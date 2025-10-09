Chi è Egg? L’identità del bambino calvo de A Knight of the Seven Kingdoms e la storia di Game of Thrones spiegata

Egg è uno dei personaggi principali di A Knight of the Seven Kingdoms, con un’identità intrigante e legami con Game of Thrones. La storia di A Knight of the Seven Kingdoms è stata recentemente confermata per una prima visione nel 2026. Lo show è l’ultimo spin-off di Game of Thrones dopo House of the Dragon.

La serie, proprio come House of the Dragon, mirerà a riportare il franchise al suo antico splendore dopo la natura controversa del finale di Game of Thrones. Lo farà ridimensionando l’attenzione dai draghi, dalla magia e dagli estranei bianchi a una storia più leggera incentrata sui personaggi, basata sulla raccolta di novelle di George R. R. Martin, Tales of Dunk and Egg.

Pertanto, le differenze tra A Knight of the Seven Kingdoms e Game of Thrones saranno piuttosto evidenti, nonostante l’ambientazione comune. Una delle principali differenze tra i due show sarà la scelta di concentrarsi esclusivamente su due personaggi piuttosto che su una schiera di membri delle grandi casate di Westeros: Ser Duncan l’Alto, noto anche come Dunk, ed Egg.

Per quanto riguarda Egg, la sua vera identità è estremamente intrigante e presenta forti legami con Il Trono di Spade, House of the Dragon e il più ampio mondo di Westeros.

Egg in Un cavaliere dei sette regni è in realtà Aegon Targaryen

Egg è presentato come lo scudiero di Ser Duncan l’Alto nei primi trailer di Un cavaliere dei sette regni, ma la sua vera identità è ancora più interessante. Egg è in realtà Aegon Targaryen, il quarto figlio del principe Maekar Targaryen, a sua volta figlio del re Daeron II Targaryen.

Quest’ultimo occupa il Trono di Spade all’inizio di A Knight of the Seven Kingdoms, prima che alla fine passi a Maekar stesso.

Aegon Targaryen è stato cresciuto come un principe, anche se alla fine è diventato lo scudiero conosciuto solo come Egg. Quest’ultimo nome deriva dalla pronuncia di Aegon nella serie Il Trono di Spade, “Egg-on”, dato che suo fratello maggiore lo chiama Egg fin da quando era piccolo. In A Knight of the Seven Kingdoms, verrà messo in evidenza il primo viaggio di Egg come scudiero di Ser Duncan l’Alto.

Perché Egg nasconde la sua vera identità

Per quanto riguarda il motivo per cui Aegon Targaryen nasconde la sua vera identità e usa lo pseudonimo di Egg, la risposta è legata alla trama principale della prima stagione di A Knight of the Seven Kingdoms. La serie sarà incentrata su un torneo ad Ashford Meadow, dove Aegon avrebbe dovuto fare da scudiero al fratello maggiore, Daeron.

Tuttavia, nel materiale originale, viene rivelato che Daeron non aveva alcun desiderio di partecipare al torneo. Di conseguenza, Daeron fugge in una locanda vicina con Aegon al seguito. Daeron rasa la testa di quest’ultimo in modo che nessuno possa riconoscere i suoi tratti distintivi dei Targaryen, permettendogli così di bere in incognito a suo piacimento.

È lì che Aegon, ora rasato e con il nome d’arte Egg, incontra Ser Duncan l’Alto. Duncan era un cavaliere errante, un mercenario che era stato precedentemente nominato cavaliere, il che significava che non apparteneva al servizio di nessuna casata del Westeros, e intendeva partecipare al torneo ad Ashford Meadow. Egg, desideroso di adempiere ai suoi doveri di scudiero, seguì Duncan.

Dopo il torneo, Egg pregò suo padre di lasciargli continuare a fare da scudiero a Duncan, noto come Dunk. Suo padre acconsentì con riluttanza, dando inizio alle ulteriori avventure di Dunk ed Egg. Egg continuò a nascondere la sua identità per non essere trattato in modo diverso a causa della sua discendenza Targaryen, vivendo così la vera vita di uno scudiero al servizio di un cavaliere errante.

Cosa succede a Egg durante le sue avventure con Dunk

Il teaser di A Knight of the Seven Kingdoms ha già accennato alle avventure di Dunk ed Egg, con la stagione 1 che dovrebbe iniziare con il suddetto torneo ad Ashford Meadow. È qui che Egg incontra Dunk, lo aiuta in una prova per battaglia e convince Maekar a permettergli di fare da scudiero a Dunk.

In seguito, Dunk ed Egg viaggiano in varie regioni del Westeros, tra cui Dorne e Vecchia Città. La seconda storia importante che coinvolge Dunk ed Egg è una disputa su chi sia il proprietario di un fiume nella Reach: l’uomo che ha assunto Dunk per i suoi servizi, Eustace Osgrey, o la signora di un castello vicino, Rohanne Webber.

Dopo un’altra giostra, la disputa viene risolta con il matrimonio tra Eustace e Rohanne, a cui Dunk ed Egg partecipano prima di partire per un altro matrimonio nelle Terre dei Fiumi, al castello di Whitewalls. A questo matrimonio Dunk partecipa a un’altra giostra, che lo vede cadere da cavallo quasi immediatamente.

A questo matrimonio, un uomo di nome Ser John il Violinista viene rivelato essere un Blackfyre, un gruppo di discendenti illegittimi di Aegon IV Targaryen, che furono legittimati dal re sul letto di morte. Ciò portò alla Seconda Ribellione dei Blackfyre contro il Trono di Spade, di cui Dunk ed Egg si trovarono al centro.

Nel caos, la vera identità di Egg è stata scoperta ed è stato tenuto in ostaggio da Lord Ambrose Butterwell e Lord Frey, che sostenevano la ribellione dei Blackfyre. Egg ha però ingannato i due, insistendo che stava spiando per i Targaryen e che un grande esercito era in arrivo. Ambrose si è ritirato nella cappella del castello, mentre Frey è fuggito a casa sua ai Gemelli.

Il genero di Ambrose, Ser Tommand Heddle, ha cercato di prendere Egg in ostaggio, portando Dunk a ucciderlo e liberando Egg. Egg è tornato a Whitehalls la mattina seguente con un esercito reale, guidato da Brynden Rivers, dissipando la Seconda Ribellione dei Blackfyre con la stessa rapidità con cui si era formata.

Come Egg diventa re e cosa sappiamo del regno di Aegon V

Alla fine, dopo aver terminato il suo apprendistato come scudiero, Aegon divenne uno dei tanti re Targaryen nell’universo di Game of Thrones. Ciò nonostante fosse il quarto figlio di Maekar I, Aegon V fu soprannominato “L’Improbabile”. Il fratello maggiore di Aegon, Daeron, morì di vaiolo, mentre il secondogenito, Aerion, era noto per la sua crudeltà e follia.

Nella sua follia, Aerion bevve una coppa di fuoco greco, pensando che lo avrebbe trasformato in un drago. Ciò significava che, alla morte di Maekar I, solo Aemon, un maestro, e Aegon gli succedettero. Fu convocato un Grande Consiglio per decidere il prossimo re, durante il quale Aemon insistette affinché Aegon sedesse sul Trono di Spade. È così che Egg divenne Aegon V Targaryen.

Il regno di Aegon fu noto per gli sforzi del re nell’aiutare la gente comune del Westeros. Ciò causò qualche dissenso tra gli altri lord, e Aegon era anche noto per aver represso diverse ribellioni, tra cui la Quarta Ribellione di Blackfyre, durante il suo regno.

Verso la fine del suo regno, Aegon sentì il bisogno del potere che i draghi avevano un tempo conferito alla Casa Targaryen per convincere gli altri lord a sostenere i suoi piani di aiuto alla gente comune. Purtroppo, i tentativi di Aegon V di far schiudere le uova di drago portarono alla tragedia di Summerhall, un incendio che uccise lui, suo figlio maggiore e Ser Duncan l’Alto.

Come Game of Thrones ha fatto riferimento a Egg

Considerando l’importanza del ruolo che Egg avrà in A Knight of the Seven Kingdoms, è ovvio chiedersi come sia stato citato in Game of Thrones. La risposta è che Egg è stato citato alcune volte, in particolare da Aemon Targaryen, suo fratello e maestro dei Guardiani della Notte.

Nella prima stagione di Il Trono di Spade, mentre Jon Snow sta pensando di abbandonare i Guardiani della Notte per aiutare la sua famiglia, Aemon rivela di essere Aemon Targaryen, menzionando che suo fratello Aegon è diventato re dopo che lui ha rifiutato il trono. Nella quinta stagione di Il Trono di Spade, Aemon si ammala di demenza.

Sul letto di morte, Aemon dice: “Egg, ho sognato di essere vecchio”. Questa è la prova che la mente confusa di Aemon sta rivivendo i suoi giorni di gioventù con Aegon, come dimostra il soprannome che Aemon gli ha dato. Dopo che A Knight of the Seven Kingdoms ha approfondito la storia di Egg, questi riferimenti in Game of Thrones diventeranno probabilmente ancora più tragici dopo che avremo visto le sue avventure svolgersi sullo schermo.