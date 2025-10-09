Matlock: una star licenziata durante le riprese della seconda stagione dopo una presunta violenza sessuale

Un membro del cast della serie drammatica della CBS Matlock è stato licenziato dopo essere stato accusato di violenza sessuale. Al suo debutto nel settembre 2024, Matlock ha riscosso un successo immediato sia tra il pubblico che tra la critica, con un punteggio attuale del 90% su Rotten Tomatoes.

A parte qualche dubbio sul fatto che questo potesse essere l’ultimo ruolo di Kathy Bates, che l’attrice ha poi chiarito, Matlock non ha affrontato alcuna controversia o notizia scioccante fino ad ora.

Secondo Deadline, la star di Matlock David Del Rio, che interpreta Billy Martinez, è stato licenziato dopo essere stato accusato di violenza sessuale dalla co-protagonista Leah Lewis, che interpreta Sarah Franklin. Dopo la presunta aggressione del 26 settembre, Lewis ha denunciato la situazione il 2 ottobre, il che ha portato all’avvio di un’indagine condotta dalla CBS Studios e dai produttori della serie.

Una volta chiusa l’indagine, Del Rio è stato licenziato il 2 ottobre, lo stesso giorno in cui Lewis ha parlato. Eric Christian Olsen, uno dei produttori esecutivi di Matlock, e altri avrebbero accompagnato l’attore fuori dallo studio e dalla sede.

Sembra che tutti coloro che ricoprono una posizione di autorità in Matlock non abbiano esitato a prendere sul serio l’accusa di Lewis e abbiano agito rapidamente per indagare sulla presunta situazione e garantire che il rapporto di lavoro di Del Rio con la serie fosse risolto il più rapidamente possibile, in modo da evitare che si creasse un ambiente di lavoro tossico sulla scia della presunta aggressione.

La rapidità dell’indagine sulla presunta aggressione sessuale dimostra che i produttori di Matlock prendono molto sul serio questo tipo di accuse e che saranno trattate con la severità che meritano.

Le riprese effettuate il 26 settembre erano per la seconda stagione di Matlock, che debutterà il 12 ottobre. Non è chiaro esattamente quanti episodi siano stati girati, ma a questo punto circa metà della stagione è già stata completata. Non è inoltre noto se il licenziamento di Del Rio causerà ritardi nella produzione nelle prossime settimane.

Tuttavia, Matlock ha già in programma una pausa nelle riprese a partire dalla settimana del 13 ottobre, e il cast e la troupe non torneranno sul set fino a dopo il weekend del Ringraziamento per continuare con il resto della seconda stagione.

Il personaggio di Del Rio, Billy Martinez, e quello di Lewis, Sarah Franklin, sono colleghi che lavorano alla Jacobson Moore. I due hanno regalato molti momenti divertenti in Matlock, che probabilmente sarebbero continuati anche nella seconda stagione.

Durante il finale della prima stagione di Matlock, Billy ha scoperto che Claudia è incinta di suo figlio. Presumibilmente, questa trama sarà affrontata in una certa misura nella seconda stagione di Matlock, anche se gli sceneggiatori dovranno ora trovare una spiegazione per l’assenza permanente di Del Rio.

La seconda stagione di Matlock debutterà domenica 12 ottobre alle 20:30 EDT/20:00 PDT sulla CBS.