House Of Guinness – stagione 1, spiegazione del finale della serie Netflix

La prima stagione di House of Guinness offre molti spunti complessi da analizzare. L’ultima serie Netflix del creatore di Peaky Blinders è ricca di riferimenti alla storia reale, il cui contesto può essere utilizzato per interpretare il significato della serie e i potenziali eventi futuri.

Con otto episodi già trasmessi, l’ensemble di personaggi di House of Guinness si è dimostrato degno di diventare la base per la prossima serie drammatica familiare di successo, dopo titoli come Succession e il già citato Peaky Blinders.

La serie segue la famiglia titolare dopo la morte di Benjamin Guinness nel 1868, quando i quattro figli del defunto patriarca si ritrovano con la sua eredità. Nel finale della prima stagione, sembra che si siano riuniti per l’elezione di Arthur, fino a quando le cose prendono una piega drammatica durante il suo discorso con un colpo di scena scioccante.

Arthur non è morto in House Of Guinness, ma Paddy gli ha sparato?

Il finale della prima stagione si conclude con Paddy Cochrane che spara con la sua pistola, e la scena passa al nero prima che possiamo vedere chi o cosa fosse il suo bersaglio e se abbia avuto successo. Data la sua intenzione di infliggere un duro colpo alla famiglia Guinness e i numerosi indizi sull’assassinio di Arthur, come i riferimenti ad Abraham Lincoln, avrebbe senso che fosse lui il bersaglio.

Tuttavia, basta dare un’occhiata alla storia per capire che non è morto. Arthur Guinness visse fino al 1915, decenni dopo gli eventi del finale della prima stagione. Questo lascia aperte alcune possibilità. Potrebbe essere stato colpito e ferito, il che sarebbe un cambiamento storico notevole, ma non tale da stravolgere la trama.

In alternativa, Paddy potrebbe aver sparato a qualcun altro, il cui destino dovremo aspettare fino alla seconda stagione per scoprire. Paddy Cochrane non è un personaggio storico reale, né questa sparatoria è un evento reale, quindi il finale aperto di House of Guinness lascia molte più domande che risposte.

Il vero significato della scena della riunione dei fratelli Guinness nel finale della prima stagione

Nonostante si chiami House of Guinness, la serie Netflix di otto episodi mostra raramente i quattro membri principali della famiglia sullo schermo contemporaneamente. Arthur ed Edward condividono una parte significativa dello schermo, ma i quattro non sono molto insieme, a parte il primo e l’ultimo episodio.

Detto questo, lo squilibrio nell’attenzione tra i fratelli non ha lasciato nessuno senza un arco narrativo. Tutti e quattro sono stati costretti a subire dei cambiamenti in assenza del padre e nel finale della prima stagione si prendono un momento per riflettere su questo, dimostrando ciò che i loro sacrifici personali hanno permesso loro di realizzare.

Il vero piano di Rafferty e Olivia spiegato (e staranno mai insieme?)

La sottotrama della storia d’amore proibita tra Olivia e Sean Rafferty è una delle più affascinanti della serie, poiché, sebbene Arthur sia aperto al fatto che sua moglie abbia degli amanti, la sua gravidanza ha superato il limite di ciò che era disposto ad accettare. Egli chiede a Olivia di interrompere la sua relazione con Rafferty, ma lei si rifiuta di farlo.

Olivia dice a Rafferty di continuare a vederla in un nuovo posto ogni mercoledì, il che significa che rimarranno insieme in modo meno costante e più segreto. Per quanto riguarda il loro destino, è difficile dirlo con certezza, dato che Sean Rafferty è un personaggio inventato per la serie.

Cosa significa il compromesso di Edward e Adelaide per la sua storia d’amore con Ellen

Parlando di storie d’amore proibite, l’altro fratello Guinness si è ritrovato in una relazione inaspettatamente poco professionale con Ellen Cochrane durante tutta la prima stagione. Quando Arthur ha accettato di fare dei sacrifici e di candidarsi alle elezioni, Edward ha finalmente acconsentito a sposare Adelaide, la donna con cui aveva lavorato a progetti filantropici.

Edward e Adelaide andavano d’accordo e hanno lavorato insieme negli episodi finali della prima stagione, ma alla loro coppia mancava la passione che lui provava per Ellen. Tuttavia, Edward e Adelaide concordano entrambi sul fatto di sentirsi il più possibile vicini all’amore reciproco, il che è sufficiente per un accordo matrimoniale basato su opportunità politiche e finanziarie.

Sfortunatamente per tutti i coinvolti, Edward ed Ellen dovranno mettere da parte la loro storia d’amore per il momento. Tuttavia, come la serie continuerà sicuramente a dimostrare, è quasi impossibile allontanarsi dall’amore e dal desiderio, e probabilmente non sarà l’ultima volta che vedremo i due insieme.

Perché Anne permette che la relazione tra Ben e Christine diventi “ufficiale” e cosa significa per il suo matrimonio

Anne è tipicamente colei che tiene insieme tutto nella prima stagione di House of Guiness, compreso il controllo del fratello più giovane, Benjamin, le cui continue lotte con l’alcolismo lo tengono fuori dal testamento. Benjamin si ritrova sposato con Henrietta, ma Christine continua a sostenerlo con intensità, arrivando quasi a porre fine alla sua vita per questo motivo nell’episodio 7.

Christine offre a Benjamin qualcosa che lui non trova altrove: il rispetto. Questo porta Anne ad accettare Christine come sua “amante ufficiale”, un ruolo che è stato ricoperto in passato da donne legate alla famiglia Guinness, a patto che mantenessero la discrezione nella loro relazione.

Cosa succederà ai fratelli Guinness nella vita reale e come il cliffhanger prepara la seconda stagione

È difficile dire con precisione dove porterà House of Guinness, dato quanto la serie si sia già discostata dalla storia. Detto questo, molti dei pezzi importanti della vita di ciascun membro della famiglia sono stati messi in scena, come la carriera politica di Arthur e il lavoro filantropico e di sviluppo edilizio di Edward.

Il cliffhanger della prima stagione alimenterà sicuramente il dramma tra la famiglia Guinness, i feniani e gli unionisti, ma probabilmente non fermerà il continuo successo dell’azienda. Arthur Guinness dovrebbe vincere le elezioni, ferita da arma da fuoco o meno, e House of Guinness continuerà ad esaminare gli eventi che hanno portato all’indipendenza irlandese.