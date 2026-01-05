Wonder Woman: Simu Liu sostiene Melissa Barrera come sostituta di Gal Gadot

L’universo DC introdurrà una nuova star nel film Wonder Woman attualmente in lavorazione. Poiché il periodo di Gal Gadot con il personaggio è terminato dopo la conclusione della timeline dei film DCEU, Diana Prince verrà certamente interpretata da una nuova attrice per il franchise di James Gunn. Proprio in vista di questa scelta, l’attore dell’MCU Simu Liu ha proposto Melissa Barrera come prossima Wonder Woman durante una recente intervista con JoBlo, definendo la dedizione dell’attrice all’allenamento acrobatico proprio “alla Wonder Woman”.

“Si impegna davvero al massimo”, ha detto Liu della sua co-protagonista in The Copenhagen Test. “Non so chi possa ascoltare questa intervista, James Gunn o chiunque altro là fuori. Ma penso che lei si impegni davvero al massimo. Ci sono stati un paio di momenti durante l’allenamento acrobatico in cui ho pensato: ‘È proprio da Wonder Woman’. Lo dico solo per dire”. Chissà se queste affermazioni arriveranno a Gunn e se Melissa Barrera diventerà a tutti gli effetti una seria candidata al ruolo. Non resta che attendere per scoprirlo.

Cosa pensa Melissa Barrera di Wonder Woman

In un’intervista rilasciata alla rivista A Shot Magazine nell’aprile 2025, la stessa Barrera ha affrontato direttamente la questione del suo fan-casting come Wonder Woman nella DCU. All’epoca, ha dichiarato: “Me l’ha detto un amico. È su Twitter. Non uso Twitter da molto tempo, ma me l’ha detto un anno fa o giù di lì. Ho pensato: ‘Oh, interessante’. Penso che sia bello per ciò che il personaggio rappresenta“.

Ha poi aggiunto che la DC Studios non l’aveva contattata al riguardo, rispondendo “Certo che no!” quando le è stato chiesto dal giornale. Barrera ha poi condiviso quanto segue sulla possibilità di essere scelta per interpretare la prossima Diana in un film live-action: “Penso che chiunque otterrà il ruolo, spero solo che possa incarnare l’essenza del personaggio perché penso che quei film, che siano della Marvel o della DC, abbiano una portata enorme”.

“E poiché gli artisti che ottengono quei ruoli inevitabilmente acquisiscono una base di fan e hanno gli occhi e le orecchie di così tante persone, penso che sarebbe bello se facessero qualcosa di veramente positivo con l’influenza che hanno, almeno per essere un buon esempio del tipo di persona che vorresti essere nel mondo, invece di usarla solo per scopi egoistici”.

Al momento non è ancora stato assunto un regista per il film Wonder Woman della DCU, ma c’è una sceneggiatrice che non è nuova al franchise di Gunn. Ana Nogueira, che ha scritto la sceneggiatura di Supergirl con Milly Alcock, in uscita quest’estate, è stata scelta per scrivere la sceneggiatura del reboot di Diana.

Sebbene la protagonista non sia ancora stata scelta, è apparsa brevemente nel Capitolo 1 della DCU: “Dei e Mostri” attraverso l’animazione di Creature Commandos. Oltre a Barrera, altre attrici che hanno espresso interesse per il ruolo principale includono Frida Gustavsson e Adria Arjona.