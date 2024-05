9-1-1: cosa sta succedendo alla storia di Eddie in questa stagione?

9-1-1 è sicuramente noto per i suoi momenti sopra le righe. Ogni stagione mette in evidenza un disastro pazzesco su larga scala, come un terremoto o uno tsunami. La sola stagione 7 presenta una nave da crociera rovesciata, una fuga da un cartello della droga e un enorme incendio che ha invaso la casa di Bobby. Ma tra le varie emergenze, lo show si attiene a trame più autentiche con i suoi personaggi e le loro relazioni. Questo fino a quando gli sceneggiatori del drama della ABC non hanno deciso di inserire un nuovo interesse amoroso che è semplicemente fuori di testa.

Eddie Diaz (Ryan Guzman) è generalmente uno dei personaggi più equilibrati dello show. È un veterano che è un fantastico padre single di suo figlio Christopher (affetto da paralisi cerebrale). Eddie ha lottato con la sua salute mentale dopo il ritorno dal servizio, ma ha cercato di far funzionare le cose con sua moglie, Shannon (Devin Kelley). Shannon se ne va per due anni e Eddie fa del suo meglio per crescere Christopher da solo.

Nell’episodio 7 della seconda stagione, Shannon ritorna e vuole tornare a far parte della vita di Christopher. Eddie e Shannon si riconciliano, ma non senza una serie di sentimenti complicati da entrambe le parti. Diversi episodi dopo, Eddie prova a chiederle di sposarlo, ma Shannon lo respinge, dicendo che ha ancora molto da elaborare per essere la migliore madre possibile per Christopher, e non è interessata a diventare di nuovo una moglie.

Sconvolge Eddie chiedendo invece il divorzio. Nell’episodio 17 della stessa stagione, Shannon viene ferita mortalmente in un incidente stradale. Finisce per morire durante il tragitto verso l’ospedale e Eddie fa del suo meglio per andare avanti. Nelle stagioni successive esce con diverse persone e lotta contro lo stress post-traumatico, ma dalla settima stagione sembra che sia finalmente felice con la sua nuova ragazza, Marisol (Edy Ganem). Ma, naturalmente, è allora che il 9-1-1 decide di rendere le cose strane.

Chi è Kim nella stagione 7 di 9-1-1?

In questa stagione, nell’episodio 7, Eddie sta passando davanti a un negozio quando nota una donna in vetrina identica a Shannon. In effetti, è interpretata dallo stesso attore che ha interpretato Shannon, in un inquietante colpo di scena che è stato preso direttamente dalla vostra soap opera media.

Eddie flirta con lei e lei gli dice di chiamarsi Kim. Eddie sogna in modo bizzarro di andare a letto con lei dopo averla conosciuta. Eddie continua a frequentare Marisol, ma decide di portare Kim a diversi appuntamenti alle spalle di Marisol. Tuttavia, non è subito chiaro cosa Eddie stia cercando di ottenere da questa relazione con Kim (oltre a continuare a fissarla quando sono insieme).

Nell’episodio 9, Kim porta dei brownies alla caserma per Eddie, ma Buck (Oliver Stark) la vede e non riesce a capacitarsi di quanto Kim assomigli a Shannon. Affronta Eddie su cosa stia facendo con lei e Eddie è costretto ad ammettere che Kim è identica alla sua defunta moglie e che questo è il motivo del loro legame. Kim, comprensibilmente, va fuori di testa e se ne va. Ma se tutta questa storia non è già abbastanza strana, gli sceneggiatori di 9-1-1 hanno deciso di fare un ulteriore passo avanti.

Più tardi, quella sera, Kim si presenta a casa di Eddie con i capelli tinti come quelli di Shannon e convince Eddie a dirle tutto quello che non ha mai avuto la possibilità di dire a Shannon. Entrambi piangono e poi si abbracciano, solo che in quel preciso momento entrano Marisol e Christopher. Completamente confuso, Christopher chiede solo: “Mamma?”. Ma Christopher non è l’unica persona stupita da tutta questa situazione; anche il pubblico si chiede cosa diavolo stia succedendo?

La storia di Eddie potrebbe essere un passo eccessivo per 9-1-1

Ci sono molte ragioni per cui questa linea di trama per Eddie non ha alcun senso. Innanzitutto, non ci sono molti doppioni di sconosciuti in giro per Los Angeles. Le probabilità che Eddie trovi qualcuno che assomiglia esattamente alla sua defunta moglie sono troppo incredibili per essere un punto di partenza serio per lo show. È banale che lo stesso attore interpreti Kim e Shannon; sembra quasi che gli sceneggiatori pensino che il pubblico sia troppo stupido per non accorgersi di quanto sia sciocco.

Inoltre, sebbene Eddie abbia avuto la sua parte di problemi, è sempre stato abbastanza lucido ed è una persona religiosa che si preoccupa molto di essere una brava persona. Per questo motivo, Eddie tradisce (anche se solo emotivamente) Marisol in modo poco caratteristico. La scena in cui Kim finge di essere Shannon è probabilmente destinata a essere un momento emotivamente carico in cui Eddie può finalmente mettere a nudo la sua anima. Invece, risulta solo imbarazzante e incredibilmente assurda: perché a Kim va bene che Eddie la usi come stampella emotiva e come controfigura della moglie morta?

La parte più grave di questa storyline (oltre alla sua evidente ridicolaggine) è il fatto che le azioni di Eddie potrebbero avere gravi ripercussioni su Christopher. Gli sceneggiatori hanno dedicato molto tempo a costruire il loro rapporto padre-figlio e a mostrare come Eddie sia un padre così devoto.

È illogico che egli getti via il loro legame (e potenzialmente il benessere di Christopher) per inseguire una donna che assomiglia alla sua defunta moglie. Non c’è una motivazione chiara per aver rovinato il suo rapporto con Marisol o per aver danneggiato la salute mentale di Christopher, se non quella che gli sceneggiatori di 9-1-1 volevano rendere un po’ bizzarra la loro narrazione.

La serie ha giocato con l’idea che Eddie e Christopher non si siano completamente ripresi dalla morte di Shannon. Tuttavia, questo intreccio con Kim sembra fuori luogo e, in realtà, Eddie avrebbe dovuto rimanere single. È possibile che la serie abbia voluto dimostrare che Shannon era l’anima gemella di Eddie e che per questo motivo non riesce a tenersi una ragazza o ad avere una relazione sana con una di loro, ma le scene e le dinamiche del passato non lo confermano, dal momento che i due non erano proprio una bella coppia.

O forse gli sceneggiatori hanno voluto rappresentare il fatto che Eddie ha bisogno di elaborare meglio i suoi sentimenti riguardo alla morte di lei per poter andare ufficialmente avanti. Tuttavia, sembra che ci sarebbero potute essere altre strade in cui Eddie avrebbe potuto esplorare le sue emozioni piuttosto che affidarsi a un metodo da soap opera intriso di melodramma. Manca solo un episodio alla fine della stagione 7, ma speriamo che la prossima stagione si tenga completamente lontana da tutti i tropi della soap opera: niente gemelli malvagi e persone con amnesia, per favore.