5 villain degli X-Men più potenti che meritano finalmente spazio nel MCU

Con l’arrivo degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe, Marvel Studios ha davanti a sé una sfida decisiva: raccontare la potenza dei mutanti non solo attraverso gli eroi, ma soprattutto tramite antagonisti capaci di alzare davvero la posta in gioco. Il franchise cinematografico Fox ha adattato molti personaggi iconici, ma ha spesso semplificato o ignorato alcuni dei villain più devastanti e concettualmente complessi dell’universo mutante.

Se il MCU vuole distinguersi e costruire un arco narrativo solido e credibile, dovrà puntare su antagonisti che incarnino forza, ideologia e conseguenze. Ecco cinque villain degli X-Men che, per potenza e significato, meritano finalmente il centro della scena.