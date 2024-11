Joshua Jackson dice che solo Ryan Murphy sa cosa sta veramente accadendo in Doctor Odyssey

La serie della ABC Doctor Odyssey è oggetto di molte speculazioni, poiché è difficile pensare che il creatore Ryan Murphy stia semplicemente realizzando la sua versione di The Love Boat per la televisione di rete. Ma fino a quando le teorie sui possibili colpi di scena non saranno definitivamente confermate, si tratta di un viaggio divertente con personaggi interessanti che hanno un’innegabile chimica, su una lussuosa nave da crociera dove offrono una via di fuga e salvano anche alcune vite.

Trovare un equilibrio tra lavoro e gioco è complicato per il nuovo medico della nave, Max Bankman (Joshua Jackson), che non è interessato a definire il suo rapporto con Avery Morgan (Phillipa Soo) e Tristan Silva (Sean Teale), gli infermieri del suo team medico. Ma per Jackson, l’opportunità che la serie gli offre di lavorare nella città in cui vive e allo stesso tempo di accompagnare la figlia a scuola prima di imbarcarsi sulla loro nave da crociera in un palcoscenico è molto meno complicata.

Nel corso di una recente intervista Joshua Jackson ha parlato di quanto si stia divertendo in Doctor Odyssey, della profondità e della diversità dell’immaginazione di Murphy, della possibilità che ci sia qualcosa di più di ciò che appare in superficie, di come i due abbiano cercato di lavorare insieme per anni prima di questa serie, dell’opportunità di avere guest star interessanti, di quanto siano elaborati i set, della chimica immediata con il cast e dell’importanza di lavorare su un set gioioso.

Penso che sia una prova della profondità e della diversità dell’immaginazione di Ryan e degli spettacoli che manda in onda il fatto che tutti coloro che guardano qualcosa che sta facendo si chiedano: “Hmm, non può essere quello che sembra in apparenza, quindi cosa sta realmente accadendo qui?”. Credo che questo sia un enorme complimento per lui. E vi dirò che sul set abbiamo elaborato una teoria molto simile a questa. Non ne ho idea. L’unico cervello sulla terra che conosce la verità è quello di Ryan. Ma mi piace questa teoria della cospirazione.

L’unica persona che sa se è vero o no è Ryan. Non so se lo scopriremo in questa stagione. Non so se lo scopriremo mai. E potremmo anche sbagliarci. Sul set abbiamo sicuramente lo stesso tipo di gioco della cospirazione. Quindi, voglio che voi e tutti coloro che sono a casa e stanno cercando di capire i dettagli sappiate che siamo sulla stessa lunghezza d’onda. Sicuramente non me l’ha presentata come un sogno di febbre che passa al paradiso, ma forse non mi ha detto tutti i dettagli.

Ryan scrive di televisione dal punto di vista di qualcuno a cui piace la televisione, cosa che apprezzo molto. Questa è la sua versione di un formato televisivo molto classico, che un tempo era molto diffuso. Questo era il formato predominante. E sta cercando di fare la sua versione elevata di qualcosa che facevamo molto bene, ovvero un’ora di evasione televisiva. Non deve essere grintoso o pesante. Non dovrebbe sembrare un compito a casa. Non ci si deve sentire in imbarazzo guardandolo. È uno show più semplice e leggero di quelli che abbiamo mandato in onda per molto tempo. La sua idea è stata: “Abbiamo tutti vissuto questa esperienza. Speriamo di essere usciti tutti dall’incubo collettivo del COVID, e il modo in cui me l’ha descritto è stato: “Voglio voltare pagina e voglio espirare”.