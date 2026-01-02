Digger: imponente budget per il film con Tom Cruise

Il prossimo film con Tom Cruise, Digger, potrebbe avere un obiettivo irraggiungibile, secondo un nuovo rapporto che afferma che il suo budget è monumentale. Diretto da Alejandro G. Iñárritu, Digger è descritto come la storia dell’“uomo più potente del mondo” che provoca un disastro e poi cerca di presentarsi come il salvatore dell’umanità. Digger vede anche la partecipazione di Riz Ahmed, Emma D’Arcy, Jesse Plemons, John Goodman e Sandra Hüller.

Il film uscirà nelle sale il 2 ottobre 2026 e Matthew Belloni di Puck riferisce ora che il film ha un budget a nove cifre, commentando: “Una commedia originale di Iñárritu ad alto budget – la Warner dice che è costata 125 milioni di dollari, ma io sono già sospettoso – con Tom Cruise in protesi. Praticamente sarà il Una battaglia dopo l’altra di questo anno”.

Belloni fa riferimento al dilemma al botteghino di Una battaglia dopo l’altra del 2025 del regista Paul Thomas Anderson, uno dei chiari favoriti per vincere l’Oscar al miglior film del 2026. Molti ritengono che quello sia uno dei migliori film dell’anno, ma il suo budget enorme ha fatto sì che non potesse mai sperare di realizzare un profitto, nonostante sia il film di maggior incasso del regista fino ad oggi. Non resta che scoprire se sarà così anche per Digger.

Cosa sappiamo su Digger

La trama del film è stata tenuta segreta fino a questo momento, ma è chiaro che Cruise interpreterà il personaggio principale, Digger Rockwell. Nel teaser trailer Cruise balla in modo stravagante tenendo in mano una pala. Poi, l’attore viene ripreso in piedi mentre cammina sulla ringhiera di un molo. Anche in questo caso, Cruise sembra farlo mentre balla. Inoltre, l’attore sembra avere un aspetto diverso dal suo solito, curato e affascinante. Sebbene non lo si veda mai chiaramente, il profilo lascia intendere che qualcosa di diverso ci sia nella sua acconciatura e, potenzialmente, nel suo volto, anticipando una possibile trasformazione al trucco per Cruise.

Lo slogan recita che si tratta di una “commedia di proporzioni catastrofiche” e l’uscita è prevista per ottobre 2026.