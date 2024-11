Arcane – stagione 2, la spiegazione del finale: cosa è successo, è morto qualcuno e qual è il futuro dell’animazione di League of Legends?

Dopo l’uscita del terzo e ultimo atto, è molto probabile che stiate cercando di farvi spiegare il finale della seconda stagione di Arcane. Non vi biasimo per questo. La stagione, dopo tutto, ha portato avanti gli archi narrativi della prima stagione con i suoi primi due atti, iniziando con una rivolta della città di Zaun che viene violentemente repressa dalla ricca tecnocrazia di Piltover – un conflitto fomentato da personaggi come Ambessa e i suoi associati per il proprio tornaconto. Per tutti questi diversi ingranaggi in movimento, la serie si è mantenuta incentrata sulla turbolenta sorellanza tra Jinx (Ella Purnell) e Vi (Hailee Steinfeld), che all’inizio della stagione si sono trovate sui lati opposti di questa divisione ideologica.

La loro relazione è un catalizzatore, ma anche una vittima, di una serie di altre trame che convergono nel finale della seconda stagione di Arcane, che farò del mio meglio per chiarire mentre analizziamo ciò che è accaduto nell’esplosivo e spesso velocissimo atto finale dello show. Parleremo di cosa è successo a Jinx alla fine di Arcane, se Caitlyn muore o meno nella seconda stagione di Arcane e molto altro ancora.

Powered by

Arcane stagione 2 atto 2 riassunto

Il secondo atto, dopo un significativo salto temporale, ha visto il tragico e breve ritorno di Vander, anche se come mostro mutante assetato di sangue. Questa nuova forma è stata creata da un esperimento genetico di Singed, il quale, con un colpo di scena simile a quello di Mr Freeze, rivela che sta facendo tutto questo per poter salvare la vita di sua figlia, tenuta in animazione sospesa mentre cerca una cura. La rabbia ferina di Vander lo rende pericoloso, così Vi e Jinx, insieme alla nuova sorellina surrogata di Jinx, Isha, si ritirano in una comune fondata da Viktor, che tenta di curare Vander. Sfortunatamente, altre linee di trama convergono nello stesso luogo: Caitlyn è ancora a caccia di Jinx dopo la morte della madre e porta con sé Ambessa. Ambessa decide di assaltare il complesso. Allo stesso tempo, Jayce è tornato dalla sua vacanza nell’Hex Core, compiendo azioni piuttosto radicali: prima uccide Salo e poi tenta di uccidere il suo migliore amico Viktor, una mossa che annulla la terapia di Vander e lo porta a compiere un’altra furia. Isha si sacrifica per proteggere Jinx e Vi dalla carneficina.

Cosa è successo in Arcane stagione 2 atto 3?

Con l’inizio dell’Atto 3 la serie fa di nuovo un salto nel tempo, ma nell’episodio “Fai finta che sia la prima volta” (settimo della stagione, primo dell’Atto 3), prende direzioni diverse. Una di queste segue Ekko e Heimerdinger in un passato alternativo in cui Hextech non è mai stata creata, Zaun è stata fondata pacificamente e Vander, Silco e molti altri Zauniti sono ancora vivi. Jayce, invece, va nel futuro e trascorre un lungo periodo intrappolato in una Piltover post-apocalittica devastata da Hextech, dove i pochi sopravvissuti sono stati trasformati in creature simili a zombie. Entrambe le parti riescono a tornare nel presente; Heimerdinger ricrea una versione dell’anomalia che ha portato lui ed Ekko nel passato, rimandando Ekko a casa ma rimanendo lui stesso al suo posto; Jayce si incontra con la misteriosa figura che ha salvato lui e sua madre nel passato, chiedendo alla fine di essere rimandato nel suo tempo.

Nel presente, Vi si risveglia dopo l’attacco alla comune di Viktor. Sconfortata dopo aver perso Isha e Vander (di nuovo), Jinx si consegna a Caitlyn per essere arrestata. Vi tenta di contattare la sorella, offrendole di liberarla e forse di farle usare i suoi doni per espiare, ma Jinx non condivide la speranza di Vi che possa cambiare le sue abitudini o la percezione pubblica di lei. Jinx esce e rinchiude Vi nella cella, Caitlyn la trova lì – Fortiche dà alla gente ciò che vuole e si mettono insieme.

Nel frattempo, Mel si rivela una maga, un potere che le era stato nascosto fino al suo rapimento da parte della Rosa Nera, un’organizzazione segreta di streghe del paese natale di sua madre Ambessa, Noxus. La invitano a unirsi a loro, ma la sua risposta è ambigua, in quanto soppesa i pericoli della Rosa Nera rispetto al pericolo rappresentato da sua madre, che minaccia di distruggere la città di Piltover con le sue azioni ostinate. Tornando alla madre, Mel affronta Ambessa per la morte del fratello nella sua faida con la Rosa Nera, ma i tentativi di scambio falliscono.

Dopo la distruzione della sua comune, Viktor si è trasformato da Gesù robot in qualcosa di più simile a un culto, decidendo che la sua evoluzione è qualcosa in cui deve assimilare tutti. Si offre di collaborare con Ambessa, che gli chiede di concederle truppe supplementari con cui annettere Piltover: automi potenziati dalle sue capacità, con una forza senza precedenti. In risposta a questa minaccia, Jayce cerca di fare appello agli abitanti di Zaun e al resto del consiglio di Piltover affinché mettano da parte l’astio, si difendano e proteggano la città. La maggior parte decide di fuggire, mentre una manciata rimane a combattere. Dopo essersi ritirata nel suo vecchio magazzino, Jinx tenta il suicidio prima che Ekko intervenga con il suo nuovo dispositivo per i viaggi nel tempo, parte integrante del suo kit di League of Legends, creato inavvertitamente mentre sperimentava con Heimerdinger nel passato alternativo.

Da qui, è tempo di battaglia: Ambessa e il suo esercito noxiano, ora potenziato con forze aggiuntive da Viktor, organizzano la loro invasione. Vi, Caitlyn e Jayce cercano di difendere la città, la resistenza resiste per un po’ ma alla fine fallisce. Maddie tradisce Caitlyn (!) e i Piltover Enforcers tentano di giustiziarla per conto di Ambessa prima che Mel intervenga. Jinx arriva con Ekko, i Firelight e il resto degli Zauniti e organizza un contrattacco, liberando gli Enforcer. Viktor, trasformato in modo irriconoscibile, arriva per combattere Jayce per il controllo degli Hexgate, mentre il suo esercito di automi inizia ad assimilare i rinforzi Zauniti. Caitlyn e Mel si scontrano con Ambessa in un duello. Caitlyn perde un occhio, ma Mel interviene, sconfiggendo Ambessa e il capo della Rosa Nera in una sola mossa.

Viktor e Jayce arrivano in cima alla torre, che si rende conto essere la scena a cui ha assistito quando ha viaggiato nel futuro – gli “zombie” del futuro erano solo degli automi, ma più arrugginiti. Ekko interviene nella loro lotta e lancia la sua nuovissima macchina del tempo in faccia a Viktor, collegando apparentemente il passato e il futuro per un secondo. Si scopre che la figura incappucciata che Jayce ha visto nel futuro era un Viktor invecchiato, che gli ha affidato una missione per salvarlo da se stesso, mostrandogli quello stesso post apocalisse e il suo rimpianto per averlo causato. I due si uniscono quindi in questo piano astrale alimentato dall’HexTech, annullando il lavaggio del cervello di Viktor e scomparendo entrambi nel nulla (vengono risucchiati dalla runa sul polso di Jayce). Gli automi smettono di funzionare e l’esercito noxiano si sottomette a Mel.

Vi e Jinx precipitano nella torre insieme a Vander, rianimato dalla magia di Viktor. I due lo combattono insieme, Vi tenta un’ultima volta di salvare il padre adottivo, senza successo. Jinx si sacrifica per salvare la sorella, precipitando in un baratro. Lo spettacolo si interrompe per mostrare le conseguenze, mentre Piltover e Zaun piangono insieme i loro morti. Sevika viene accolta nel Consiglio di Piltover come rappresentante della città sotterranea, in una timida dimostrazione di unità. Mel abbraccia il suo retaggio noxiano ma anche il suo background di maga, assumendo apparentemente il posto della madre a capo dell’esercito noxiano. Caitlyn ha una bella benda sull’occhio e studia i progetti di costruzione degli HexGates dove sono caduti Jinx e Vander. Lei e Vi giurano di rimanere insieme nella casa dei Kirraman. L’inquadratura finale mostra un dirigibile che sorvola l’oceano verso terre sconosciute.

Chi muore nella seconda stagione di Arcane?

Un bel po’ di persone! L’episodio finale promette una guerra totale, con tutta la carneficina che ne consegue, e la mantiene, dato che i membri del cast principale e secondario muoiono in massa. Prima di questo momento, Heimerdinger si sacrifica per rispedire Ekko nell’universo principale e nel presente. Loris viene ucciso dalle frecce durante l’invasione di Piltover da parte di Ambessa, mentre la traditrice Maddie viene uccisa dopo che il suo proiettile destinato all’esecuzione di Caitlyn rimbalza, spianando con grazia la strada a Vi per tornare con il suo ex senza incorrere in una disordinata cornificazione. Ambessa muore tra le braccia di Mel, battuta da lei e da Caitlyn in un duello (durante il quale Mel sconfigge anche la misteriosa strega a capo della Rosa Nera). Jayce e Viktor si sacrificano insieme per salvare la città dalle macchinazioni di Viktor stesso; i due vengono assorbiti in una delle rune che danno loro potere. Vander, o almeno il suo corpo fantoccio, muore di nuovo – si potrebbe discutere se sia la seconda o la terza volta, a seconda che si conti la morte spirituale.

Cosa è successo a Jinx alla fine di Arcane?

La domanda più confusa di tutte è se Jinx muoia o meno nella seconda stagione di Arcane. Sebbene sembri sacrificarsi per salvare Vi da Vander – ruzzolando verso il nucleo dell’Hexgate con una delle sue granate fatte in casa in mano – c’è un pizzico di ambiguità sul suo vero destino grazie alle ultime scene della serie. L’esame da parte di Caitlyn delle cianografie dell’Hexgate e le schegge della granata che tiene in mano suggeriscono che gli “ultimi” momenti di Jinx potrebbero essere più di quanto si possa immaginare.

Cos’è la Rosa Nera in Arcane?

Una congrega segreta di streghe noxiane (Noxus è un altro impero confinante, lasciato per lo più inosservato in Arcane, che si concentra sulla città di Piltover), la Rosa Nera ha avuto una storia con Ambessa, ricattandola con la negoziazione delle vite di suo figlio e sua figlia. Il figlio muore, Mel vive e scopre di avere i poteri di un mago. Cercano di fare un accordo con Mel per uccidere sua madre, Mel apparentemente accetta prima di decidere che è contro entrambi, uccidendo Ambessa e il leader della congrega in un colpo solo. Alla faccia loro!

Perché Jayce combatte contro Viktor nella seconda stagione di Arcane?

L’uso eccessivo dei marchingegni apparentemente miracolosi della HexTech – una combinazione di scienza e… arcano… – si è rivelato uno sfortunato contraccolpo, che ha prosciugato la vita del pianeta – le cui conseguenze si ripercuotono ovviamente sul sottosuolo di Zaun, piuttosto che sui ricchi di Piltover. Le cose peggiorano: non scopriamo mai del tutto cosa significhi che “l’Arcano si sta risvegliando”, ma Viktor ottiene il controllo su questo potere instabile e cerca di usarlo per assimilare l’umanità in quella che considera una visione utopica del futuro, senza conflitti (ma anche senza scelte). La visione che Jayce ha del futuro suggerisce che finisca molto male, riecheggiando l’attaccamento dell’uso eccessivo della magia a una delle parti più pericolose della storia di League of Legends.

Cosa succede a Heimerdinger nella stagione 2 di Arcane?

Ekko è la prima persona che vediamo nel terzo atto, intrappolata in un mondo parallelo – un mondo idealizzato in cui quasi tutto va alla grande; Silco e Vander si sono perdonati a vicenda; Mylo e Claggor sono ancora vivi; i rapporti tra Piltover e Zaun sono notevolmente migliorati. L’unica fregatura è che Vi è morta in quello che sarebbe stato il primo episodio di Arcane, uccisa da un’esplosione dei cristalli Hextech che Powder scopre proprio all’inizio della serie.

Heimerdinger è già in questo mondo da circa tre anni – sia lui che Ekko occupano i corpi dei loro sé alternativi, ma Heimerdinger è stato catapultato più indietro nel passato, dove si è costruito una nuova vita come musicista. Ekko, invece, vuole disperatamente tornare alla sua realtà e usa i frammenti dell’esplosione di Hextech per costruire una nuova anomalia. Nel processo, inventa accidentalmente il viaggio nel tempo, ma Heimerdinger riesce a completare l’esperimento, permettendo a lui e a Ekko di tornare a casa. Prima che possano partire, però, Heimerdinger lascia la camera, dicendo a Ekko che è riuscito ad avere una vita vera nel tempo in cui è rimasto bloccato in questo universo alternativo. Mentre Ekko viene spinto fuori dalla sua realtà attuale, Heimerdinger viene ucciso dalla fonte di energia che alimenta la macchina, sacrificandosi per riportare a casa il suo protetto.

Ci saranno altri Arcane?

Probabilmente no? I creativi hanno insistito sul fatto che l’intenzione di Arcane è sempre stata quella di realizzare due stagioni, anche se hanno anche detto di voler andare avanti perché la serie si è concentrata su un gruppo relativamente piccolo di personaggi all’interno di un roster molto ampio, quindi mai dire mai. Anche se la seconda stagione si è trovata spesso senza molto tempo a disposizione, la maggior parte delle trame e degli archi dei personaggi sono giunti alla loro conclusione. Questi finali sono in qualche modo aperti, ma non tanto nel senso di “Arcane tornerà”, quanto nel senso che le vite dei personaggi continueranno dopo la carneficina di questo finale di stagione.