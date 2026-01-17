HomeCinema News2026

Paranormal Activity torna al cinema: il revival prodotto da James Wan e Jason Blum uscirà nel 2027

Di Redazione

-

Paranormal Activity

Il franchise horror di Paranormal Activity è pronto a tornare sul grande schermo. James Wan, Jason Blum e Paramount Pictures hanno ufficialmente fissato la data di uscita del nuovo capitolo, segnando il rilancio cinematografico di una delle saghe horror più redditizie degli ultimi vent’anni.

Cosa sappiamo sul nuovo Paranormal Activity e perché segna un nuovo inizio

Paramount ha confermato che il nuovo film, ancora senza titolo ufficiale, arriverà nelle sale il 27 maggio 2027. Il progetto sarà prodotto da Wan e Blum attraverso la loro joint venture Blumhouse-Atomic Monster, insieme alla Solana Films del creatore del film originale. Alla regia ci sarà Ian Tuason, mentre i dettagli sulla trama restano volutamente avvolti nel mistero.

Il ritorno di Paranormal Activity assume un peso simbolico particolare se si considera l’origine della saga. Il primo film, realizzato nel 2007 con un budget di appena 15.000 dollari e distribuito nelle sale nel 2009, divenne un fenomeno globale dopo l’intervento di Paramount, incassando 194 milioni di dollari in tutto il mondo. Da lì è nata una saga composta da sette film, capace di superare complessivamente i 900 milioni di dollari al box office globale.

Il nuovo capitolo rappresenta un vero revival piuttosto che una semplice continuazione, e si inserisce nella strategia di Paramount dopo l’acquisizione da parte di Skydance Media. Affidare il rilancio a James Wan e Jason Blum significa puntare su due figure centrali dell’horror contemporaneo, responsabili di franchise come The Conjuring, Saw, Insidious e M3GAN.

In un panorama horror sempre più competitivo, Paranormal Activity torna con l’obiettivo di rinnovare il linguaggio del found footage e riconquistare il pubblico cinematografico. La data del 2027 segna dunque l’inizio di una nuova fase per una saga che ha definito un’epoca del cinema dell’orrore.

