House Of Guinness: la spiegazione dell’albero genealogico della famiglia

La serie Netflix House of Guinness racconta in modo semi-romanzato la storia della famiglia irlandese Guinness nel 1868, concentrandosi principalmente sui quattro fratelli che avrebbero cambiato per sempre l’eredità e gli affari della famiglia. Sebbene siano presenti alcuni personaggi di fantasia, il cast e i personaggi di House of Guinness sono in gran parte costituiti da figure storiche reali legate alla famiglia in quel periodo.

La serie creata da Steven Knight inizia con la morte improvvisa del patriarca Sir Benjamin Lee Guinness nel 1868, che lascia i suoi quattro figli a occuparsi del birrificio di famiglia, delle attività filantropiche, dell’impegno politico, della reputazione sociale e degli oneri familiari, oltre che dei loro complessi problemi personali. Sebbene queste responsabilità siano in gran parte assunte dai fratelli Edward, Arthur, Benjamin e Anne, House of Guinness vede anche il coinvolgimento di zie, zii, cugini e nuovi coniugi.

Alla fine della prima stagione di House of Guinness, l’albero genealogico cresce in modo significativo con l’avvento della nuova generazione. Con così tanti Guinness in gioco nella serie Netflix che ha debuttato nel settembre 2025, può essere difficile tenere traccia di come sono tutti collegati e quali ruoli svolgono nei conflitti familiari. Ora, tutte queste connessioni, retroscena e identificatori possono essere trovati in un unico posto.

Sir Benjamin Lee Guinness

Padre di Anne, Arthur, Benjamin ed Edward

Il patriarca della famiglia Guinness nella serie è Sir Benjamin Lee Guinness, che viene rivelato essere morto nella scena iniziale dello show. La serie inizia con il corteo funebre di Benjamin attraverso la città, che porta a problemi e ostacoli da parte di diversi gruppi di evangelisti e feniani a Dublino che si opponevano al defunto leader Guinness.

Nato nel 1798 come figlio del birraio Arthur Guinness II, Benjamin Lee Guinness era il marito di sua cugina di primo grado, Elizabeth Guinness, con la quale ebbe tre figli, Arthur, Benjamin ed Edward, e una figlia, Anne. Dopo la morte della moglie, Benjamin crebbe i quattro figli a Dublino, guidando al contempo le attività politiche, commerciali e filantropiche della famiglia.

Nel 1868, Benjamin Lee Guinness morì per cause sconosciute, con la serie che sottolinea che era stato malato solo per un breve periodo prima della sua morte. Al momento della sua scomparsa, Benjamin rappresentava Dublino alla Camera dei Comuni a Londra, aveva il controllo esclusivo all’interno della famiglia del Guinness Brewery (che aveva notevolmente ampliato) ed era coinvolto in progetti filantropici per il restauro di edifici storici in Irlanda.

Arthur Guinness

Figlio maggiore di Sir Benjamin Lee Guinness

Interpretato in House of Guinness dall’attore di Masters of the Air Anthony Boyle, Arthur Guinness è il figlio maggiore di Sir Benjamin Lee Guinness e fratello di Benjamin, Edward e Anne. All’inizio della serie, Arthur ha trascorso gli ultimi cinque anni a Londra, ma la morte del padre lo costringe a tornare a Dublino e ad assumere il ruolo di nuovo capo della famiglia.

Sebbene House of Guinness stabilisca che Arthur non aveva alcun interesse a gestire il birrificio, suo padre decretò nel suo testamento che avrebbe dovuto portare avanti l’attività del birrificio insieme a suo fratello Edward, pena la perdita dell’intera eredità. Pertanto, Arthur deve contemporaneamente aiutare a gestire il birrificio e condurre una campagna per essere eletto al posto che suo padre occupava in Parlamento.

La nuova serie Netflix che sostituisce Peaky Blinders rivela fin dall’inizio che Arthur Guinness è gay, anche se le leggi dell’epoca gli proibiscono di rivelare pubblicamente la sua sessualità. Tuttavia, Arthur deve comunque trovare una moglie da sposare e difendere la reputazione del clan. Dopo aver raggiunto un accordo che gli permette di avere relazioni sessuali al di fuori del matrimonio, Arthur sposa Lady Olivia, la figlia di un conte indebitato.

Benjamin Guinness

Secondo figlio di Sir Benjamin Lee Guinness

Interpretato da Fionn O’Shea, Benjamin Guinness è il secondogenito del defunto Benjamin, fratello minore di Arthur e Anne e fratello maggiore di Edward. Benjamin rivela ben presto di avere problemi con l’alcol e il gioco d’azzardo, il che lo porta ad essere emarginato dalla sua famiglia. Nel testamento del padre, Benjamin riceve solo un reddito annuale controllato invece di una eredità più consistente a causa del “peso” che tali tentazioni potrebbero comportare per lui.

Successivamente, Benjamin diventa capitano della Royal Horse Guards e sposa Lady Henrietta St. Lawrence. Tuttavia, House of Guinness spiega che il matrimonio non è felice, poiché Benjamin preferisce la compagnia della donna che ama veramente, Charlotte.

Anne Guinness

Figlia di Sir Benjamin Lee Guinness

Interpretata da Emily Fairn, membro del cast di Saturday Night, Anne Guinness è la figlia maggiore e unica figlia del defunto Sir Benjamin Lee Guinness. All’inizio della serie, Anne è l’unica figlia dei Guinness già sposata, con William Plunket. Poco prima della fine della prima stagione di House of Guinness, Anne dà alla luce il suo primo figlio, un altro William Plunket.

Sebbene Anne sperasse di poter assumere maggiore autonomia e controllo nella famiglia dopo la morte del padre, il contesto sociale dell’epoca non consentiva alle donne di ricoprire ruoli di tale autorità. Di conseguenza, ad Anne fu affidato il compito di aiutare Edward e Arthur a trovare mogli adeguate, pur continuando a guidare le iniziative filantropiche della famiglia.

Edward Guinness

Figlio minore di Sir Benjamin Lee Guinness

L’attore Louis Partridge interpreta in House of Guinness il ruolo di Edward Guinness, il figlio minore di Sir Benjamin Lee Guinness. Molto più dei suoi fratelli Arthur, Benjamin e Anne, Edward nutriva un interesse appassionato per le attività del birrificio di famiglia e fu responsabile dell’espansione, delle riforme e dei successi della fabbrica dopo la morte del padre.

Come nella vita reale, Edward sposò la sua cugina di terzo grado Adelaide “Dodo” Guinness, che proveniva dal ramo bancario della famiglia piuttosto che da quello birrario.

Agnes Guinness

Zia di Anne, Arthur, Benjamin ed Edward

Un altro membro chiave della famiglia è la zia Agnes Guinness, zia di Arthur, Anne, Benjamin ed Edward. Essendo una delle anziane rimaste della famiglia Guinness, Agnes ha il compito di difendere la reputazione della famiglia e guidare i giovani Guinness nell’assunzione delle loro nuove responsabilità. Il ruolo principale di Agnes è quello di trovare matrimoni adeguati per i figli del defunto Benjamin.

Henry Grattan

Cugino di Sir Benjamin Lee Guinness

La famiglia titolare dellaCasa dei Guinness comprende anche il reverendo Henry Grattan. Sebbene Arthur, Anne, Benjamin ed Edward lo chiamino “zio”, Henry è in realtà il cugino di primo grado del defunto Sir Benjamin Guinness. L’evangelista Henry disapprova in gran parte le attività “non cristiane” della famiglia e lavora contro di loro, convinto che Arthur abbia rubato la sua eredità.

Byron Hedges

Cugino di Anne, Arthur, Benjamin ed Edward

Il protagonista di Game of Thrones Jack Gleeson entra nella storia di House of Guinness quando il suo personaggio, Byron Hedges, si presenta a Edward Guinness come suo cugino. Byron è il figlio illegittimo di Patricia White Guinness, appartenente al ramo bancario della famiglia, e di un membro della Fenian Brotherhood di cognome Hedges. Essendo un lontano cugino di Edward, Anne, Arthur e Benjamin, Byron si occupa dell’espansione del birrificio a New York e in America.

Lady Olivia Hedges

Moglie di Arthur Guinness

Lady Olivia Hedges entra a far parte della famiglia Guinness sposando Arthur, interpretato da Anthony Boyle. Olivia è la figlia di William Hedges-White, terzo conte di Bantry, ma i debiti della sua famiglia li hanno portati a cercare un matrimonio fortuito con il nuovo capo della dinastia Guinness nella serie TV storica di Netflix.

Adelaide “Dodo” Guinness

Cugina di terzo grado e moglie di Edward Guinness

Già membro del clan titolare della Casa dei Guinness, Adelaide “Dodo” Guinness è cugina di terzo grado di Anne, Arthur, Benjamin ed Edward. Figlia dell’avvocato e deputato Richard Guinness, Adelaide discende dal ramo bancario dei Guinness. Poiché lei comprende già le responsabilità e i doveri di un Guinness, Edward la corteggia e alla fine sposa Adelaide prima della fine della prima stagione.