Critics Choice Awards 2026, tutti i vincitori: trionfa Una battaglia dopo l’altra

Una battaglia dopo l’altra ha vinto il premio come Miglior Film alla 31a edizione dei Critics Choice Awards di domenica sera, dopo che Paul Thomas Anderson ha ottenuto un sorprendente successo come Miglior Regista e ha vinto la Miglior Sceneggiatura Non Originale per il thriller della Warner Bros.
Timothée Chalamet ha vinto il premio come Miglior Attore per Marty Supreme di A24, e Jessie Buckley ha vinto il premio come Miglior Attrice per Hamnet di Focus Features. I premi come Miglior Attore e Miglior Attrice Non Protagonista sono andati a Jacob Elordi per Frankenstein di Netflix e ad Amy Madigan di Weapons della Warner Bros.
I Peccatori della Warner Bros. ha ottenuto ben 17 nomination, e il blockbuster di Ryan Coogler si è portato a casa quattro statuette domenica: Miglior Sceneggiatura Originale, Giovane Attore o Attrice (Miles Caton), Colonna Sonora e il premio inaugurale per il Casting. Frankenstein di Netflix ha vinto anche quattro CCA: Miglior Attore Non Protagonista per Jacob Elordi, oltre a Costumi, Trucco e Acconciatura e Scenografia.
KPop Demon Hunters di Netflix ha vinto due premi per Miglior Film d’Animazione e Miglior Canzone, e F1 – il film di Apple ne ha vinti due per Miglior Suono e Miglior Montaggio. The Secret Agent di Neon ha vinto come Miglior Film Straniero e Una Pallottola Spuntata della Paramount come Miglior Commedia.
Tra gli altri film premiati figurano Avatar: Fuoco e Cenere della 20th Century Studios, Train Dreams di Netflix e Mission: Impossible – The Final Reckoning della Paramount. Quattro candidati al Miglior Film — Wicked: For Good, Sentimental Value, Jay Kelly e Bugonia — sono stati esclusi.
Per quanto riguarda la TV, The Pitt ha vinto il premio come Miglior Serie Drammatica, mentre Noah Wyle e Katherine LaNasa, protagonisti della serie ospedaliera di HBO Max, si sono aggiudicati rispettivamente i premi come Miglior Attore e Attrice Non Protagonista.
The Studio di Apple TV si è aggiudicato il premio come Miglior Serie Comedy, dopo aver vinto un Emmy a settembre. Seth Rogen e Ike Barinholtz, protagonisti della serie, hanno vinto rispettivamente come Miglior Attore e Attore Non Protagonista.
Jean Smart ha mantenuto alta la sua posizione agli Awards con il premio come Miglior Attrice in una Commedia per la serie di HBO Max per Hacks.
Rhea Seehorn ha vinto il premio come Miglior Attrice in una Serie Drammatica per la nuova serie di Apple TV, Pluribus.
Adolescence di Netflix ha dominato tutti i programmi per il piccolo schermo, vincendo quattro volte come Miglior Miniserie, Stephen Graham come Miglior Attore in una Miniserie o Film per la TV e Owen Cooper ed Erin Doherty come Miglior Attore e Attrice Non Protagonista, rispettivamente.
Dopo un anno tumultuoso e di grande risonanza mediatica, Jimmy Kimmel Live! della ABC ha vinto il premio come Miglior Talk Show.
Sarah Snook ha vinto il premio come Miglior Attrice in una Miniserie o Film per la TV per All Her Fault della Peacock. Tra gli altri vincitori televisivi figurano South Park della Comedy Central, Squid Game di Netflix, Abbott Elementary della ABC, SNL50: The Anniversary Special della NBC, Bridget Jones: Un amore di ragazzo della Peacock e Last Week Tonight with John Oliver della HBO.
Chelsea Handler è tornata per la quarta volta consecutiva come presentatrice della cerimonia dal Barker Hangar di Santa Monica e ha elogiato il compianto Rob Reiner definendolo “l’uomo più gentile di Hollywood“. La Critics Choice Association ha aggiunto tre nuove categorie per la sua premiazione del 2026: Miglior Suono e Miglior Stunt Design per il cinema e Miglior Serie Varietà per la TV.
Ecco i vincitori dei Critics Choice Awards 2026, seguiti dagli elenchi dei premi per film, serie TV, distributore e rete/streamer:
FILM
MIGLIOR FILM
Una battaglia dopo l’altra (Warner Bros.)
MIGLIOR ATTORE
Timothée Chalamet – Marty Supreme (A24)
MIGLIORE ATTRICE
Jessie Buckley – Hamnet (Focus Features)
MIGLIORE REGISTA
Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra (Warner Bros.)
MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE
Ryan Coogler – I Peccatori (Warner Bros.)
MIGLIORE SCENEGGIATURA ADATTATO
Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra (Warner Bros.)
MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA
Jacob Elordi – Frankenstein (Netflix)
MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA
Amy Madigan – Weapons (Warner Bros.)
MIGLIOR CASTING E ENSAMBLE
Francine Maisler – I Peccatori (Warner Bros.)
MIGLIOR FILM INTERNAZIONALE
The Secret Agent (Neon)
MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE
KPop Demon Hunters (Netflix)
MIGLIORE COMMEDIA
Una pallottola spuntata (Paramount)
MIGLIORE SCENOGRAFIA
Tamara Deverell, Shane Vieau – Frankenstein (Netflix)
MIGLIOR MONTAGGIO
Stephen Mirrione – F1 (Apple Original Films)
MIGLIORI COSTUMI
Kate Hawley – Frankenstein (Netflix)
MIGLIOR TRUCCO E PARRUCCO
Mike Hill, Jordan Samuel, Cliona Furey – Frankenstein (Netflix)
Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon, Daniel Barrett – Avatar: Fuoco e Cenere (20th Century Studios)
MIGLIOR SUONO
Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta, Gareth John – F1 (Apple Original Films)
MIGLIORE FOTOGRAFIA
Adolpho Veloso – Train Dreams (Netflix)
MIGLIORE CANZONE
“Golden” – Ejae, Mark Sonnenblick, Ido, 24, Teddy – KPop Demon Hunters (Netflix)
MIGLIORE COLONNA SONORA
Ludwig Göransson – I Peccatori (Warner Bros.)
MIGLIOR STUNT DESIGN
Wade Eastwood – Mission: Impossible – The Final Reckoning (Paramount Pictures)
MIGLIORE GIOVANE INTERPRETE
Miles Caton – I Peccatori (Warner Bros.)
TELEVISIONE
MIGLIORE SERIE DRAMMATICA
The Pitt (HBO Max)
MIGLIORE SERIE COMICA
The Studio (Apple TV)
MIGLIORE ATTRICE IN UNA SERIE DRAMMATICA
Rhea Seehorn – Pluribus (Apple TV)
MIGLIORE ATTORE IN UNA SERIE DRAMMATICA
Noah Wyle – The Pitt (HBO Max)
MIGLIORE ATTRICE IN UNA SERIE COMICA
Jean Smart – Hacks (HBO Max)
MIGLIORE ATTORE IN UNA SERIE COMICA
Seth Rogen – The Studio (Apple TV)
MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE DRAMMATICA
Tramell Tillman – Scissione (Apple TV)
MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE DRAMMATICA
Katherine LaNasa – The Pitt (HBO Max)
MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE COMICA
Ike Barinholtz – The Studio (Apple TV)
MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE COMICA
Janelle James – Abbott Elementary (ABC)
MIGLIORE MINI SERIE
Adolescence (Netflix)
MIGLIORE ATTRICE IN UNA MINI SERIE O FILM PER LA TV
Sarah Snook – All Her Fault (Peacock)
MIGLIORE ATTORE IN UNA MINI SERIE O FILM PER LA TV
Stephen Graham – Adolescence (Netflix)
MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA MINI SERIE O FILM PER LA TV
Owen Cooper – Adolescence (Netflix)
MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA MINI SERIE O FILM PER LA TV
Erin Doherty – Adolescence (Netflix)
MIGLIORE SERIE ANIMATA
South Park (Comedy Central)
MIGLIOR TALK SHOW
Jimmy Kimmel Live! (ABC)
MIGLIOR SERIE DI VARIETA’
Last Week Tonight with John Oliver (HBO Max)
MIGLIOR COMEDY SPECIAL
SNL50: The Anniversary Special (NBC)
MIGLIOR SERIE INTERNAZIONALE
Squid Game (Netflix)
MIGLIOR FILM PER LA TV
Bridget Jones: Un amore di ragazzo (Peacock)