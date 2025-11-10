All’s Fair è una storia vera? Allura Grant è ispirata a un avvocato realmente esistito?

Creata da Ryan Murphy, Jon Robin Baitz e Joe Baken, All’s Fair è una serie televisiva che racconta le vicende di avvocati divorzisti, i cui clienti tendono ad essere affascinanti quanto le loro vite personali instabili. Le avvocatesse Allura Grant, Liberty Ronson e la loro investigatrice capo, Emerald Greene, sono al centro della storia in qualità di socie fondatrici del loro studio legale specializzato in diritto di famiglia composto esclusivamente da donne.

Dopo anni di sottovalutazione e mancata considerazione in un settore dominato dagli uomini, la decisione delle avvocatesse di scommettere su se stesse permette loro di diventare le migliori nel loro campo, fornendo consulenza legale alle donne, da parte delle donne. Tuttavia, dopo anni passati ad aiutare i propri clienti a risolvere vari problemi, Allura Grant si ritrova in una situazione fin troppo familiare quando il suo matrimonio con la star del football Chase Munroe inizia a sgretolarsi. La serie Hulu su Disney+ è incentrata sulle vite intense ma affascinanti di Allura e delle sue colleghe avvocatesse. Nonostante le trame ricche di colpi di scena e drammaticità, la narrazione cerca di rimanere ancorata al realismo.

All’s Fair presenta una storia di fantasia su uno studio legale guidato da donne

All’s Fair è una storia di fantasia e una creazione completamente originale di Ryan Murphy, Jon Robin Baitz, Joe Baken e il loro team di sceneggiatori. La genesi dello show è il risultato del desiderio di Murphy di collaborare con Kris Jenner e Kim Kardashian, quest’ultima protagonista della serie nel ruolo di Allura Grant. Tuttavia, sebbene la serie e la sua protagonista presentino alcuni parallelismi meta con il marchio culturale di Kardashian, la storia stessa non ha alcuna ispirazione diretta.

La storia di Allura e delle sue amiche, Liberty ed Emerald, che corrono il rischio di lasciare il loro vecchio studio per mettersi in proprio con un’impresa incentrata sulle donne, rimane un’opera di finzione. Nella vita reale, ci sono diversi esempi di ambiti del diritto di famiglia e domestico che danno priorità a un movimento più guidato dalle donne. Tuttavia, la portata con cui la serie propone la stessa idea non trova adeguati corrispondenti fuori dallo schermo. La narrazione opta invece per un esempio più idilliaco e altamente drammatizzato di lotta al patriarcato, instillando più voci femminili nelle posizioni di potere.

“L’obiettivo principale della serie è quello di ispirare le donne e farle sentire sicure di sé”, ha detto Kardashian a Numéro durante una conferenza stampa. “(Nella serie) siamo avvocati specializzati in diritto di famiglia e ogni settimana incontriamo una donna che sta attraversando un momento difficile e particolarmente doloroso della sua vita. Come avvocati, ma anche come amiche e come gruppo di donne solidali, siamo lì per aiutarla e tirarla fuori da quella spirale discendente. I messaggi chiave che vogliamo trasmettere in questa serie riguardano la forza femminile, la vera amicizia e il potere delle donne”.

L’attenzione al diritto di famiglia aggiunge un senso di vicinanza allo show

All’s Fair presenta uno sguardo molto affascinante sul mondo del diritto di divorzio, poiché gli avvocati stessi e i loro clienti tendono a muoversi nei livelli più alti della società. Dall’alta moda, ai contratti prematrimoniali giganteschi, ai gioielli come rete di sicurezza, lo show rimane intriso di lusso. Sebbene questo possa presentare una narrazione in cui lo stile di vita dei personaggi diventa un danno alla loro identificabilità universale, la serie trova ritmi di realismo concreto altrove. Come dramma legale, la serie è incentrata su casi di diritto di famiglia, sia nella vita professionale che in quella personale dei personaggi. Ogni nuovo episodio introduce un nuovo cliente, di solito una donna che è stata in qualche modo offesa dal suo ricco marito.

Nonostante i dettagli lussuosi dei loro problemi, la natura dei loro conflitti rimane radicata nella realtà. Secondo alcuni rapporti, il tasso di divorzio tra le donne è del 16,9 per 1000 donne sposate. Anche se ogni caso può essere diverso dall’altro, rimane una certa camaraderie tra le persone che vivono questa esperienza. Di conseguenza, data l’universalità del divorzio, molti spettatori saranno in grado di identificarsi ed empatizzare con i personaggi, godendosi le loro vittorie nelle riunioni di conciliazione. Allo stesso modo, mentre Allura, Emerald e Liberty conducono tutte una vita affascinante, i loro problemi quotidiani, le loro relazioni sfumate e le loro amicizie le rendono personaggi con cui è facile identificarsi.

Allura Grant condivide molte somiglianze, e differenze, con l’attrice che la interpreta, Kim Kardashian

Sebbene il personaggio di Allura Grant, proprio come altri elementi della serie, sia frutto di fantasia, sembra trarre ispirazione dalla vita reale. Come accennato in precedenza, il desiderio del creatore Ryan Murphy di lavorare con personaggi mediatici/imprenditrici come Kim Kardashian e sua madre, Kris Jenner, ha portato alla nascita di “All’s Fair”. Inizialmente, quando Murphy è riuscito a ottenere un incontro con le due donne durante una cena, ha proposto loro l’idea di un reality show. Sebbene l’idea in sé non si sia rivelata vincente, Jenner ha consigliato al creatore di scrivere un ruolo per sua figlia. Ciò ha portato alla creazione di Siobhan Corbyn in “American Horror Story: Delicate”.

Da lì, Murphy, Jenner e Kardashian hanno deciso di portare avanti la loro collaborazione con “All’s Fair”. Pertanto, la premessa di un avvocato divorzista interpretato da Kardashian, che, al momento della stesura di questo articolo, è in attesa di conoscere i risultati dell’esame di legge. Sebbene il personaggio sia ispirato al percorso legale di quest’ultima, Allura presenta un personaggio familiare ma distinto dall’attrice. Ad esempio, Kardashian ha pubblicamente espresso il suo interesse per la giustizia penale e il lavoro di riforma del diritto di famiglia. Negli ultimi anni, ha sostenuto la riforma carceraria e la riduzione delle pene per i recidivi. Tuttavia, ciò che manca all’attrice in termini di interesse, lo compensa con l’esperienza. Anche se Kardashian non condivide la passione del suo personaggio per la professione di avvocato divorzista, lei stessa ha vissuto tre divorzi, almeno due dei quali sono stati molto pubblicizzati. Pertanto, anche senza un legame diretto tra lei e Allura, l’attrice presenta alcune somiglianze con il personaggio, il che le consente di offrire una performance più autentica.