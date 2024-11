Spider-Man 4: sei cattivi che vorremmo vedere nel film, in assenza di Venom

Marvel Studios ha portato a schermo rapidamente molti dei cattivi di Spider-Man. Homecoming ha utilizzato Avoltoio e Shocker, mentre Far From Home ha messo Mysterio al centro dell’attenzione accanto agli “Elementals” chiaramente basati su personaggi come Hydro-Man e Molten Man.

In No Way Home, il lanciatore di ragnatele di Tom Holland ha combattuto contro le Varianti di Green Goblin, Doctor Octopus, Electro, Lizard e Sandman. Dove ci porterà invece questo Spider-Man 4? Beh, se le recenti indiscrezioni sono attendibili, Peter Parker farà squadra con Venom per combattere Knull, Dio dei simbionti. Tuttavia, la galleria dei villain di Spidey è ancora ricca, ed ecco chi vorremmo vedere al cinema!

6 Tombstone Se i Marvel Studios hanno intenzione di abbracciare la natura di strada delle avventure a fumetti di Spider-Man, Tombstone non è un cattivo azzardato da cui iniziare. Con Wilson Fisk nell’ufficio del sindaco, qualcuno deve farsi avanti per prendere in mano le redini delle strade, quindi chi meglio di Lonnie Lincoln? La recente serie di Amazing Spider-Man di Zeb Wells ha fatto un lavoro splendido nel dare a Tombstone lo status di “grande cattivo” e Spider-Man 4 potrebbe circondarlo con un buon numero di subordinati criminali superpotenti tratti dai fumetti. Certo, non è un nome importante come il Green Goblin o il Dottor Octopus, ma con una storia abbastanza forte, non importerà.

5 Spider-Slayers Sebbene avremmo gradito un po’ più di J. Jonah Jameson in Spider-Man: No Way Home, il film è comunque riuscito a trasformarlo in un antagonista. Ora può trasformarsi in un vero e proprio cattivo, simile al Jonah visto nelle prime avventure a fumetti di Spidey. Roso dall’idea di smascherare l’eroe, Jonah può arruolare Spencer Smythe per creare un esercito di Spider-Slayers. Mantenendo la storia a un “livello strada”, il programma potrebbe persino essere finanziato dal sindaco Fisk, che cerca di rimuovere un altro dei fastidiosi vigilanti di New York. Il pensiero del volto sorridente di J.K. Simmons che insegue Spidey nel corpo di uno di questi robot è effettivamente allettante. Una storia come questa può anche essere collegata al Department of Damage Control e alla sua acquisizione della tecnologia Stark Industries.

4 Scorpion Restando per un momento su JJJ, ci piacerebbe anche che Spider-Man 4 portasse finalmente Scorpion sul grande schermo. Uno dei cattivi più sottovalutati del lancia-ragnatele, era un investigatore privato incaricato da Jonah di scoprire l’identità segreta di Spider-Man. Quando fallì, il caporedattore del Daily Bugle pagò per una procedura che avrebbe reso Mac Gargan abbastanza potente da sconfiggere l’eroe in combattimento. Tuttavia, questa procedura andò male e Scorpion non solo rimase intrappolato nella sua tuta, ma divenne completamente squilibrato. Michael Mando ha interpretato Mac in Spider-Man: Homecoming e, dato il suo status criminale, potrebbero essere necessari alcuni cambiamenti. Tuttavia, pensiamo che ricoprirebbe bene il ruolo e il palcoscenico potrebbe persino essere pronto affinché sia lui a diventare il Venom dell’MCU.

3 Wilson Fisk alias Kingpin in Daredevil The Kingpin Fisk è il personaggio che più di tutti sembra destinato a essere uno dei villain di Spider-Man 4. Tuttavia, dovrebbe essere il cattivo principale del film solo se anche Charlie Cox dovesse avere un ruolo importante come Daredevil insieme all’arrampicamuri di Tom Holland. Far salire al potere il Kingpin del crimine in Daredevil: Born Again, solo per far sì che sia Spidey a sconfiggerlo sembra un tradimento dell’arco narrativo dell’Uomo senza paura. Lui e Fisk si sono già scontrati sullo schermo, ma Matty deve esserci quando questo cattivo le prenderà. Questa è la storia di strada che la stragrande maggioranza dei fan desidera e i Marvel Studios dovrebbero accontentare il pubblico. Tuttavia, con le voci che circolano sul Multiverso che sta prendendo piede, c’è ancora una scelta migliore del Venom di Tom Hardy…

2 Mysterio Il grande colpo di scena di Spider-Man: Far From Home è stato innegabilmente intelligente. Certo, sapevamo tutti che Mysterio sarebbe stato un cattivo, ma lui che si atteggia a “eroe” del Multiverso e usa la tecnologia rubata della Stark Industries per creare le sue “illusioni”? È stata una fantastica interpretazione del personaggio. Ciò che è strano ora è che Quentin Beck ha usato quella storia del Multiverso poco prima di ciò che abbiamo visto accadere in Loki. Inoltre, come ha fatto a indovinare che la Sacra Linea Temporale è designata Terra-616? Queste sono domande a cui un ritorno del personaggio in Spider-Man 4 può rispondere. Se si scopre che Mysterio è un cattivo che salta da una realtà all’altra, che ha finto la sua morte, allora gli Spider-Men di Tobey Maguire e Andrew Garfield possono essere facilmente aggiunti di nuovo al mix, soprattutto se si è presentato nei loro mondi e li ha ingannati allo stesso modo. Forse è al servizio di Doom.