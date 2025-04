Perché Yoda parla al contrario? Finalmente George Lucas dà una spiegazione

Yoda è uno dei personaggi più riconoscibili di tutta la saga di Star Wars. Anzi, forse è il personaggio più riconoscibile. Essendo un alieno verde molto piccolo ma agile, con grandi orecchie a punta e che cammina con un bastone, il suo aspetto è davvero unico. Tuttavia, la parte più memorabile del personaggio di Yoda è il modo in cui parla.

Yoda inizia le sue frasi con quello con cui la maggior parte delle persone le concluderebbe e le conclude con quello con cui la maggior parte delle persone le inizierebbe. Alcune delle sue citazioni includono: “Il miglior insegnante, il fallimento, è” oppure “Sempre in movimento, è il futuro”.

Perché Yoda parla al contrario?

Ora, dopo aver lasciato perplessi i fan per molti anni, George Lucas ha rivelato il motivo per cui ha scelto di far parlare Yoda in un modo così unico. Alla proiezione per il 45° anniversario di Star Wars: L’Impero colpisce ancora, George Lucas era presente. Quella sera gli sono state poste parecchie domande, ma, tramite Variety, Lucas ha rilasciato questa intervista sul dialetto di Yoda. “Perché se parli inglese normale, la gente non ti ascolta molto. Ma se avesse un accento, o fosse davvero difficile capire cosa dice, si concentrerebbero su quello che dice.” “Era fondamentalmente il filosofo del film”, ha continuato Lucas. “Dovevo trovare un modo per far sì che la gente ascoltasse davvero, soprattutto i dodicenni.”

È una tattica geniale che è diventata leggendaria per il personaggio. Chiaramente, Lucas era concentrato sul rendere Star Wars accessibile a tutti molto prima che il primo film uscisse.

In un’altra nota, Lucas ha parlato del processo di scrittura della trilogia originale e di come scrive in generale, dicendo: “Scrivo come un progetto. Non ci sono molti dettagli. E quando ho finito la sceneggiatura [di ‘Star Wars’], c’erano dalle 130 alle 180 pagine. Così l’ho divisa in tre parti e ho detto: ‘Mi concentrerò sulla prima, perché non avremo mai abbastanza soldi per realizzare tutto'”.

Negli ultimi anni, la trilogia prequel ha ricevuto molto più amore dai fan rispetto a quando è uscita la prima volta. Sebbene inizialmente gran parte della serie sia stata stroncata dalla critica e dai fan, un senso di nostalgia e di riconoscimento per le parti positive della trilogia, e una diffusa avversione per i film moderni di Star Wars, hanno riportato il fandom ai prequel.