Red Sparrow: la spiegazione del finale del film con Jennifer Lawrence

Red Sparrow, il film del 2018 del regista di Hunger Games Francis Lawrence e interpretato da Jennifer Lawrence, è un thriller spionistico contorto con molti colpi di scena e un finale particolarmente scioccante. Una storia claustrofobica di doppi agenti, doppi giochi, identità segrete e agende nascoste, Red Sparrow (la recensione) è un viaggio scomodo e straziante nel mondo delle spie clandestine nel teso clima politico delle relazioni tra Russia e Stati Uniti.

Al momento dei titoli di coda, i dettagli specifici del finale di Red Sparrow possono essere un po’ difficili da discernere. Il film ha molti strati e parti mobili, anche per un thriller di spionaggio, e ha lasciato più di uno spettatore un po’ confuso dopo la prima visione. Tuttavia, anche se il finale di Red Sparrow ha molti strati, non è così complicato come sembra a prima vista. Con la spiegazione dei momenti principali del finale di Red Sparrow, il sottovalutato film di Jennifer Lawrence può essere apprezzato per l’intricata storia che è davvero.

L’identità della talpa in Red Sparrow

Il generale Korchnoi giocava da entrambe le parti

Ci sono due personaggi principali in Red Sparrow: Dominika (Jennifer Lawrence) e Nash (Joel Edgerton). Dominika è una Sparrow, una sabotatrice/provocatrice/agente russa d’élite. Nash è un agente della CIA incaricato di proteggere il suo contatto, una talpa all’interno del governo russo. Il film inizia con Nash che per poco non provoca un incidente internazionale mentre si affanna a proteggere l’identità della talpa, venendo di conseguenza cacciato dalla Russia. L’identità di questo doppiogiochista rimane un segreto strettamente custodito per la maggior parte del film, fino a quando la sua identità viene rivelata verso la fine.

Per tutto il tempo, il generale Vladimir Andreievich Korchnoi, interpretato da Jeremy Irons, ha spiato per gli americani. Rivela la sua vera fedeltà a Dominika e si lamenta che il suo tempo è quasi finito. La sua fedeltà alla Russia è stata messa a dura prova dalla fine della Guerra Fredda e lui è stato catturato dal fascino dell’individualismo offerto dall’Occidente. La Russia si era trasformata in una specie di prigione per un uomo come Korchnoi, e lui era stanco di essere solo un anonimo ingranaggio di una presunta grande macchina, così decise di lavorare con la CIA per portare avanti l’agenda occidentale, piuttosto che quella di questa Russia neo-sovietica.

Verrà scoperto, ma ha un piano: far sì che Dominika, attualmente sospettata di essere lei stessa un agente doppiogiochista, lo denunci e diventi un eroe nazionale. Da questo luogo di impunità, potrà continuare il suo lavoro, minando i piani della Russia e fornendo informazioni all’Occidente. È disposto a sacrificarsi se la sua eredità continuerà a vivere attraverso Dominika. L’unico problema per Dominika è che non è necessariamente legata agli Stati Uniti o alla Russia. Ha accettato di diventare una spia solo perché l’alternativa era la morte. Per quanto ne sa il pubblico, l’unica persona della sua vita a cui tiene davvero è sua madre.

Dominika si prende gioco di tutti

La vendetta era la sua vera motivazione

Per tutta la durata di Red Sparrow, Dominika lotta con la sua fedeltà forzata alla Russia e il suo apparente desiderio di disertare negli Stati Uniti. In tutto questo, però, ha in mente un obiettivo più singolare: la vendetta. Lo zio di Dominika, Ivan, è un catalizzatore chiave per il desiderio di giustizia di Dominika. Egli recluta sua nipote per una missione che si conclude con il suo stupro e una violenta uccisione, e poi la spedisce in una scuola clandestina di spionaggio dove le viene insegnato a essere un agente insensibile dello Stato.

Dominika viene disumanizzata attraverso lo stupro, l’omicidio e la sistematica rimozione della sua identità, e questo prima che lui mostri sentimenti incestuosi per la nipote e la baci. Tutto ciò che accade è colpa sua e Dominika lo sa fin dall’inizio, o almeno molto presto. Durante le sue missioni, sia per la Russia che per gli Stati Uniti, la donna raccoglie e dissemina prove contro lo zio, e tutto arriva a un punto cruciale nel finale, uno scambio di ostaggi.

I russi restituiscono la talpa agli americani, mentre gli americani restituiscono Dominika ai russi. Quando viene rimosso il sacchetto opaco dalla testa della talpa, il film riprende i momenti cruciali tra Dominika e suo zio Ivan, tra cui la sottrazione di un bicchiere (con le sue impronte digitali) dal suo ufficio e la creazione di copie false dei dati acquisiti dalla senatrice Boucher (Mary-Louise Parker). Quando la maschera viene rimossa, il volto rivelato non è quello di Korchnoi, ma di Ivan, che è stato incastrato con successo da Dominika.

La donna ha usato il vetro per collocarlo dove non è mai stato e il floppy disk per suggerire che stava fornendo dati falsi ai russi. Il tutto si conclude in modo cruento. In precedenza, gli americani temevano che i russi non sarebbero mai stati disposti a permettere a una talpa esposta di vivere e condividere segreti con l’Occidente, e il loro sospetto si rivela corretto quando un cecchino pone fine alla vita di Ivan con un colpo alla testa ben piazzato.

Ci sono due talpe alla fine di Red Sparrow

Doppi giochi su doppi giochi

Nel finale di Red Sparrow , il governo russo è minato da due talpe: Korchnoi mantiene il suo ruolo nell’esercito mentre incanala informazioni alla CIA, e ora Dominika è inserita nella comunità dei servizi segreti russi. Al di sopra di ogni sospetto per il ruolo svolto nell’esporre suo zio come traditore dello Stato, Dominika è ben posizionata per aiutare la CIA e allo stesso tempo minare gli interessi della Russia, anche se la sua vera lealtà è sconosciuta.

Si preoccupa forse degli intrighi politici e delle dispute clandestine tra Russia e America? Ora che la sua missione personale è stata completata, come userà le sue capacità per influenzare il panorama geopolitico delle relazioni tra Est e Ovest? Il futuro è aperto per Dominika, e la nuova Guerra Fredda del XXI secolo è il luogo in cui lascerà il segno.

L’ultima inquadratura del finale di Red Sparrow mostra Dominika che risponde a una telefonata. Presumibilmente si tratta della CIA, forse dello stesso Nash, il che fa sorgere delle domande di fondo. Dominika prova davvero dei sentimenti romantici per l’agente Nash? O il suo affetto era solo un espediente per usare lui e le sue risorse per vendicarsi del malvagio zio Ivan? E se non fosse la CIA a chiamare?

Mentre il film sfuma negli ultimi istanti del finale di Red Sparrow, si sente una musica all’altro capo del filo. Una musica da balletto russo. È il suo contatto o rappresenta qualcosa di più personale? Comunque sia, Dominika non è ancora fuori pericolo. I suoi segreti sono suoi, ma ora deve vivere nel costante timore di essere scoperta da persone che non ci penseranno due volte prima di ucciderla come spia.

Cosa dice Red Sparrow sulla politica statunitense/russa?

Il film non è una dichiarazione politica

Il romanzo originale Red Sparrow, pubblicato nel 2013, era tempestivo nel ritrarre la Russia come un Paese che lavora instancabilmente per minare gli interessi occidentali come se la Guerra Fredda non fosse mai finita. Nel 2018, quando Red Sparrow è stato pubblicato sullo sfondo delle crescenti prove dell’interferenza russa nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2016, quella spy story avvincente sembra ancora più attuale.

Un elemento centrale di Red Sparrow è la partita a scacchi che consiste nell’installare agenti doppi in posizioni chiave di potere per indebolire il nemico. Korchnoi e Dominika sono agenti americani inseriti in Russia. Un eventuale sequel del film potrebbe capovolgere la situazione e occuparsi delle spie russe negli Stati Uniti? È importante notare che il Presidente della Russia non viene mai nominato esplicitamente nel film, anche se il libro originale fa ripetutamente riferimento a Vladimir Putin; nonostante la sua politica, Red Sparrow non cerca di essere politico.

Il vero significato del finale di Red Sparrow

Il thriller politico è una storia sorprendentemente personale

Mentre il finale di Red Sparrow è piuttosto complesso per quanto riguarda i vari doppi giochi e le talpe nelle agenzie di intelligence sia della Russia che degli Stati Uniti, i temi centrali dei momenti finali sono molto più semplici. Red Sparrow è, in fondo, una storia che parla di due cose: la vendetta e la difficoltà di sfuggire ai cicli di violenza. Per Dominika, gli eventi del film sono stati guidati dal bisogno di vendicarsi di suo zio Ivan e, in senso più ampio, della spietata comunità dei servizi segreti che ha favorito il tormento da incubo che ha subito.

Dominika non sembra avere una vera e propria fedeltà alla Russia o agli Stati Uniti, anche se il finale lascia intendere che forse chiamava la CIA e avrebbe potuto servire gli interessi americani. L’unica cosa che le interessava veramente era assicurarsi che Ivan morisse. Se poteva creare più caos lungo il percorso, tenendosi al riparo dai sospetti, tanto meglio. Tuttavia, si ha la netta sensazione che, se il suo piano fosse fallito, sarebbe ricorsa a mezzi più semplici per vendicarsi di Ivan, tanta era la profondità del suo odio incredibilmente giustificato per lui.

A livello secondario, il significato del finale di Red Sparrow era un commento sulla natura ciclica della violenza e su quanto sia difficile per persone come Dominika sfuggire veramente alle vite pericolose e distruttive che conducono. La telefonata finale alla fine di Red Sparrow ha lasciato molti interrogativi, ma sembra chiaro che le cose per Dominika sono tutt’altro che finite.

Le possibilità che Dominika possa semplicemente passare in secondo piano e vivere una vita normale sono pressoché inesistenti. Potrà anche essersi finalmente vendicata di Ivan, ma questo non ha messo fine alla vita che le sue crudeli decisioni e il tormento che ha subito per mano dell’apparato di intelligence dello Stato le hanno fatto vivere.

Come è stato accolto il finale di Red Sparrow

Il finale è stato un fattore chiave nella risposta contrastante al thriller di spionaggio del 2018

Red Sparrow del 2018 è stato un progetto ambizioso da parte della regista Francise Lawrence e dello sceneggiatore Justin Haythe quando si è trattato di tentare di adattare l’omonimo romanzo di Jason Matthew. Purtroppo, la risposta della critica è stata decisamente contrastante e il film non è andato molto meglio nemmeno per quanto riguarda le opinioni del pubblico. Red Sparrow è attualmente al 45% del Tomatometer e al 51% del Popcornmeter su Rotten Tomatoes, evidenziando quanto sia divisa a metà la risposta al thriller di spionaggio. Anche il finale di Red Sparrow è stato una parte fondamentale di questa risposta.

In parole povere, molti critici e spettatori hanno ritenuto che Red Sparrow cercasse semplicemente di fare troppo e che questo portasse a un finale contorto e, per molti versi, piuttosto scarno. Il racconto della vendetta di Dominika con Ivan avrebbe potuto essere un solido racconto a sé stante. Allo stesso tempo, anche l’intricato intreccio di agenti doppiogiochisti e intrighi internazionali avrebbe potuto essere l’unico punto focale. Tuttavia, il tentativo di coprire entrambi gli aspetti nella stessa storia ha allungato troppo Red Sparrow agli occhi di molti spettatori, e il finale non ha dato l’impressione di concludere abbastanza bene nessuna delle due narrazioni.

Inoltre, la natura ambigua dei momenti finali di Red Sparrow, soprattutto per quanto riguarda la misteriosa conversazione telefonica di Dominika, ha avuto un certo effetto negativo. L’ambiguità può funzionare incredibilmente bene per i finali dei film, ma il thriller di spionaggio con Jennifer Lawrence aveva bisogno di qualcosa di più concreto, secondo molte recensioni. Se Red Sparrow si fosse concluso con una nota più definitiva, che fornisse risposte su chi fosse Dominika a parlare e su cosa avrebbe fatto in seguito, il film avrebbe potuto avere un riscontro molto meno divisivo.