

Il marchio e il birrificio Guinness sono marchi internazionali iconici, ma la serie non parla solo di persone che ereditano un’azienda produttrice di birra. L’aspetto che rende House of Guinness così affascinante è l’analisi di come la storica famiglia e i suoi membri fossero legati alla storia dell’Irlanda in un momento così cruciale per il Paese.

I feniani hanno combattuto per l’indipendenza irlandese

In primo luogo, è fondamentale stabilire il contesto politico di House of Guinness​​​​​​. A differenza dei tempi moderni, in cui l’Irlanda è un Paese indipendente, la serie descrive un’epoca in cui gli inglesi governavano l’Irlanda. Questo dominio durò diversi secoli e il rapporto tra irlandesi e inglesi fu costantemente teso, con diverse ribellioni fallite prima degli eventi narrati nella serie.

Il termine “feniano” comprende la Irish Republican Brotherhood (IRB) e la Fenian Brotherhood, la sua controparte statunitense. Nell’ambientazione di House of Guinness, i Feniani erano un’organizzazione politica segreta che lottava per l’indipendenza dal dominio britannico e per la speranza di una Repubblica Irlandese.

I Feniani alla fine ebbero successo, con l’IRB che guidò la repubblica nella guerra d’indipendenza irlandese. Il brutale conflitto durò dal 1919 al 1921, consentendo all’Irlanda di diventare una nazione indipendente. Come accennato, la Repubblica d’Irlanda è ancora intatta oggi, anche se l’Irlanda del Nord rimane parte del Regno Unito.

La Fenian Brotherhood era un gruppo affiliato negli Stati Uniti

House of Guinness descrive anche la Fenian Brotherhood, il gruppo affiliato guidato a New York City. Molte delle azioni della confraternita sono state accennate nello show, come i tentativi di invasione del Canada, che avevano lo scopo di fare pressione sulla Gran Bretagna affinché concedesse l’indipendenza all’Irlanda.

Il termine Fenian deriva da “Fianna”, leggendarie bande di guerrieri della mitologia irlandese, le cui storie sono conosciute come il Ciclo Feniano.

I Feniani esistono ancora oggi?

Il termine Fenian non è utilizzato nel mondo contemporaneo, poiché l’Irlanda ha ottenuto l’indipendenza nel 1922 e rimane una repubblica ancora oggi. Detto questo, gruppi successori come l’Irish Republican Army (IRA) esistono ancora e perseguono obiettivi simili di antimperialismo e separazione dell’isola d’Irlanda dal colonialismo britannico.

Da allora l’IRA si è divisa in vari rami con metodi operativi diversi, alcuni dei quali sono stati etichettati come organizzazioni terroristiche straniere dal governo degli Stati Uniti. Tuttavia, l’IRA nel suo complesso e le sue azioni sono un argomento complesso e controverso che richiede molte più ricerche oltre a quelle contenute in House of Guinness.