Ángela, la spiegazione del finale della miniserie Netflix

Basata sulla serie britannica Angela Black, creata e scritta da Harry e Jack Williams, Ángela è una serie spagnola di Antena 3 e Atresplayer arrivata su Netflix. Il thriller diretto da Norberto López Amado racconta la storia di un’architetta che ha abbandonato la sua carriera per formare una famiglia apparentemente perfetta con Gonzalo (Daniel Grao), con cui ha due figlie. Ma dietro quella facciata, Ángela (Verónica Sánchez) nasconde un inferno di maltrattamenti. Riuscirà a liberarsi del suo aggressore? Perderà le sue figlie nel processo?

Nonostante le umiliazioni e i maltrattamenti subiti dal marito, Ángela Rekarte Tomasena si rifiuta di accettare di essere vittima di violenza e giustifica Gonzalo Lara Ormazabal con lo stress a cui è sottoposto per i suoi affari e la denuncia anonima contro di lui per violenza domestica. Anche se lei assicura di non averlo accusato, lui la ritiene colpevole e la aggredisce. Angela è sicura che sia stata la sua amica Esther Agirre Larrazabal (Lucía Jiménez), quindi decide di allontanarsi dall’avvocato.

Di fronte al resto del mondo, Gonzalo si dimostra un marito e un padre esemplare, ma approfitta del minimo errore per maltrattare sua moglie. Il giorno dopo offre sempre scuse vuote e qualche gesto “romantico”. L’ultimo è un mazzo di fiori. Il responsabile della consegna è Eduardo Silva (Jaime Zatarain), un ex compagno di liceo di Ángela che si mostra molto interessato a lei. Eduardo Silva (Jaime Zatarain) confessa ad Ángela che Gonzalo lo ha assunto per ucciderla nella serie spagnola

Cosa è successo nel finale di Ángela?

Dopo alcune conversazioni e incontri, Ángela si sente attratta dall’uomo del suo passato che la tratta in modo così diverso da suo marito. Quando Gonzalo sta per scoprire la sua relazione, la protagonista della serie spagnola scritta da Sara Cano, Paula Fabra e Leire Albinarrate decide di allontanarsi da Edu per sempre. Ma lui ritorna nella sua vita con una grande rivelazione: Gonzalo lo ha assunto per ucciderla in cambio di una grossa somma di denaro di cui ha bisogno per sua sorella malata.

Ángela si rifiuta di credere alla sua confessione, ma alcune cose la rendono sospettosa nei confronti del marito: un fazzoletto che ha trovato sulla sua barca sembra appartenere a una giovane scomparsa che lavorava nell’azienda di Gonzalo, l’insistenza di Edu nel proteggerla e il fatto che Gonzalo potrebbe incaricare qualcun altro di ucciderla durante il suo prossimo viaggio (per avere un alibi).

Dopo aver appianato le sue divergenze con Esther, decide di chiederle aiuto, ma poiché Edu ha simulato un’aggressione per impossessarsi del cellulare di Gonzalo e dimostrare la sua relazione con la giovane scomparsa, non ha modo di comunicare. Non avendo altre opzioni, Ángela si ferisce alla mano per ritardare la partenza del marito, che la porta in ospedale prima di andare all’aeroporto.

Invece di entrare in ospedale, Ángela recupera le informazioni dal suo telefono e chiama Eduardo per chiedergli aiuto. Lui le offre rifugio nella casa disabitata di un amico e promette di raggiungerla quando avrà finito le terapie di sua sorella. Ángela va a prendere le figlie a scuola e le porta nel luogo sicuro. Tuttavia, quando Gonzalo le comunica di aver cancellato il viaggio, lei teme che lui cercherà un altro modo per eliminarla. Edu le offre di uccidere suo marito e lei accetta.

Tuttavia, mentre è in spiaggia con le figlie, assicurandosi un alibi, si pente e chiede a Eduardo di non farlo. Edu le dice che Gonzalo non si è presentato all’appuntamento e ancora una volta Ángela teme per la sua vita. Disperata, torna a casa dell’amico di Edu solo per trovarlo apparentemente morto. Quando vede suo marito, lo minaccia con un arpione. Quando arriva la polizia, si sente sollevata, ma gli agenti arrestano lei invece che suo marito.

Ángela Rekarte Tomasena (Verónica Sánchez) viene arrestata e accusata di aver aggredito suo marito e le sue figlie nella serie spagnola “Ángela”

Cosa significa il finale di Ángela?

Cosa è successo ad Ángela e Gozalo?

Ángela racconta la sua versione della storia e rivela persino che suo marito la maltrattava, ma nessuno le crede perché tutte le prove sostengono Gonzalo. Non c’è traccia di Eduardo Silva e la storia dell’architetto assomiglia troppo alla trama di un libro che si trova nella sua biblioteca. Questo, aggiunto ai suoi precedenti: una volta ha dimenticato i suoi bambini in macchina per risolvere un’emergenza di lavoro e sua madre ha una malattia psichiatrica che potrebbe essere ereditaria, fa sì che venga rinchiusa in un ospedale psichiatrico.

Isolata, senza nessuno che le creda, Ángela dubita della propria realtà. Capisce che Eduardo era frutto della sua immaginazione a causa dello stress a cui era sottoposta per i maltrattamenti del marito e si concentra sul recupero per poter vedere le sue figlie. L’unica che la sostiene è Esther, che diventa la sua avvocatessa.

Quando viene dimessa, sembra pronta ad andare avanti, finché una rivelazione su Edu la avvicina alla verità. Comincia a indagare e scopre che Eduardo esiste davvero, ma che il suo vero nome è Roberto Irogoyen ed è stato assunto da Gonzalo per far passare Angela per pazza. Quando affronta il bugiardo, lui nega tutto, ma questa volta lei non è sola, ha il sostegno di Esther e dell’ex marito di lei, che è anche un avvocato.

Angela e il suo team riescono a raccogliere alcune prove a sostegno della sua versione dei fatti e le presentano in tribunale, ma Gonzalo ha un asso nella manica e lo usa per ottenere la custodia delle figlie. Stanca di Gonzalo che inganna tutti, Ángela decide di tendergli una trappola: lo attira al ristorante di Roberto e registra la sua aggressione in modo che nessuno possa dubitare della sua testimonianza.

Alla fine della serie spagnola disponibile su Netflix, Gonzalo viene arrestato e incarcerato. Ángela riottiene le sue figlie e si libera del suo aguzzino. Inoltre, incendia il bar di Roberto dopo che lui ha continuato con le sue bugie. Una cosa che non è chiara è se Gonzalo fosse coinvolto nella scomparsa della giovane che lavorava nella sua azienda o se fosse parte del suo inganno ai danni della moglie.