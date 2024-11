Dwayne Johnson dice che l’IMAX di Oppenheimer lo ha ispirato per Uno Rosso, e il web si scatena

Il successo al box office di Uno Rosso (qui la recensione) non sembra arrivare come sperato da Dwayne Johnson e da tutto il cast del film. Il film sembra destinato a raccogliere carbone e non dolcetti, nel periodo di Natale e l’ultimo intervento di The Rock sembra essere stato particolarmente contro producente per il dilm.

Johnson ha infatti spiegato come Oppenheimer lo abbia motivato a programmare per il film una grande uscita nelle sale, e questa sua eccessiva sicurezza nella qualità del film sembra aver destato l’ironia del pubblico.

Parlando durante un documentario IMAX per promuovere Uno Rosso, Johnson ha raccontato una storia su come una proiezione di Oppenheimer gli abbia aperto gli occhi sull’uso di una tecnologia simile per il suo film natalizio ad alto budget. Secondo Johnson, il regista di Oppenheimer Christopher Nolan lo ha lasciato seduto al suo posto durante la proiezione del film vincitore dell’Oscar, convinto che se Uno Rosso avesse utilizzato una tecnologia simile, sarebbe stato “game over” per l’industria.

Oppenheimer ha ispirato Uno Rosso

“Legittimamente, gli schermi più grandi possibili sono IMAX. Ero a metà delle riprese di Uno Rosso e ho avuto l’opportunità di vedere Oppenheimer. L’ho visto nel cinema IMAX dove Christopher Nolan guarda e proietta i suoi film”, ha detto. “Lui ed Emma [Thomas], sua moglie. Ho persino chiesto di farmi sedere dove siede Chris. Hanno detto, ‘Chris si siede qui.’ Guardo Oppenheimer. È stato fantastico, ma pensavo: ‘Santo cielo. Uno Rosso su questo schermo e, con questa tecnologia, potrebbe essere da game over.’“

Le parole di Dwayne Johnson gli hanno tirato addosso lo scherno della rete che lo ha ritenuto un po’ troppo fiducioso nella portata del film in cui compare accanto a Chris Evans. I principali commenti sono appunto relativi alla abissale differenza di grandezza trai due film, ma qualcuno commenta anche divertito che se Johnson non ha fatto altro che pensare a Uno Rosso durante la proiezione di Oppenheimer, forse la sala e il cinema non sono il posto per lui. E voi che ne pensate? Avete visto Uno Rosso e soprattutto, siete disposti, come chi scrive, a perdonare l’eccesso di fiducia di The Rock?